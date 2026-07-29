గోదావరిలో తగ్గిన నీటి ప్రవాహం - ఎల్నీనో ప్రభావం వల్ల క్షీణించిన జలవనరులు
ఇసుక తిన్నెలతో వెలవెలబోతున్న గోదారి - డెల్టా ఆయకట్టుకు ఇబ్బంది లేకుండా నీరిస్తామంటున్న అధికారులు - 57 టీఎంసీలు కేటాయింపు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : July 29, 2026 at 10:37 AM IST
Godavari River Water Level: ప్రతిఎటా ఈ సమయంలో వరద నీటితో గోదావరి ఉప్పొంగి కళకళలాడుతుంది. కానీ వాతావరణంలో మార్పుల కారణంగా ప్రస్తుతం నీరు లేక ఇసుక తిన్నెలతో ఎడారిని తలపిస్తోంది. ఎప్పుడూ నిండుగా కనిపించే గోదావరిపై 'ఎల్ నినో' ప్రభావం స్పష్టంగా కనిపిస్తోంది. తీవ్ర వర్షాభావం కారణంగా, గత ఏడు దశాబ్దాలలో ఎన్నడూ లేని విధంగా నది క్లిష్ట పరిస్థితులను ఎదుర్కుంటోంది. ఉభయ గోదావరి జిల్లాలు, విశాఖపట్నం ప్రాంతాల సాగు, తాగునీటితో పాటు పారిశ్రామిక అవసరాలను తీర్చే ఈ నది, ప్రస్తుతం తగినంత నీటి సరఫరాకు భరోసా ఇవ్వలేని స్థితిలో ఉంది. డెల్టా ప్రాంతంలోని 10.13 లక్షల ఎకరాలకే కాకుండా, కీలకమైన ఏలేరు జలాశయం, పుష్కర పథకం, ఇతర ఎత్తిపోతల పథకాల (లిఫ్ట్ ఇరిగేషన్) పరిధిలోని సుమారు 2 లక్షల ఎకరాలకు నీటి లభ్యతపై ఆందోళనలు నెలకొన్నాయి.
ఏలేరులో 8.20 టీఎంసీల నీరు: కాకినాడలో మంగళవారం నాడు నీటిపారుదల సలహా మండలి ప్రత్యేక సమావేశం జరిగింది. ఏలేరు జలాశయం ఆయకట్టు పరిధిలోని సుమారు 53,000 ఎకరాలకు రోజుకు 1,000 క్యూసెక్కుల నీటిని విడుదల చేయాలని నిర్ణయించారు. ప్రస్తుతం జలాశయంలో 8.20 టీఎంసీల నీరు ఉంది. ఇందులో 6 టీఎంసీలు 'డెడ్ స్టోరేజ్' ((వినియోగించడానికి వీలులేని నిల్వ)గా పరిగణించడంతో, అధికారులు మిగిలిన వినియోగించదగిన నిల్వలపైనే ఆధారపడాల్సి వస్తోంది. వరద నీటి ప్రవాహాన్ని బట్టి, పురుషోత్తపట్నం ఎత్తిపోతల పథకం ద్వారా పంపులను ఉపయోగించి ఏలేరు, పుష్కర, ఇతర జలాశయాలు, మున్సిపల్ చెరువులకు నీటిని కేటాయిస్తామని జలవనరుల శాఖకు చెందిన ఇంజనీర్-ఇన్-చీఫ్ (ENC) తెలిపారు.
ఖరీఫ్ సీజన్లో సిలేరు నుంచి: ప్రతి సంవత్సరం రబీ సీజన్లో, సిలేరులో విద్యుత్ ఉత్పత్తి తర్వాత విడుదలయ్యే నీరు, బైపాస్ ద్వారా మళ్లించే అదనపు నీటిని అవసరాలకు అనుగుణంగా (10 టీఎంసీల నుంచి 30 టీఎంసీల వరకు) వినియోగిస్తారు. తూర్పు, పశ్చిమ, మధ్య డెల్టా ప్రాంతాలకు నీటిని సరఫరా చేయడానికి రోజుకు 14,700 క్యూసెక్కుల ప్రవాహం అవసరం. ఈ ఏడాది గోదావరిలోకి తగినంత నీరు రాకపోవడంతో, అధికారులు ఈ నెలలో ఐదు రోజుల పాటు రోజుకు 6,000 క్యూసెక్కుల నీటిని బైపాస్ ద్వారా తీసుకోవాల్సి వచ్చింది. విద్యుత్ ఉత్పత్తి తర్వాత సగటున సుమారు 3,000 క్యూసెక్కుల నీరు అందుబాటులోకి వస్తుంది.
కేవలం 101 టీఎంసీల నీరు మాత్రమే వచ్చింది: సాధారణంగా జులైలో ఈ సమయంలో నదిలో 4 నుంచి 5 లక్షల క్యూసెక్కుల ప్రవాహం ఉంటుంది, కానీ ప్రస్తుతం ప్రవాహం కేవలం కొన్ని వేల క్యూసెక్కుల స్థాయిలోనే ఉంది. జూన్ నుంచి మొత్తం 101 టీఎంసీల నీరు వచ్చింది. ఇందులో 57 టీఎంసీలు గోదావరి డెల్టా ఆయకట్టుకు కేటాయించగా, 44 టీఎంసీలు సముద్రంలోకి వదిలారు. మహారాష్ట్రలో కురిసిన వర్షాల వల్ల జులైలో ఒక రోజు గరిష్టంగా 1.20 లక్షల క్యూసెక్కుల ప్రవాహం వచ్చినప్పటికీ, ఆ తర్వాత ప్రవాహం తగ్గింది. ఈ నెలలో సగటు రోజువారీ ప్రవాహం 34,000 క్యూసెక్కులుగా ఉండగా, కాలువలలోకి రోజుకు సుమారు 15,000 క్యూసెక్కుల నీరు విడుదల చేస్తారు.
డెల్టా ప్రాంతంలోని రైతులు తమ నీటి అవసరాలలో 30% వర్షపాతంపై, మిగిలిన 70% కాలువలపై ఆధారపడతారు. మొత్తం 10.13 లక్షల ఎకరాల ఆయకట్టుకు సాగునీరు అందించడానికి 130 టీఎంసీల నీరు అవసరం. వర్షాలు లేకపోవడం వల్ల, ప్రస్తుతం అదనంగా మరో 10 టీఎంసీల నీరు అవసరమవుతోంది.
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