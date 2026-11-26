కోర్టు విచారణలను దుర్వినియోగం చేస్తే కఠిన చర్యలు: హైకోర్టు
HC Serious View On Live Proceedings : కోర్టుల్లో జరిగే విచారణలను అనధికారికంగా రికార్డు చేయడం, వాటిని వ్యాప్తి చేయడం, ప్రసారం చేయడం, ప్రత్యక్ష ప్రసారాలు ఇవ్వడంపై హైకోర్టు కఠిన షరతులు విధించింది.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 26, 2026 at 11:28 AM IST
కోర్టు విచారణల అనధికారిక రికార్డింగ్, ప్రసారాలపై హైకోర్టు ఉక్కుపాదం మోపింది. నియమాలు పాటించకుండా ఇష్టానుసారంగా ఉల్లంఘిస్తే కఠిన చర్యలు తప్పవంటూ హెచ్చరించింది. న్యాయస్థానాల్లో జరిగే ప్రత్యక్ష, ఆన్లైన్ కేసుల విచారణలను దుర్వినియోగం చేయడాన్ని హైకోర్టు తీవ్రంగా పరిగణించింది. కోర్టు ప్రక్రియలను అనధికారికంగా రికార్డు చేయడం, సామాజిక మాధ్యమాల్లో వ్యాప్తి చేయడం, ప్రసారం చేయడం, ప్రత్యక్ష ప్రసారాలు (లైవ్ స్ట్రీమింగ్) ఇవ్వడంపై కఠిన షరతులు విధిస్తూ హైకోర్టు రిజిస్ట్రార్ (ఐటీ) ఒక ప్రకటన విడుదల చేశారు.
ప్రత్యేక అనుమతి తప్పనిసరి : సంబంధిత అధికారి నుంచి ముందస్తుగా ప్రత్యేక అనుమతి తీసుకోకుండా కోర్టు విచారణలకు సంబంధించిన ఆడియో, వీడియో రికార్డింగ్లు, ఫొటోలు తీయడం, స్క్రీన్ షాట్లు లేదా స్క్రీన్ రికార్డింగ్లు చేయడానికి వీల్లేదని హైకోర్టు స్పష్టం చేసింది. అలాగే అనుమతి లేకుండా టీవీ ఛానళ్లు, వెబ్సైట్లు, మెసేజింగ్ యాప్లు, సామాజిక మాధ్యమాలు, ఇతర ఎలక్ట్రానిక్, డిజిటల్ వేదికల ద్వారా న్యాయస్థాన విచారణలను ప్రసారం చేయడం లేదా అప్లోడ్ చేయడంపై కఠిన ఆంక్షలు విధించింది.
అందరికీ నిబంధనలు వర్తింపు : హైకోర్టు రూపొందించిన వీడియో కాన్ఫరెన్స్ నిబంధనలతో పాటు సుప్రీంకోర్టు ఇటీవల జారీ చేసిన ఆదేశాలను ప్రతి ఒక్కరూ తప్పనిసరిగా పాటించాల్సిందేనని ప్రకటనలో పేర్కొన్నారు.
- న్యాయవాదులు, కక్షిదారులు, మీడియా ప్రతినిధులు, కోర్టు సిబ్బందితో పాటు విచారణలను వీక్షించే సాధారణ ప్రజలందరూ ఈ నిబంధనలకు కట్టుబడి ఉండాలి.
- కోర్టు విచారణలకు హాజరైనంత మాత్రాన ఆ ప్రక్రియను రికార్డు చేసే లేదా ప్రసారం చేసే హక్కు ఎవరికీ ఉండదని కోర్టు తేల్చిచెప్పింది.
ఉల్లంఘిస్తే చట్టపరమైన చర్యలు : ఈ ఆదేశాలను అతిక్రమించి అనధికారికంగా రికార్డు చేసినా ప్రసారం చేసినా లేదా ఇతరులకు వ్యాప్తి చేసినా తీవ్రంగా పరిగణిస్తామని హైకోర్టు హెచ్చరించింది. నిబంధనలు ఉల్లంఘించిన వారిపై చట్ట ప్రకారం కఠిన చర్యలు తీసుకుంటామని స్పష్టం చేసింది. న్యాయ విచారణల ప్రతిష్ఠ, పవిత్రతను కాపాడటంతో పాటు న్యాయ పరిపాలన సజావుగా సాగేందుకు అందరూ సహకరించాలని హైకోర్టు కోరింది.
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