'ఆధారాలున్నాయ్ - కేసులు కొట్టేయలేం - మిల్లుల్లో ధాన్యం మళ్లింపుపై దర్యాప్తు జరగాల్సిందే'
మిల్లుల్లో ధాన్యం మళ్లింపు ఆరోపణలపై దర్యాప్తు జరగాల్సిందేనని హైకోర్టు స్పష్టం - మిల్లర్లపై ఆరోపణలకు ప్రాథమిక ఆధారాలున్నాయని వ్యాఖ్య - మిల్లర్లు దాఖలు చేసిన 58 పిటిషన్లను కొట్టివేస్తూ హైకోర్టు తీర్పు
Published : May 9, 2026 at 12:14 PM IST
HC Allegations of Grain Diversion at Mills : రాష్ట్రంలో పలు మిల్లుల్లో ధాన్యం మళ్లింపు ఆరోపణలపై దర్యాప్తు జరగాల్సిందేనని హైకోర్టు తేల్చి చెప్పింది. మిల్లర్లపై ఆరోపణలకు ప్రాథమిక ఆధారాలున్నాయని, ఈ దశలో కేసును కొట్టివేయలేమని ఉత్తర్వులు జారీ చేసింది. మిల్లింగ్ కోసం 2022-23 సంవత్సరంలో పంపిన ధాన్యాన్ని మిల్లర్లు దురుద్దేశంతో సొంత ప్రయోజనాల కోసం మళ్లించారన్న ఆరోపణలపై దర్యాప్తు జరగాల్సిందేనని స్పష్టం చేసింది.
ధాన్యానికి సంబంధించి రూ.3 వేల 960 కోట్ల బకాయిల చెల్లింపుల్లో విఫలమయ్యారంటూ రైస్ మిల్లుల యజమానులపై క్రిమినల్ కేసులు నమోదయ్యాయి. ప్రభుత్వం నమోదు చేసిన క్రిమినల్ కేసులను కొట్టి వేయాలని కోరుతూ 3 వేల 600 మంది రైస్ మిల్లుల యజమానులు హైకోర్టులో 58 పిటిషన్లు దాఖలు చేశారు. ఫిర్యాదుల్లో నిర్దిష్టమైన ఆరోపణలున్నాయని, దర్యాప్తు చేయాల్సిందేనన్న హైకోర్టు, మిల్లర్లు దాఖలు చేసిన 58 పిటిషన్లను కొట్టివేస్తూ తీర్పు వెలువరించింది.
ఇతర ఛార్జీలు చెల్లించని యజమానులు : ప్రభుత్వ విధానం ప్రకారం ఒక్కో మిల్లుకు సీజన్కు 8 వేల మెట్రిక్ టన్నులను మాత్రమే మిల్లింగ్ కోసం తరలించాల్సి ఉండగా, రెండు నుంచి 10 రెట్లు అధికంగా పౌర సరఫరాల కార్పొరేషన్ తరలిస్తోందని వాదనలు వినిపించారు. ప్రభుత్వం తరఫున అడ్వొకేట్ జనరల్ ఎ.సుదర్శన్రెడ్డి, పబ్లిక్ ప్రాసిక్యూటర్ పల్లె నాగేశ్వరరావులు వాదనలు వినిపిస్తూ మిల్లింగ్ కోసం సరఫరా చేసిన వడ్లను దారి మళ్లించడంతో దాదాపు రూ.4 వేల కోట్లకు పైగా బకాయిలు చెల్లించడం లేదన్నారు. ఇలా మిల్లింగ్ ధాన్యం దారి మళ్లించి వచ్చిన డబ్బును స్థిర, చరాస్తుల్లో, సినిమా రంగంలో పెట్టుబడులు పెడుతున్నారని ఆరోపణలు చేశారు. రాష్ట్రవ్యాప్తంగా 3600 మిల్లుల్లో దాదాపు చాలా మిల్లులకు ధాన్యం సరఫరా జరిగిందని, కొన్ని మినహా మిగతావన్నీ నిబంధనల ప్రకారం బియ్యం కార్పొరేషన్కు అందజేశాయన్నారు. ప్రజా సంక్షేమ పథకం కోసం మిల్లర్లకు సరఫరా చేసిన ధాన్యాన్ని దుర్వినియోగం చేశారని వాదనలు చేశారు.
