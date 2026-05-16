జాతీయ బీసీ కమిషన్‌ దృష్టికి రక్షణ చట్టం - సిఫార్సు చేయాలని న్యాయశాఖ, అడ్వొకేట్‌ జనరల్‌ అభిప్రాయం

చట్టం అమలు దిశగా కీలక ముందడుగు - జాతీయ బీసీ కమిషన్‌ పరిశీలనకు రక్షణ చట్టం- ఉమ్మడి జాబితాలోకి చట్టం వస్తుందని నివేదన -చట్టాన్ని రూపొందించే అధికారం రాష్ట్ర శాసనసభకు ఉందని స్పష్టీకరణ

BC Protection Act Has Reached A Pivotal Stage
Published : May 16, 2026 at 10:51 AM IST

BC Protection Act Has Reached A Pivotal Stage : బీసీ పరిరక్షణ చట్టం అమలు కీలక దశకు చేరుకుంది. దీనికి చట్టపరమైన ఆమోదం లభించే దిశగా చర్యలు ఊపందుకున్నాయి. ఈ విషయాన్ని జాతీయ వెనుకబడిన తరగతుల కమిషన్‌కు నివేదించాలని సిఫార్సు చేయడంతో ఈ ప్రక్రియ మరింత బలోపేతమైంది, అదే సమయంలో రాష్ట్ర శాసనసభ శాసన అధికారాలను కూడా స్పష్టం చేశారు. వివిధ సవరణల ద్వారా మరింత పటిష్టంగా రూపొందించబడిన ఈ చట్టం, సామాజిక న్యాయానికి కొత్త మార్గాలను తెరుస్తోందని సూచిస్తోంది.

ఇప్పటికే చట్టం ముసాయిదాను రూపకల్పన : బీసీ పరిరక్షణ చట్టాన్ని పటిష్టంగా అమలులోకి తీసుకురావాలన్న ప్రభుత్వ ప్రయత్నాలలో ఒక ముఖ్యమైన ముందడుగు పడింది. ఇప్పటికే ఈ చట్టం ముసాయిదాను రూపొందించిన బీసీ సంక్షేమ శాఖ అధికారులు, దానిపై అడ్వకేట్ జనరల్ , న్యాయ శాఖ అభిప్రాయాలను కోరారు. ఈ ముసాయిదా చట్టాన్ని జాతీయ వెనుకబడిన తరగతుల కమిషన్‌కు నివేదించాలని వారు అభిప్రాయపడ్డారు. కమిషన్‌తో సంప్రదింపులు జరిపిన తర్వాతే చట్టాన్ని అమలు చేయడానికి తదుపరి చర్యలు చేపట్టవచ్చని వారు సూచించారు.

ముసాయిదా చట్టంలో కొన్ని మార్పులు కూడా సూచన : అదనంగా వారు ముసాయిదా చట్టానికి కొన్ని మార్పులను ప్రతిపాదించారు. ఈ సూచనలకు అనుగుణంగా అవసరమైన మార్పులను చేర్చడంపై బీసీ సంక్షేమ శాఖ ఇప్పుడు దృష్టి సారిస్తోంది. తదనంతరం, ముసాయిదాకు కేబినెట్ ఉపసంఘం ఆమోదం లభించిన తర్వాత, దానిని ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబుకు సమర్పిస్తారు. ఈ చట్టంలోని నిబంధనల నిర్మాణం, రూపకల్పన పటిష్టంగా ఉన్నాయని, శాసన ముసాయిదా రూపకల్పనలో స్థిరపడిన సూత్రాలకు పూర్తిగా అనుగుణంగా ఉన్నాయని అడ్వకేట్ జనరల్ అభిప్రాయపడ్డారు.

