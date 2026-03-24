దర్యాప్తు అధికారి కోరినప్పుడల్లా సునీయనాయక్ విచారణకు రావాల్సిందే : హైకోర్టు

సునీల్‌నాయక్ ముందస్తు బెయిల్‌ పిటిషన్‌పై హైకోర్టులో విచారణ - ఆన్‌లైన్ ద్వారా విచారణకు హాజరయ్యేందుకు అనుమతించాలని సునీల్ అభ్యర్థన - దర్యాప్తు కోరినప్పుడల్లా విచారణకు రావాలని ఆదేశించిన హైకోర్టు

Published : March 24, 2026 at 10:09 AM IST

High Court on IPS sunil Naik Enquiry: దర్యాప్తు అధికారి పిలిచినపుడు విచారణకు హాజరుకావాలని ఐపీఎస్ అధికారి సునీల్ నాయక్​ను హైకోర్టు ఆదేశించింది. రఘురామ కృష్ణంరాజు కస్టోడియల్ టార్చర్ కేసులో నిందితుడు సునీల్ నాయక్ దాఖలు చేసిన ముందస్తు బెయిల్ పిటీషన్ విచారణార్హతపై న్యాయస్థానం విచారణ జరిపింది.

ఇరువురి వాదనలు విన్న న్యాయస్థానం తదుపరి విచారణను ఏప్రిల్ 6వ తేదీకి వాయిదా వేసింది. ఆరోజున తగిన ఉత్తర్వులిస్తామని ఈ సందర్బంగా తెలిపింది. ఆన్​లైన్ ద్వారా విచారణకు హాజరయ్యేందుకు అనుమతించాలని కోరిన సునీల్ నాయక్ అభ్యర్ధనను కోర్టు తిరస్కరించింది. కేసులో నిందితుడిగా ఉన్న వ్యక్తికి వెసులుబాటు ఇవ్వలేమని స్పష్టం చేసింది. ఇలాంటి వాటికి అనుమతిస్తే రేపటి రోజున జైలు శిక్షను కూడా ఇంట్లో ఉండి ఆన్‌లైన్‌ ద్వారా అనుభవిస్తామనే ప్రమాదం ఉందని వ్యాఖ్యానించింది.

అభ్యర్థనను తిరస్కరించిన హైకోర్టు: మాజీ ఎంపీ, ప్రస్తుత శాసనసభ ఉపసభాపతి రఘురామ కృష్ణరాజుపై వైఎస్సార్సీపీ ప్రభుత్వ హయాంలో హత్యాయత్నం, చిత్రహింసలకు గురిచేసిన కేసులో దర్యాప్తు అధికారి పిలిచినప్పుడు ఆయన ముందు హాజరుకావాలని బీహార్‌ క్యాడర్‌ ఐపీఎస్‌ అధికారి సునీల్‌ నాయక్‌కు హైకోర్టు తేల్చి చెప్పింది. ఫోన్‌ నంబర్‌ను ఐవోకు అందజేయాలని స్పష్టం చేసింది. ఐవో ముందు భౌతికంగా హాజరుకు మినహాయింపును ఇచ్చి ఆన్‌లైన్‌ ద్వారా విచారణకు హాజరయ్యే వెసులుబాటు ఇవ్వాలని సునీల్‌ నాయక్‌ చేసిన అభ్యర్థనను తోసిపుచ్చింది. కేసులో నిందితుడిగా ఉన్న వ్యక్తికి ఈ తరహా వెసులుబాటు ఇవ్వలేమని తేల్చి చెప్పింది.

ఇలాంటి వాటికి అనుమతిస్తే రేపటి రోజున జైలు శిక్షను కూడా ఇంట్లో ఉండి ఆన్‌లైన్‌ ద్వారా అనుభవిస్తామనే ప్రమాదం ఉందని వ్యాఖ్యానించింది. ముందస్తు బెయిలు కోసం సునీల్‌ నాయక్‌ దాఖలు చేసిన పిటిషన్‌ విచారణార్హతపై హైకోర్టులో వాదనలు ముగిశాయి. ఏప్రిల్‌ 6న తగిన నిర్ణయం వెల్లడిస్తామని న్యాయమూర్తి తెలిపారు. ఈ లోపు సునీల్‌ నాయక్‌పై కఠిన చర్యలేమి తీసుకోకుండా దర్యాప్తు జరపవచ్చని ఐవోకు సూచించారు. హైకోర్టు న్యాయమూర్తి జస్టిస్‌ వెంకట జ్యోతిర్మయి ఈ మేరకు ఉత్తర్వులిచ్చారు.

చట్టప్రకారం చెల్లదని వెల్లడి: రఘురామను కస్టోడియల్‌ టార్చర్‌కు గురిచేసిన కేసులో నిందితుడు, అప్పటి సీఐడీ డీఐజీ సునీల్‌ నాయక్‌ ముందస్తు బెయిలు కోసం హైకోర్టును ఆశ్రయించారు. ఈ పిటిషన్‌పై విచారణ జరుపుతున్న హైకోర్టు ఐవో ముందు హాజరుకావాలని ఆయనను ఆదేశించింది. తాజాగా జరిగిన విచారణలో సునీల్‌ నాయక్‌ తరఫున సీనియర్‌ న్యాయవాది కపిల్‌ సిబల్‌ వాదనలు వినిపించారు. పట్నా వెళ్లిన ఏపీ పోలీసులు అక్రమంగా పిటిషనర్‌ను అదుపులోకి తీసుకున్నారన్నారు. వారంట్‌ లేకుండా అరెస్ట్‌ చేయడానికి వెళ్లారని, స్థానిక పోలీసు స్టేషన్​లో సమాచారం ఇవ్వలేదన్నారు. పోలీసులు నిబంధనలు పాటించలేదుకాబట్టి పట్నా మెజిస్ట్రేట్‌ ట్రాన్సిట్‌ రిమాండ్‌ ఇచ్చేందుకు నిరాకరించారని కోర్టు దృష్టికి తీసుకొచ్చారు. పిటిషనర్‌ అరెస్ట్‌ చట్టప్రకారం చెల్లదన్నారు.

