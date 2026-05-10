సర్వత్రా ఆసక్తి రేపుతున్న మోదీ పర్యటన - రాష్ట్ర రాజకీయాల్లో హీట్ పెంచనున్న ప్రధాని ప్రసంగం
మూడోసారి ప్రధానిగా రాష్ట్రానికి తొలిసారి - కాషాయ శ్రేణుల్లో నూతనోత్తేజం నింపనున్న ప్రధాని పర్యటన - రెండు లక్షల మందిని తరలించేలా నేతల సన్నాహాలు - 3 కార్పొరేషన్ల ఎన్నికల శంఖారావాన్ని పూరించనున్న మోదీ
Published : May 10, 2026 at 9:03 AM IST
PM Modi Telangana Tour Impact : ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ పర్యటనతో తెలంగాణ రాజకీయం మరోసారి వేడెక్కనుంది. హైదరాబాద్ మహానగర పరిధిలోని మూడు కార్పొరేషన్ల ఎన్నికలే లక్ష్యంగా బీజేపీ వ్యూహాత్మకంగా పావులు కదుపుతోంది. సికింద్రాబాద్ పరేడ్ గ్రౌండ్లో నిర్వహించే భారీ బహిరంగ వేదికా హైదరాబాద్ ప్రజలను ఉద్దేశించి మోదీ ప్రసంగించనున్నారు. బల్దియా పరిధిలో పార్టీని బలోపేతం చేసే దిశగా ఈ సభ అత్యంత కీలకం కానుంది. కాగా, గత జీహెచ్ఎంసీ ఎన్నికల్లో బీజేపీ 48 స్థానాలను గెలిచింది. ఈసారి మూడు కార్పొరేషన్లుగా విభజించడంతో ఎన్నికలను అన్ని పార్టీలు ప్రతిష్టాత్మకంగా తీసుకున్నాయి. గతంలో వచ్చిన స్థానాల కంటే ఎక్కువ సాధించి మూడు కార్పొరేషన్లలో కాషాయ జెండా ఎగురవేయాలని బీజేపీ లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది.
సభకు రావాలంటూ ప్రజలకు విజ్ఞప్తి : ప్రధాని రాకతో పార్టీ కేడర్కు కొత్త జోష్ వస్తుందని కమలనాథులు భావిస్తున్నారు. తెలంగాణ అభివృద్ధికి కేంద్ర ప్రభుత్వం కట్టుబడి ఉందనే సంకేతాన్ని మోదీ పర్యటన ద్వారా బలంగా ప్రజల్లోకి పంపాలని ప్రణాళికాయుతంగా పనిచేస్తున్నారు. రాష్ట్ర బీజేపీ అధ్యక్షుడు రామచందర్ రావు మెట్రో రైల్లో ప్రయాణిస్తూ మోదీ సభకు రావాలని ప్రయాణికులను కోరారు. ప్రపంచంలోనే ఆదరణ గల నేత మోదీకి స్వాగతం పలికేందుకు హైదరాబాద్ ప్రజల్లో అపారమైన ఉత్సాహం కనిపిస్తోందన్నారు. చారిత్రాత్మక బహిరంగ సభను విజయవంతం చేయడానికి ప్రతి ఒక్కరూ తరలిరావాలని పిలుపునిచ్చారు.
తెలంగాణ సంస్కృతిని చాటిచెప్పేలా : లోక్సభ ఎన్నికల తర్వాత తొలిసారిగా మోదీ రాష్ట్రానికి వస్తుండటంతో బీజేపీ రాష్ట్ర నాయకత్వం ప్రతిష్ఠాత్మకంగా తీసుకుంది. భారీ బహిరంగ సభను విజయవంతం చేయాలని లక్ష్యంగా పెట్టుకున్న బీజేపీ పెద్దఎత్తున జనసమీకరణ చేపట్టింది. 2 లక్షల మందిని సభకు తరలించేలా కసరత్తు చేస్తున్నారు. పార్టీకి చెందిన ఎంపీలు, ఎమ్మెల్యేలు, ఎమ్మెల్సీలు సభ ఏర్పాట్లు, జన సమీకరణ అంశాలపై ప్రత్యేకంగా దృష్టి సారించారు. తెలంగాణ సంస్కృతి, సంప్రదాయాలకు సంబంధించిన కళారూపాలతో ప్రధానికి ఘన స్వాగతం పలికేలా ఏర్పాట్లు చేస్తున్నారు.