పెండింగ్లో ఉన్న పిటిషన్ : వాదనలను విన్న న్యాయమూర్తి తీర్పు వెలువరిస్తూ ధాన్యం స్వీకరించిన తరువాత మిల్లర్లు నాణ్యత లేనివి సరఫరా చేశారన్నారు. దీంతో ఒకసారి ధాన్యం స్వీకరించిన తరువాత దాని బాధ్యత మిల్లర్లదేనని, బకాయిలను రాబట్టుకోవడానికి సంబంధించి పిటిషన్ హైకోర్టులో పెండింగ్లో ఉండగా నిలిపివేయలేమన్నారు. దీని ఆధారంగా చట్ట ప్రక్రియను ప్రభుత్వం దుర్వినియోగం చేస్తోందన్న వాదన చెల్లదన్నారు. మిల్లింగ్ ఛార్జీలు, గన్నీ బ్యాగ్లు, స్టోరేజీ చార్జీలు చెల్లించకుండా కేసులు నమోదు పెండింగ్లో ఉన్న కారణంగా క్రిమినల్ కేసులపై విచారణను చేశారు. ఈ పిటిషనర్ల వాదనను ఆమోదించలేమని ధాన్యం అప్పగించిన తర్వాతే మిగిలిన ఛార్జీలను కోరవచ్చన్నారు. అంతేకాదు ప్రభుత్వానికి చెందిన ధాన్యం మిల్లర్ల వద్ద ఉన్నప్పుడు అది దుర్వినియోగం జరిగితే కేసు నమోదు చేయవచ్చని హైకోర్టు స్పష్టం చేసింది. ఒప్పందంలోని లోపాలపై క్రిమినల్ పిటిషన్లో తేల్చలేమని పేర్కొన్నారు. అంతేకాకుండా ధాన్యం తనిఖీ జరిగిన 4 నెలల తరువాత కేసు నమోదు చేశారు. ఇలా ప్రజాప్రయోజనాలకు చెందిన అంశాలపై నమోదైన కేసు జాప్యం కారణంగా ఎఫ్ఐఆర్ను కొట్టివేయలేమని తేల్చి చెప్పింది.
కేసును కొట్టివేయలేమని కోర్టు స్పష్టం : ఒప్పందం అమలులో భాగంగా రికార్డులు నిల్వల తనిఖీలో కార్పొరేషన్ ఉద్యోగుల పాత్ర పరిమితమని, వారిని బాధ్యులుగా చేయలేదన్న మిల్లర్ల వాదనను ఈ దశలో ఆమోదించలేమన్నారు. మిల్లర్లు, ఉద్యోగుల మధ్య కుట్ర ఏదైనా ఉంటే త్వరలో తేలుతుందని, ప్రస్తుతం దర్యాప్తు ప్రాథమిక దశలోనే ఉందని తెలిపింది. వారిని బాధ్యులుగా చేయలేదన్న కారణంగా మిల్లర్లపై కేసును కొట్టివేయలేమని ఉత్తర్వులు జారీ చేసింది. అంతేకాకుండా గతంలో ప్రభుత్వం జారీ చేసిన ప్రొసీడింగ్స్ ప్రకారం పౌరసరఫరాల సంస్థ జిల్లా మేనేజర్కు ఫిర్యాదు చేసేందని తెలిపారు. ఆ ఫిర్యాదును పరిశీలిస్తే ప్రాథమిక ఆధారాలున్నాయని పేర్కొంది. అవన్నీ దర్యాప్తులో తేలాల్సి ఉందని, ఆ కారణంగానే ప్రస్తుతం కేసును రద్దు చేయలేమని, మిల్లర్లు దాఖలు చేసిన 58 పిటిషన్లను కొట్టివేస్తూ కోర్టు తీర్పు వెలువరించింది.
