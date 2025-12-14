Telangana Panchayat Elections Results2025

ETV Bharat / state

'మమ్మీని మా డాడీ, బాబాయ్, తాతయ్య కొట్టి చంపేశారు' - అదనపు కట్నానికి వివాహిత బలి

మహబూబాబాద్​ జిల్లాలో దారుణం - అదనపు కట్నం వేధింపులకు వివాహిత బలి - భర్త, అత్తమామలు, మరిది దాడిలో ప్రాణాలు కోల్పోయిన ఇల్లాలు

Married Woman Murdered After Being Harassed for Extra Dowry
Married Woman Murdered After Being Harassed for Extra Dowry (ETV BHARATH)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : December 14, 2025 at 5:47 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Married Woman Murdered : కొందరు వివాహ బంధాన్ని మూడునాళ్ల ముచ్చట చేస్తున్నారు. ఎవరో ఒకర్ని ప్రేమిస్తారు. జీవితాంతం బాగా చూసుకుంటానని మాయ మాటలు చెబుతారు. కొన్ని రోజులు బాగానే ఉంటారు. వాళ్లలోని నిజ స్వరూపాన్ని నాలుగు గోడల మధ్య బయటపెడతారు. అలా జరిగిందే ఈ కథ. తల్లిదండ్రులు, పిల్లలు, భర్త కుటుంబంతో ఆహ్లాదకరంగా బతకాల్సిన ఆమె జీవితాన్ని, అర్ధాంతరంగా ఆపేశారు. కనిపించని కారడవికి పంపించారు. తిరిగి రాని లోకాలకు ఆమెను సాగనంపారు. ఆమె పిల్లలను దిక్కులేని వారిని చేశారు. పూర్తి వివరాల్లోకి వెళితే,

మహబూబాబాద్​ జిల్లా కొమ్ముగూడెం గ్రామానికి చెందిన స్వప్న, రామన్నప్రేమించుకున్నారు. పెద్దలను ఒప్పించడంతో 15 సంవత్సరాల క్రితం రూ.3 లక్షల కట్నం ఇచ్చి మరీ వివాహం జరిపించారు. కొంత కాలం బాగానే ఉన్నారు. ఒక్కసారిగా ఆమెపై అదనపు కట్నం కోసం వేధింపులు మొదలయ్యాయి. పంచాయితీ పెట్టినా, భూమిని ఇచ్చినా ఆగలేవు. చివరకు ఆ కుటుంబం ఆమె ప్రాణాలనే బలితీసుకుంది. ముగ్గురు పిల్లలకు తల్లిని దూరం చేసింది. పసి వయసులో అమ్మానాన్నలతో సంతోషంగా ఉండాల్సిన పిల్లలను ఒంటరివారిని చేసింది. ఓ తల్లికి కుమార్తెను దూరం చేసింది.

అదనపు కట్నం కోసం వేధింపులు : కొంతకాలం నుంచి అదనపు కట్నం తీసుకురావాలని అత్తింటివారు స్వప్నను వేధిస్తున్నారు. చాలాసార్లు పెద్దల సమక్షంలో పంచాయితీ పెట్టించారు. అయినా లాభం లేకపోయింది. దాంతో ఒక ఎకరం భూమిని ఇచ్చారు. దాంతో కొన్ని రోజులు వేధింపులు ఆగినా, ఇటీవల మళ్లీ ప్రారంభించారు.

దారుణంగా కొట్టి, హత్య : శనివారం రాత్రి భర్త, అత్తమామలు, మరిది ఆమెను దారుణంగా కొట్టి హత్య చేశారని మృతురాలి కుమార్తె తెలిపింది. కానీ నిందితులంతా పురుగుల మందు తాగి ఆత్మహత్య చేసుకున్నట్టుగా చిత్రీకరించారు. అసలు విషయం తెలుసుకున్న గ్రామస్థులు ఆగ్రహంతో అత్తింట్లో సామగ్రిని ధ్వంసం చేశారు. నిందితులను కఠినంగా శిక్షించాలంటూ డిమాండ్ చేశారు.

"నా బిడ్డకు ముగ్గురు పిల్లలు. ఇద్దరు కుమార్తెలు, ఒక కుమారుడు. నేను ఐదు సంవత్సరాలు జైలుకైనా వెళ్తా గానీ, నీ బిడ్డ వద్దని అనేవాడు నా అల్లుడు. నలుగురు నిందితులకు శిక్ష వేయాలి. నా బిడ్డను ఎందుకు కొట్టిండ్రు. నా బిడ్డ సచ్చిపోయినట్టే, ఆ నలుగురూ చనిపోవాలి" - కౌసల్య, మృతురాలి తల్లి

'అందరం తిన్నాం. కానీ మమ్మీ తినలేదు. రెండు రోజులుగా ఏమీ తినలేదు. శనివారం రాత్రి అలానే పడుకుంది. మమ్మీని డాడీ, బాబాయ్​, నాన్నమ్మ, తాతయ్య కొట్టి చంపేశారు' అని కుమార్తె తన తల్లి పడిన బాధను వివరించింది.

తల్లి ముందే కుమార్తె గొంతు కోసి దారుణ హత్య - వారాసిగూడలో ఘటన

రెండో పెళ్లి చేసుకున్న భర్తపై కేసు పెట్టిన భార్య - పెట్రోల్‌ పోసి నిప్పంటించి హత్య

TAGGED:

MARRIED WOMAN MURDERED INCIDENT
MOHABUBABAD CRIME LATEST NEWS
వరకట్నం కోసం వివాహిత హత్య
MARRIED WOMAN MURDERED FOR DOWRY
MARRIED WOMAN MURDERD FOR DOWRY

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.