జంట నగరాల నుంచి వెయ్యి బస్సుల్లో : భాగ్యనగరంతోపాటు జిల్లా, నియోజకవర్గ కేంద్రాల్లో మోదీకి స్వాగతం పలుకుతూ ప్లెక్సీలతో కాషాయమయం చేశారు. మూడు కార్పొరేషన్ల నుంచి భారీగా జనాన్ని సభకు తరలించేలా గ్రేటర్ నాయకులు తలమునకలయ్యారు. ప్రధాని సభకు ప్రజలు స్వచ్ఛందంగా తరలిరానున్నట్లు మల్కాజ్గిరి ఎంపీ ఈటల రాజేందర్ అన్నారు. జంటనగరాల పరిధిలో వెయ్యి బస్సుల్లో జనం రానున్నారని తెలిపారు. ప్రధాని పర్యటనతో రాష్ట్రంలో బీజేపీ అధికారం దిశగా అడుగులు పడటం ఖాయమని ధీమా వ్యక్తం చేశారు.
"సాయంత్రం నాలుగు గంటల వరకు ప్రజలు సభకు హాజరుకావాలి. దాదాపు ఐదు గంటలకు మోదీ సభకు విచ్చేస్తారు. ప్రజలకు ఎండ తగలకుండా షెడ్లతోపాటు ఏ లోటు లేకుండా అన్ని సదుపాయాలు ఏర్పాటు చేశాం. ఏ వాహనంలో వచ్చినా అందుకు అనుగుణంగా పార్కింగ్కు కేటాయించాం. ప్రజలు భారీగా తరలివచ్చి సభను విజయవంతం చేయాలని కోరుతున్నాం" - ఈటల రాజేందర్, మల్కాజిగిరి ఎంపీ
రాజధానిలో రాజకీయ సెగ : ప్రధాని మోదీ రాష్ట్రానికి వస్తుండటం కాంగ్రెస్, బీఆర్ఎస్ శ్రేణుల్లో కాక రేపుతోందని ఓబీసీ మోర్చా జాతీయ అధ్యక్షుడు ఎంపీ లక్ష్మణ్ అన్నారు. ఇండీ కూటమికి మోదీ పనితీరును విమర్శించే అర్హత ఏ మాత్రం లేదంటూ దుయ్యబట్టారు. బెంగాల్ విజయం తర్వాత రాష్ట్రానికి వస్తున్న మోదీ కాంగ్రెస్, బీఆర్ఎస్పై ఎలాంటి విమర్శలు చేస్తారనేది రాజకీయవర్గాల్లో చర్చ నడుస్తోంది. ప్రధాని పర్యటన రాష్ట్ర రాజకీయాల్లో పెనుమార్పులు సృష్టించటం ఖాయమని కమలదళం ధీమా వ్యక్తం చేస్తోంది.
"ప్రతిపక్ష నాయకులు మోదీ మీద ఉన్న కోపంతో దేశంపైనే విషం చిమ్మే వ్యాఖ్యలు చేస్తున్నారు. ఆపరేషన్ సిందూర్ను కించపరుస్తున్నారు. ఈ విషయంలో సైనికులు, రక్షణ దళాల మనసులను గాయపరిచే విధంగా మాట్లాడిన ఉదంతాలున్నాయి. కమలం వికసిస్తేనే తెలంగాణ వెలుగుతుందనీ, మోదీ ప్రభుత్వం వస్తేనే రాష్ట్రం అభివృద్ధి పథంవైపు పయనిస్తుందని ప్రజలు విశ్వసిస్తున్నారు. పార్టీలు, కుల, మతాలకతీతంగా మోదీ రాక కోసం పెద్ద ఎత్తున ప్రజలు ఎదురుచూస్తున్నారు. రాష్ట్రంలో డబుల్ ఇంజిన్ సర్కార్ తీసుకురావడానికి తనతో కలిసి రావాలని ప్రజలకు ప్రధాని పిలుపునివ్వబోతున్నారు" - లక్ష్మణ్, బీజేపీ ఓబీసీ మోర్చా జాతీయాధ్యక్షుడు
ఆదివారం ప్రధాని మోదీ హైదరాబాద్ పర్యటన - బహిరంగసభలో ప్రసంగంపై ఉత్కంఠ
ఆధునీకరణ, పట్టణీకరణతో భవిష్యత్లో మరిన్ని కొత్త సవాళ్లు ఎదుర్కోవాలి: సీఎం రేవంత్ రెడ్డి