రూపకల్పన బాగుందన్న అడ్వొకేట్‌ జనరల్‌ : ఈ చట్టంలోని ఏ నిబంధన కూడా శాసన చట్టాలకు గానీ, రాజ్యాంగానికి గానీ విరుద్ధంగా లేదని ఆయన ధృవీకరించారు. అయితే, సామాజికంగా, విద్యాపరంగా వెనుకబడిన తరగతులకు సంబంధించిన అన్ని ప్రధాన విధానపరమైన విషయాలపై రాష్ట్ర ప్రభుత్వం జాతీయ వెనుకబడిన తరగతుల కమిషన్‌ను సంప్రదించాల్సిన అవసరం ఉందని స్పష్టమైందని ఆయన పేర్కొన్నారు. ప్రతిపాదిత బిల్లును చట్టంగా మార్చే ముందు జాతీయ వెనుకబడిన తరగతుల కమిషన్‌ను సంప్రదించడం కూడా అవసరమని సూచించింది.

రక్షణ చట్టం ఉమ్మడి జాబితా పరిధిలోకి వస్తుందని స్పష్టీకరణ : న్యాయ శాఖ, అడ్వకేట్ జనరల్‌తో సంప్రదించి, బీసీ పరిరక్షణ చట్టం కేంద్ర, రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు పంచుకునే ఉమ్మడి జాబితా పరిధిలోకి వస్తుందని స్పష్టం చేసింది ప్రత్యేకంగా ఎంట్రీ 1 (క్రిమినల్ చట్టం), ఎంట్రీ 2 (క్రిమినల్ ప్రొసీజర్),ఎంట్రీ 20 (ఆర్థిక, సామాజిక ప్రణాళిక) కిందకు వస్తుందని తెలిపింది. తత్ఫలితంగా ఈ చట్టాన్ని రూపొందించే అధికారం రాష్ట్ర శాసనసభకు ఉందని వారు అభిప్రాయపడ్డారు.

ప్రత్యేక కోర్టు ఏర్పాటు ప్రతిపాదనలను ధ్రువీకరించుకోవాలని సూచన : అయితే శాసనంలో ఊహించిన విధంగా ప్రత్యేక న్యాయస్థానాల ఏర్పాటుకు సంబంధించిన ప్రతిపాదనలను సక్రమంగా ధృవీకరించుకోవాలని వారు సలహా ఇచ్చారు. ఈ చొరవ వల్ల తలెత్తే ఆర్థిక చిక్కుల గురించి ఆర్థిక శాఖను సంప్రదించాలని వారు ఇంకా పేర్కొన్నారు. ముసాయిదా శాసనంలో చిన్నపాటి లోపాలు కూడా గుర్తించారు.

కొత్త నేర చట్టాలకు సంబంధించిన ప్రస్తావనలలో ఈ వ్యత్యాసాలు ప్రత్యేకంగా గమనించబడ్డాయి ఇక్కడ కొత్త చట్టాల శీర్షికలతో పాటు పాత శాసనాలలోని నిబంధనలను ఉదహరించినట్లుగా కనిపించింది. ఒక ప్రభుత్వ ఉద్యోగిపై ఆరోపణలు కేవలం పరిపాలనా విచారణ సిఫార్సుపై మాత్రమే ప్రారంభించాలని సూచించబడింది.

పరిపాలనాపరమైన విచారణ సిఫార్సుపైనే ప్రారంభం : అయితే అటువంటి విచారణను నిర్వహించడానికి అవసరమైన విధానాన్ని ముసాయిదా వివరించడంలో విఫలమైందని గమనించబడింది. అంతేకాకుండా ప్రతిపాదిత చట్టం కింద రెండవసారి శిక్ష పడిన తర్వాత చేసిన నేరాలకు సంబంధించిన శిక్షల ప్రతిపాదనలు ముఖ్యంగా నేరం యొక్క తీవ్రత ఆధారంగా శిక్షను వర్గీకరించడం లోపాలతో ఉన్నాయని గమనించబడింది. ఈ సమస్యలన్నింటినీ పరిష్కరించడానికి తగిన సవరణలను చేర్చిన తర్వాత, BC సంక్షేమ శాఖ అధికారులు శాసన ప్రక్రియతో ముందుకు సాగనున్నారు.

