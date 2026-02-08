పవిత్ర బంధానికి పరమార్థం తెలుసా? - వివాహంలో ప్రధాన ఘట్టాలకు అంతరార్థాలివే!
తల్లి ప్రేమ తర్వాత అంతే పవిత్రమైనది వివాహ బంధం - దంపతుల మధ్య ప్రేమ, నమ్మకం అవసరమంటున్న నిపుణులు - సరైన అవగాహన లేకపోవడంతో పెళ్లైన కొద్దికాలానికే సమస్యలు మొదలు
Published : February 8, 2026 at 9:40 PM IST
Importance Of Marriage In Telugu : ప్రతి మనిషి జీవితంలో తల్లి ప్రేమ తర్వాత అంతే పవిత్రమైన, గొప్పదైన బంధం కలిగినదే వివాహబంధం. మన జీవితంలో చావుపుట్టుకలకు ఎంతటి ప్రాధాన్యం ఉందో వివాహానికీ అంతటి విలువనే సమాజం ఇస్తోంది. ఇంతటి ప్రాధాన్యం కలిగిన వివాహబంధం కలకాలం వర్ధిల్లాలంటే దంపతుల మధ్య ప్రేమ, నమ్మకం ఒకరిపై ఒకరికి అవగాహన ఉండటం ఎంతైనా అవసరం. అయితే నేటి తరం యువతలో వివాహ బంధంపై సరైన అవగాహన లేకపోవడంతో పెళ్లైన కొద్దికాలానికే అనేక సమస్యలను ఎదుర్కొంటున్నారు. భారత సంస్కృతి మొదలైనప్పటి నుంచి నేటి కాలానికి చాలా వరకు మార్పులు ఏర్పడ్డాయి. దీనిలో భాగంగానే వివాహంలోనూ చాలా మార్పులు వచ్చాయి. మార్పులెన్ని సంభవించినా దంపతుల మధ్య ప్రేమ, ఒకరిపై మరొకరికి గౌరవం, అనురాగం ఎప్పటికీ ఉండాలనేదే దీని అంతరార్థం.
వివాహంలో ప్రధాన ఘట్టాలు అంతరార్థాలు :
- వివాహం చేసే సందర్భంలో నూతన వధూవరుల మధ్య ఓ తెరపట్టి, జీలకర్ర బెల్లం తలపై వేసిన తర్వాత మాత్రమే ఆ తెరను తొలగించి ఒకరిని ఒకరు చూసుకోండి అంటూ వారిని పరిచయం చేసేవారు.
- వధూవరులను నూతన భార్యా భర్తలుగా మార్చేందుకు మాంగల్యధారణ ప్రధాన పాత్ర పోషిస్తోంది. అయితే ఈ ఆచారం దక్షిణభారత్లోనే అధికంగా ఉంటుంది.
- భవిష్యత్తులో వీరు భార్యా భర్తలగా కష్ట సుఖాలు అనుభవించాల్సి ఉంటుంది. దీనిని ఉద్దేశించి బాధలు, సుఖదుఃఖాలు వచ్చిన సందర్భాల్లో ఒకరికి ఒకరు తోడుగా నిలుస్తామని అగ్ని సాక్షిగా ప్రమాణం చేసి యజ్ఞం చేయిస్తారు.
- పెళ్లైన తర్వాత దంపతుల్లో ఒకరివల్ల మరొకరు ఇబ్బందులు పడే సందర్భాలు ఎదురుకావచ్చు. దీనిని ఉద్దేశించి పాదపీడనం పేరుతో నూతన దంపతులను ఒకరి పాదాన్ని మరొకరితో తొక్కిస్తారు. దీని భావం ఏంటంటే ఒకరు బాధపెట్టినా మరొకరు ఓర్చుకోవాలని చెప్పకనే చెబుతారు. దీని ద్వారా వారి రెండు శరీరాలు వేరు కావు అనే అర్ధనారీశ్వరతత్వం బోధపడుతుంది.
ఏడు అడుగుల బంధం : మన సంస్కృతి ఏడు అంకెకు ఎంతో ప్రాధాన్యత ఉంది. ప్రధానంగా సప్త సముద్రాలు (ఏడు సముద్రాలు), సప్తర్షులు (ఏడుగురు మహారుషులు), ఏడు లోకాలు ఇలా అనేక రకాలుగా ఈ సంఖ్య ప్రధానంగా నిలుస్తోంది. దీనిని దృష్టిలో ఉంచుకుని మాంగల్యధారణ అనంతరం నూతన దంపతులను హోమం చుట్టూ ఏడు అడుగులు నడిపిస్తారు. జీవితంలో ఇకముందు దంపతులు ఒకరితో ఒకరు స్నేహపూర్వకంగా, ప్రేమతో కొనసాగుతామని మాట ఇచ్చిపుచ్చుకుంటారు.
కాల పరీక్షలో నెగ్గిన పతివ్రతగా పేరుగాంచిన సప్తర్షుల్లో ఒకరైన వశిష్టుని భార్య అరుంధతి (నక్షత్రం)ని వివాహ అనంతరం ఆకాశంలోకి చూపిస్తూ దర్శనం చేయిస్తారు. ఆమెను ఆదర్శంగా తీసుకుని పతివ్రతగా మెలగాలని దీని అంతరార్ధం.
కలకాలం సుభిక్షంగా ఉండాలని : వివాహ వేదిక నుంచి కిందకుదిగే సమయంలో వరుని కులవృత్తులను అనుసరించి రైతులకు నాగలి కర్రు, పలుపుతాడు వంటివి, అదే గౌడ సామాజిక వర్గానికి చెందిన వ్యక్తి అయితే మోకు, ముస్తాదు వంటివి ధరింపజేస్తారు. మాంగల్యధారణ, జీలకర్ర బెల్లం ధరింపజేసిన సమయంలో వధూవరులపై ఆయా ప్రాంతాల్లో పండే పంటలను అనుసరించి అక్షితలుగా బియ్యాన్ని, జొన్నలను ఉపయోగిస్తారు. పంటలతో కలకాలం సుభిక్షంగా ఉండాలని ప్రజలు దీవించేందుకు వినియోస్తారు.
అవగాహన లేక అవస్థలు : వివాహ వ్యవస్థపై ఇప్పటి తరానికి సరైన అవగాహన ఉండటం లేదని మోటివేషనల్ స్పీకర్ నందికొండ రవీందర్రెడ్డి పేర్కొన్నారు. దీనివల్ల వీరంతా అనేక అవస్థలు పడుతున్నారని చెప్పుకొచ్చారు. పెళ్లైన కొద్దికాలానికే విడిపోతూ కుటుంబాల్లో విషాదాన్ని నెలకొల్పుతున్నారని తెలిపారు. ముందుగా ప్రేమ పేరుతో వివాహాలు చేసుకుంటున్నారని, కొద్దికాలానికి ఒకరిపై ఒకరికి అనుమానాలను పెంచుకుని దంపతులు ఒకరినొకరు హత్యలు చేసుకుంటున్న ఘటనలు నేడు ఆందోళన కలిగిస్తున్నాయని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. యువతకు మన వివాహ వ్యవస్థపై అవగాహన కలిగించడానికి ప్రభుత్వంతో పాటు ధార్మిక సంఘాలు, స్వచ్ఛంద సంస్థలు కార్యక్రమాలను చేపట్టాలని సూచించారు.
