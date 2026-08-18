ఎన్యూమరేషన్ పత్రాలు తీసుకున్నారు - కానీ రిటర్న్ ఇవ్వలేదు : రాజధానిలోనే అత్యధికం
యాదాద్రి-భువనగిరి జిల్లాలో అత్యల్పం - రాష్ట్ర సగటు 21 శాతం - హైదరాబాద్, మేడ్చల్, రంగారెడ్డి జిల్లాల శాతం చాలా ఎక్కువ - 9,22,229 మంది చనిపోయిన వారు
Published : August 18, 2026 at 8:51 AM IST|
Updated : August 18, 2026 at 9:24 AM IST
Special Intensive Revision in Hyderabad : ఓటరు నమోదు దరఖాస్తులను వెనక్కి ఇవ్వని వారు రాష్ట్ర రాజధాని హైదరాబాద్లో అత్యధికంగా (40.99 శాతం) ఉన్నారు. అత్యల్పంగా యాదాద్రి జిల్లాలో (5.68 శాతం) ఉన్నారు. దరఖాస్తులు వెనక్కి ఇవ్వని జిల్లాల్లో హైదరాబాద్ తర్వాత మేడ్చల్ (35.97శాతం), రంగారెడ్డి (34.79శాతం), వికారాబాద్ (20.66శాతం) వరుసగా తొలి 4 స్థానాల్లో నిలిచాయి.
రాష్ట్ర సగటు 21 శాతంతో పోలిస్తే జీహెచ్ఎంసీ (గ్రేటర్ హైదరాబాద్ మున్సిపల్ కార్పొరేషన్) పరిధిలోని హైదరాబాద్, మేడ్చల్, రంగారెడ్డి జిల్లాల శాతం చాలా ఎక్కువగా ఉన్నట్లు ఎన్నికల సంఘం తెలిపింది. మహానగరంలో దరఖాస్తులు వెనక్కి రాకపోవడానికి అనేక కారణాలున్నట్లు అధికారులు భావిస్తున్నారు. గ్రామాల్లోనే ఓటు హక్కు ఉంచుకోవాలి అని అనుకున్న వారు, ఇతర రాష్ట్రాల వారు తమ స్వగ్రామాలకే ప్రాధాన్యం ఇవ్వడం, నకిలీ ఓట్లు కారణాలుగా ఉన్నాయని అంచనా వేస్తున్నారు.
గిరిజన ప్రాంతాల్లో చైతన్యం : గిరిజన, గ్రామీణ ప్రాంతాలు ఎక్కువగా ఉన్న మహబూబాబాద్, కుమురం భీం ఆసిఫాబాద్, మెదక్, నల్గొండ వంటి జిల్లాల్లో ఎన్యూమరేషన్ పత్రాలు వెనక్కి ఇవ్వని వారి శాతం చాలా తక్కువగా ఉంది. యాదాద్రి (5.68 శాతం), జనగామ (8.32 శాతం), మహబూబాబాద్ (9.89 శాతం), మెదక్ (9.48 శాతం), నల్గొండ (10.46 శాతం), కుమురం భీం (10.51 శాతం) తొలి ఆరు స్థానాల్లో ఆదర్శంగా నిలిచాయి. ఈ జిల్లాల్లో దాదాపు 90 శాతం మంది ఓటర్లు తమ ఓటు వివరాలను పోలింగ్ బూత్ స్థాయి అధికారుల(బీఎల్ఓ)కు సమర్పించారు. చనిపోయిన వారు, చిరునామా లభించని వారు, శాశ్వతంగా వలస వెళ్లిన వారు, డూప్లికేట్ ఓటర్లు తమ దరఖాస్తులను వెనక్కి ఇవ్వలేదని అధికారులు తెలిపారు.
చనిపోయిన వారు 9.22 లక్షల మంది : ఎన్యూమరేషన్ దరఖాస్తులు వెనక్కి ఇవ్వని వారిలో 9,22,229 మంది చనిపోయిన వారు ఉన్నారు. దీన్నిబట్టి ఏటా సెప్టెంబర్ నుంచి డిసెంబర్ వరకు జరిగే సాధారణ ఓటర్ల జాబితాల సవరణ సందర్భంగా తమ పరిధిలో చనిపోయిన ఓటర్ల పేర్లను బీఎల్వో (బూత్ లెవల్ ఆఫీసర్లు)లు తొలగించకుండా నిర్లక్ష్యంగా వ్యవహరిస్తున్నట్లు అర్థమవుతోంది. ఇక ప్రాథమిక ఓటర్ల ముసాయిదా జాబితాలో తమ పేర్లు లేని ఓటర్లు సెప్టెంబర్ 16 వరకు అభ్యంతరాలు తెలపవచ్చని సూచించింది. అక్టోబర్ 19న ఓటర్ల తుది జాబితా ప్రకటించనున్నట్లు ఎన్నికల సంఘం వెల్లడించింది.
మరోవైపు తొలగించిన ఓట్లు క్యూర్ పరిధిలోనే ఎక్కువగా ఉన్నాయి. హైదరాబాద్, మేడ్చల్, రంగారెడ్డి జిల్లాల్లో ఎక్కువ ఓట్లు తొలగిపోయాయి. జూన్ 10 నాటికి అంటే ఎస్ఐఆర్ ప్రారంభం కాకముందు ఉన్న జాబితాలోని ఓటర్ల సంఖ్యతో పోల్చితే అత్యధికంగా హైదరాబాద్లోని ముషీరాబాద్లో 45.17 శాతం ఓట్లను కేంద్ర ఎన్నికల సంఘం పూర్తిగా తొలగించింది. 40 శాతానికి పైగా ఓట్లు తొలగించిన నియోజకవర్గాలు 12 వరకు ఉన్నాయి. యాదాద్రి భువనగిరి జిల్లాలోని ఆలేరు శాసనసభ నియోజకవర్గంలో 4.3 శాతం ఓట్లు మాత్రమే తొలగిపోయాయి.
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