అభ్యర్థనను నిరాకరించిన న్యాయమూర్తి: ఈ నేపథ్యంలోనే ఏపీకి వచ్చి ముందస్తు బెయిలు పిటిషన్‌ దాఖలుచేశారని న్యాయవాది పేర్కొన్నారు. ఈ పిటిషన్‌కు విచారణార్హత ఉందని అన్నారు. పిటిషనర్‌ తరఫున మరో న్యాయవాది ఎన్‌. అశ్వనీకుమార్‌ బదులిస్తూ వాదనలు వినిపించారు. కోర్టు ఆదేశాల నేపథ్యంలో 23వ తేదీ విచారణకు సునీల్‌ నాయక్‌ ఐవో ముందు హాజరయ్యారని వివరించారు. పిటిషనర్‌ బీహార్‌ రాష్ట్రంలో అగ్రిమాపకశాఖ అదనపు డీజీగా పనిచేస్తున్నారని గుర్తు చేశారు. ఆ శాఖ డీజీ సెలవులో ఉండటంతో పిటిషనర్‌ ఇంఛార్జ్​గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారన్నారు. ఈ నేపథ్యంలో ఐవో ముందు హాజరుకు మినహాయింపునిచ్చి ఆన్‌లైన్‌ ద్వారా విచారణకు హాజరయ్యే వెసులుబాటు ఇవ్వాలని కోరారు. అందుకు న్యాయమూర్తి నిరాకరించారు.

పోలీసుల తరపున న్యాయవాదుల వాదనలిలా! పోలీసుల తరఫున సీనియర్‌ న్యాయవాదులు సిద్థార్థ అగర్వాల్, పోసాని వెంకటేశ్వర్లు, పీపీ ఎం.లక్ష్మీనారాయణ వాదనలు వినిపించారు. సునీల్‌ నాయక్‌పై నమోదైంది హత్యాయత్నం(ఐపీసీ 307), తదితర తీవ్రమైన సెక్షన్లని వాదనలు వినిపించారు. ఈ నేపథ్యంలో ఆయన అరెస్ట్‌కు కోర్టు నుంచి వారంట్‌ తీసుకోవాల్సిన అవసరం లేదన్నారు. సునీల్‌ నాయక్‌ను పట్నాలో ఇప్పటికే అరెస్ట్‌ చేశామని కోర్టు దృష్టికి తీసుకొచ్చారు. ఒకసారి అరెస్ట్‌ అయ్యాక ముందస్తు బెయిలు పిటిషన్‌ దాఖలు చేయడానికి వీల్లేదన్నారు. ఈ పిటిషన్‌కు విచారణార్హత లేదని పట్నాలో సునీల్‌ నాయక్‌ను అరెస్ట్‌ చేసే సమయంలో చట్ట నిబంధనలను పాటించామని వెల్లడించారు.

పిటిషన్‌ వేయడానికి వీల్లేదని స్పష్టం: అరెస్ట్‌కు గల కారణాలను రాతపూర్వకంగా సునీల్‌ నాయక్‌కు అందజేశామని పేర్కొన్నారు. వాటిపై ఆయన సంతకం చేశారని కోర్టుకు తెలిపారు. కుటుంబ సభ్యులకు అరెస్ట్‌ సమాచారం ఇచ్చామన్నారు. కోర్టులో హాజరుపరిచాక పట్నా కోర్టు ట్రాన్సిట్‌ రిమాండ్‌ ఇవ్వడానికి నిరాకరించిందని గుర్తు చేశారు. అంతే తప్ప తాము చేసిన అరెస్ట్‌ చట్ట విరుద్ధమని చెప్పలేదని కోర్టుకు తెలిపారు. ఏపీలోని న్యాయస్థానాలను ఆశ్రయిస్తానని సునీల్‌ నాయక్‌ అఫిడవిట్‌ రూపంలో పట్నా కోర్టుకు హామీ ఇవ్వడంతో విడుదల చేసిందని అన్నారు. నిందితుడ్ని ఒకసారి అరెస్ట్‌ చేశాక రెగ్యులర్‌ బెయిలు పిటిషన్‌ దాఖలు చేసుకోవాలి తప్ప, ముందస్తు బెయిలు పిటిషన్‌ వేయడానికి వీల్లేదని స్పష్టం చేశారు.

పిటిషన్​ను కొట్టేయండి, కోర్టు నిర్ణయం వెల్లడించేత వరకు ఐవో కోరినప్పుడు విచారణకు హాజరయ్యేలా సునీల్‌ నాయక్‌ను ఆదేశించాలని కోరారు. పిటిషనర్‌పై కస్టోడియల్‌ టార్చర్‌ వంటి తీవ్రమైన ఆరోపణలున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో ఐవో ముందు హాజరు నుంచి మినహాయింపు ఇవ్వొద్దని ఈ సందర్భంగా కోరారు.

