60 ఏళ్ల యువకుడు! - 'ఐరన్ మ్యాన్'గా మారేందుకు 'పరుగె'డుతున్నాడు
రిటైర్మెంట్ తర్వాత రన్నింగ్పై ఆసక్తి - అంతర్జాతీయ మారథాన్లలో దేశ పతాకాన్ని రెపరెపలాడిస్తున్న సత్యనారాయణ రెడ్డి - బోస్టన్ మారథాన్ రికార్డు సహా 160 మెడల్స్ కైవసం
Published : July 25, 2026 at 8:30 AM IST
67 Years Runner Satyanarayana Reddy : అరవై ఏళ్లు రాగానే ఉద్యోగానికి రిటైర్మెంట్ ప్రకటించి ఇంటికే పరిమితం అవుతారు చాలా మంది. కానీ 6 పదుల వయసులో సరికొత్త ప్రయాణాన్ని ప్రారంభించారు హైదరాబాద్కు చెందిన చందుపట్ల సత్యనారాయణ రెడ్డి. పరుగుపై మక్కువతో మొదలైన ఆయన అడుగులు, నేడు అంతర్జాతీయ మారథాన్లలో దేశ పతాకాన్ని రెపరెపలాడిస్తున్నాయి. 20 ఏళ్లుగా వేధించిన అనారోగ్య సమస్యలను కూడా పరుగుతోనే తరిమికొట్టి మారథాన్లలో దూసుకెళ్తున్నారు.
లాక్డౌన్లో రన్నింగ్పై ఆసక్తి కలిగి : ఆయన పేరు చందుపట్ల సత్యనారాయణ రెడ్డి. వయసు 67 ఏళ్లు. సాధారణంగా ఈ వయసులో ఎవరైనా నడవడానికే ఇబ్బంది పడుతుంటారు. కానీ ఈయన ఏకంగా కిలోమీటర్ల కొద్దీ పరిగెత్తుతారు. 2020 జూన్లో రిటైర్ అయిన తర్వాత గచ్చిబౌలిలో స్థిరపడిన సత్యనారాయణ రెడ్డి జీవితాన్ని కరోనా లాక్డౌన్ పూర్తిగా మార్చేసింది. చుట్టు పక్కల ఉన్న సాఫ్ట్వేర్ ఉద్యోగులు రన్నింగ్, ట్రెక్కింగ్ గురించి మాట్లాడుకోవడం చూసి ఆయనకు రన్నింగ్పై ఆసక్తి కలిగింది.
ట్రెక్కింగ్, స్విమ్మింగ్లో కూడా : రన్నింగ్ చేయాలని ఉత్సుకత ఉన్నా తొలి పరుగులో ఆయన పాదాలు ఇరవై సార్లు ఆగాయి. కానీ ఆ తర్వాత ఎక్కడా ఆగలేదు, అలసిపోలేదు. పక్కా స్ట్రెంత్ ట్రైనింగ్తో 10కే రన్, హాఫ్ మారథాన్లు, ఫుల్ మారథాన్లు అవలీలగా పూర్తి చేసే స్థాయికి ఎదిగారు సత్యనారాయణ రెడ్డి. రన్నింగ్లోనే కాదు ఎవరెస్ట్ బేస్ క్యాంప్ ట్రెక్కింగ్, విజయవాడ వద్ద కృష్ణా నదిని ఈదడం లాంటి సాహసాలను ఈయన ఎన్నో చేశారు. దేశ, విదేశాల్లో కలిపి ఇప్పటి వరకు 160 మెడల్స్ సాధించారు.
