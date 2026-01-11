ఒంటరితనంతో బాధపడుతున్నారా? - అయితే ఇలా చేయండి

ETV Bharat / state

మన ఆలోచనా తీరు, మనస్తత్వమే మనుషుల్ని మనకు దూరం చేస్తాయి అంటున్న మానసిక నిపుణులు - ఈ ఆలోచనలను దరి చేరనివ్వడంతోనే సమస్య - భావోద్వేగాలను పంచుకోవాలంటున్న నిపుణులు

Published : January 11, 2026 at 2:01 PM IST

Loneliness Caused By Our Own Habits : కొంత మంది ఒంటరిగా మిగిలిపోయామని బాధపడుతుంటారు. తమకంటూ ఎవరూ లేరని, చుట్టూ ఉన్నవారు కూడా దూరం చేస్తున్నారని భావిస్తారు. నిజానికి మన అలవాట్లు, ఆలోచనా తీరు, మనస్తత్వమే మనుషుల్ని మనకు దూరం చేస్తాయని మానసిక నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఒంటరినని భావించే వారిలో ఈ లక్షణాలు ఉంటాయంటున్నారు.

ఎవరితోనూ చెప్పరు : చాలా మంది తమ భావోద్వేగాలను లోలోపలే దాచేసుకుంటారు. ఎవరితోనూ పంచుకోవాలని అనుకోరు. కనీసం తమను ఎంతగానో ప్రేమించే కుటుంబసభ్యులు, స్నేహితులతోనూ ఏమీ చెప్పుకోరు. ఇలా చేస్తే ఎదుటివారు 'నాపై ఇష్టం/నమ్మకం లేదేమో, అందుకే ఏమీ చెప్పట్లేదు' అనుకుంటారు. అలాగే క్రమంగా దూరమవుతారు.

ఎవరూ నన్ను అర్థం చేసుకోవడం లేదు : 'నన్ను, నా ఫీలింగ్స్​ను అసలు పట్టించుకోరు, నేను లేకపోయినా ఎవరికీ నష్టం లేదు' అని అనుకుంటారు. ప్రతి సారి మనం చెప్పకుండా ఎవరూ అర్థం చేసుకోలేకపోవచ్చు. మనం కోరుకున్నట్లు స్పందించలేకపోవచ్చు. దీంతో నిరాశ, నిస్పృహలే ఎదురవుతాయి. బంధాల మధ్య అపార్థాలు మొదలవుతాయి. ఎవరూ నన్ను అర్థం చేసుకోలేదని, ఒంటరినైపోయానని ఫీలవుతారు.

గొడవయితే మౌనం : బంధాల్లో కొన్నిసార్లు అసౌకర్యం తప్పదు. మొహమాటాలు, గొడవలు, భావోద్వేగాల్లో వైరుధ్యం సహజమే. అయితే, ఒంటరిగా మిగిలిపోయేవారు వీటిని ఎదుర్కోవడానికి భయపడతారు. మాట్లాడి పరిష్కరించుకునే అవకాశం ఉన్నా మౌనంగా ఉండిపోతారు. దీంతో బంధాలు బీటలువారడం, క్రమంగా దూరం పెరగడం జరుగుతాయి.

ఎదుటి వారూ ముఖ్యమే : ఎవరైనా ఒక విషయం చెప్పినప్పుడు నాకూ అలాగే జరిగింది అంటూ గతంలోకి వెళ్లి తన గురించే చెప్పుకుంటారు. ఇలా చేయడం వల్ల ఎదుటివాళ్లు తాము చెప్పింది వినిపించుకోలేదని భావిస్తారు. తమ మాటలకు గౌరవం ఇవ్వట్లేదని అనుకుంటారు. దీంతో మాట్లాడటం మానేస్తారు.

అతిగా ఆలోచనలు : ఎవరైనా ఏదైనా మాట అన్నా, మెసేజ్‌ ద్వారా స్పందించినా, వాటి గురించే అతిగా ఆలోచించడం, ఆ మాట వెనుక ఉద్దేశ్యం ఏంటని విశ్లేషించడం, ప్రతికూల ఫలితాలనే ఊహించుకోవడం చేస్తుంటారు. దీని వల్ల అనుమానాలు పెరిగి, బంధాలు దెబ్బతింటాయి. ఏమీ జరగకపోయినా ఏదో జరిగిపోయిందన్నట్లుగా భావించి ఎదుటివారిని దూరం చేసుకుంటారు.

కారణం ఏదైనా అబద్ధం వద్దు : కొంతమంది ఎదుటివారు బాధపడకూడదని, గొడవలు జరగకూడదని నిజాలు దాచేసి మౌనంగా ఉండిపోతారు. మంచి కోసమే చేస్తున్నామని అనుకుంటారు. అయితే, చెప్పనంత మాత్రాన అవి కనుమరుగవవు. పైగా మనిషిలో అసహనాన్ని పెంచుతాయి. ప్రశాంతతనివ్వవు. మాట్లాడితే వచ్చే గొడవల కన్నా ఈ మౌనం బంధాల మధ్య మరింత దూరాన్ని సృష్టిస్తుంది.

నా తలరాత ఇంతే : కొన్ని నమ్మకాలు మనిషి ప్రవర్తనను మార్చేస్తాయి. 'నేను ఎప్పుడూ ఒంటరిగా మిగిలిపోతాను'అనే నమ్మకం కూడా ఆ కోవలోకే వస్తుంది. కొందరు నా తలరాత ఇంతే అనుకుంటూ ఎవరితోనూ కలవరు. ఎదుటివాళ్లు దూరం పెడతారమోనని, ముందుగానే వీరే దూరంగా ఉండిపోతారు.

ఏం చేయాలి? : పైన పేర్కొన్నవన్నీ ఎదుటి వ్యక్తుల వల్ల వచ్చిన ఒంటరితనం కాదు తప్పుడు భావనలు, అలవాట్లతో చేజేతులా తెచ్చుకునే పరిస్థితి. దీనిపై అవగాహన పెంచుకొని, జీవనశైలి, అలవాట్లలో మార్పులు చేసుకుంటే పరిస్థితులు మారే అవకాశాలున్నాయి.

  • మొదట తమ గురించి ఎదుటివాళ్లు ఏం అనుకుంటారనే ఆలోచనను పక్కన పెట్టాలి. లోపలి భావాలను నమ్మకమైన వ్యక్తులకు తెలియజేయాలి. స్నేహితుల్ని, కుటుంబసభ్యుల్ని పలకరించి మాట్లాడాలి. వారితో మాట్లాడితే ఒంటరిననే ఆలోచన రాదు.
  • సరిపడా నిద్ర, పౌష్టికాహారం, వ్యాయామం రోజువారీ జీవితంలో భాగం చేసుకోవాలి. ఇవీ శారీరక, మానసిక ఆరోగ్యాన్ని దృఢంగా ఉంచుతాయి. స్నేహితులతో కలిసి జిమ్‌కు, వాకింగ్‌కు వెళ్తే బంధం మరింత పెరుగుతుంది.
  • ఖాళీగా ఉంటే ఒంటరిననే భావనే వస్తుంది. ఆ అవకాశం రానివ్వొద్దు. అలాంటి సమయంలో నచ్చిన పుస్తకం చదవడం, సంగీతం వినడం, గార్డెనింగ్‌ ఇలా ఏదో ఒక పనిలో నిమగ్నమైతే సరి.
  • నలుగురి మధ్య ఉండటం, నలుగురితో మాట్లాడటం అలవాటు చేసుకోవాలి. క్లబ్‌, క్లాస్‌, వాలంటీర్‌గా పనిచేయడం, ఆన్‌లైన్‌ కమ్యూనిటీ యాక్టివిటీస్‌లో చురుగ్గా పాల్గొనాలి. అభిప్రాయాలను ఏ బెరుకు లేకుండా చెప్పాలి.
  • కుటుంబసభ్యులు, స్నేహితులతో కలిసి భోజనం చేయడం, షికారుకు వెళ్లడం వంటివి చేస్తుండాలి. అప్పుడు, వీళ్లంతా నా కోసం ఉన్నారనే భావన కలుగుతుంది. ఒంటరిననే ఆలోచన దూరమవుతుంది.
  • అవసరమైతే మానసిక వైద్యులను సంప్రదించి తగిన చికిత్స తీసుకోవాలి. మానసిక చికిత్స తీసుకోవడం అనేది బలహీనత కాదు. మంచి భవిష్యత్తు కోసం తీసుకునే ధైర్యవంతమైన నిర్ణయంగా భావించాలి.