ఐరన్మ్యాన్ టైటిల్ కోసం ప్రయత్నం : సిడ్నీ మారథాన్ను 4 గంటల్లోపు పూర్తి చేసి బోస్టన్ మారథాన్కు ఎంపికయ్యారు. ప్రపంచంలోనే ప్రతిష్టాత్మకమైన బోస్టన్ మారథాన్లో 65 ఏళ్ల పైబడిన వారి విభాగంలో 744 మంది పాల్గొంటే, అందులో 343వ ర్యాంకు సాధించారు. ఈ ఏజ్ గ్రూపులో మన దేశం తరపున ఈ ఘనత సాధించిన తొలి భారతీయుడిగా సత్యనారాయణ రెడ్డి రికార్డు సృష్టించారు. ఇక్కడితో ఆయన ప్రయాణం ఆగలేదు. 3.8 కిలోమీటర్ల స్విమ్మింగ్, 180 కిలోమీటర్ల సైక్లింగ్, 42.2 కిలోమీటర్ల రన్నింగ్ ఉండే అత్యంత కఠినమైన ఐరన్ మ్యాన్ టైటిల్ కోసం ప్రస్తుతం సిద్ధమవుతున్నట్లు సత్యనారాయణ రెడ్డి తెలిపారు.
ప్రారంభంలో 5 కిలోమీటర్లకే 10 సార్లు బ్రేక్ తీసుకునేవాణ్ని. కానీ ఇప్పుడు 42.2 కిలీమీటర్లు సింగిల్ బ్రేక్తో పరిగెత్తగలను. పుణె నుంచి బారామతి 100 కిలోమీటర్ల పరుగు పందెంలో పాల్గొంటున్నాను. ఈ రన్నింగ్ను 14 గంటల్లో పూర్తి చేయాల్సి ఉండగా, 12 గంటల్లోనే సాధించాలని లక్ష్యంగా పెట్టుకున్నాను. ఏడు ఖండాల్లో ఏడు రోజుల్లో నిర్వహించే ఐరన్ మ్యాన్ టైటిల్ సాధించడమే నా అంతిమ లక్ష్యం - చందుపట్ల సత్యనారాయణ రెడ్డి
దేనిపై దృష్టి పెడితే - అది సాధించవచ్చని : పరుగు ప్రయాణం ప్రారంభించక ముందు కొన్ని వ్యాధులకు మందులు వాడానని, ఎప్పుడైతే రన్నింగ్ చేయడం మొదలుపెట్టానో అప్పటి నుంచి పూర్తి ఆరోగ్య వంతుడినయ్యానని సత్యనారాయణ రెడ్డి చెబుతున్నారు. ప్రతి రోజు మూడు సార్లు ప్రత్యేక డైట్ తీసుకుంటున్నట్లు తెలిపారు. దేనిమీద ఫోకస్ చేస్తే దాంట్లో విజయం సాధించవచ్చనే సందేశాన్నే ఇవ్వాలనుకుంటున్నానని ఆయన తెలిపారు. రిటైర్మెంట్ తర్వాతే అసలైన ఇన్నింగ్స్ మొదలవుతుందని నిరూపిస్తున్న ఈ 67 ఏళ్ల సత్య నారాయణ రెడ్డి ప్రయాణం ఇంట్లో కూర్చునే వృద్ధులకే కాదు, చిన్న చిన్న సమస్యలకే కుంగిపోయే యువతకు కూడా ఆదర్శంగా నిలుస్తోంది.
నేను 61 ఏళ్లున్నప్పుడు ఈ పరుగును మొదలుపెట్టాను. అంతకుముందు డయాబెటిస్ కోసం మందులు వాడేవాణ్ని. కానీ ఇప్పుడు ఏ మందులూ వినియోగించడం లేదు. అన్నీ తింటాను. కానీ సమతుల్యంగా తీసుకుంటాను. రోజూ డ్రైఫ్రూట్స్ను రాత్రి నానబెట్టి ఉదయాన్నే తింటాను. రిటైర్మెంట్ తర్వాత వేధించే సాధారణ బీపీ, షుగర్, ఒత్తిడిని దూరం చేయాలంటే శారీరక శ్రమ అవసరం - చందుపట్ల సత్యనారాయణ రెడ్డి
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