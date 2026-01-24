ETV Bharat / state

మహానగరంలో హెచ్​-సిటీ ప్రాజెక్టు పనులు షురూ - ఇక ట్రాఫిక్​ కష్టాల నుంచి ఉపశమనం

నగర ట్రాఫిక్ రద్దీ దృష్ట్యా రూ.7 వేల కోట్లతో చేపట్టిన ప్రాజెక్టు పనులు - ఇప్పటికే ప్రణాళికలను సిద్ధం చేసిన జీహెచ్ఎంసీ - 2027 నుంచి అందుబాటులోకి

H-City Project works Finally Commenced
H-City Project works Finally Commenced (Eenadu)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : January 24, 2026 at 1:50 PM IST

3 Min Read
H-City Project works Finally Commenced : భవిష్యత్ ట్రాఫిక్ రద్దీని దృష్టిలో పెట్టుకొని హైదరాబాద్ మహానగరంలో చేపట్టిన హెచ్-సిటీ ప్రాజెక్టు పనులు ఊపందుకున్నాయి. ఈ ప్రాజెక్టులో భాగంగా రూ. 7 వేల కోట్లతో చేపట్టిన పనులను జీహెచ్ఎంసీ ఒక్కొక్కటిగా పట్టాలెక్కిస్తోంది. నగరంలో కీలకమైన రహదారుల విస్తరణతోపాటు అవసరమైన చోట స్ట్రీల్​ బ్రిడ్జ్​లు, అండర్​ పాస్​లు నిర్మాణానికి జీహెచ్​ఎంసీ ఇప్పటికే ప్రణాళికలను సిద్ధం చేసింది. ఈ ప్రాజెక్టు ముగిసి వచ్చే ఏడాది ప్రారంభానికి వాటిని నగర ప్రజలకు అందుబాటులోకి తీసుకురావాలని భావిస్తోంది. అలాగే గత ప్రభుత్వం హయాంలో చేపట్టిన ఎస్సార్టీపీ పనులు త్వరలోనే పూర్తి చేస్తామని జీహెచ్​ఎంసీ వెల్లడించింది.

55 పనులను చేపట్టగా 32 ప్రారంభం : ప్రస్తుత అవసరాలకు తగ్గట్లు, భవిష్యత్ అవసరాలను అంచనా వేస్తూ ప్రాజెక్టు ప్రణాళికల్లో మార్పులు, అంచనా వ్యయాల్లో సర్దుబాటు, భూసేకరణ ప్రతిపాదనలను తయారు చేయడం, ఇతరాత్ర ప్రక్రియలన్నీ పూర్తి చేసుకొని ఒక్కోక్కటిగా ప్రాజెక్టు పట్టాలెక్కుతోంది. వారానికోసారి బల్దియా కమిషనర్ ఆర్వీ కర్ణన్ హెచ్ సిటీ ప్రాజెక్టులపై సమీక్ష చేస్తుండటంతో ఆయా పనుల్లో మరింత వేగంపుంజుకుంది.

ప్రాజెక్టులు ఇలా : మొదట రోడ్డు విస్తరణ పనులు పూర్తవుతాయని 150, 125 అడుగుల వెడల్పుతో విస్తరణ జరుగుతోన్న రహదారులు 2027 ప్రారంభానికి అందుబాటులోకి వస్తాయని జీహెచ్ఎంసీ ఆర్వీ కర్ణన్ వెల్లడించారు. హెచ్​-సిటీ ప్రాజెక్టులో మొత్తం రూ. 7 వేల కోట్లతో 55 పనులను చేపట్టగా ఇప్పటి వరకు 32 పనులు మొదలయాయని తెలిపారు. గుత్తేదారులతో ఒప్పంద దశలో 9 పనులు ఉండగా టెండర్ దశలో 10 పనులు ఉన్నాయన్నారు. ఇంకా 5 పనులకు టెండర్లు నిర్వహించాల్సి ఉందని ఆర్వీ కర్ణన్​ తెలిపారు.

ఇటీవల మొదలైన పనులు ఇవే :

  • హెచ్​-సిటీ ప్రాజెక్టులో మొదలైన పనుల్లో కేబీఆర్ పార్క్ చుట్టూ ఫ్యాకెజీ-1 కింద రూ. 580 కోట్లతో జూబ్లీహిల్స్ చెక్ పోస్టు కూడలి, కేబీఆర్ పార్క్ చౌరస్తా, ముగ్దా జంక్షన్ లో చేపట్టే స్ట్రీల్ బ్రిడ్జ్​లు, అండర్ పాస్​ల నిర్మాణం చేపట్టారు. ప్యాకెజీ-2 కింద రూ. 510 కోట్లతో జూబ్లీహిల్స్ రోడ్ నెం.45, ఫిల్మ్ నగర్ కూడలి, మహారాజ అగ్రసేన్ కూడలి, క్యాన్సర్ ఆస్పత్రి కూడలిలో చేపట్టిన స్ట్రీల్ బ్రిడ్జ్, అండర్ పాస్ ల నిర్మాణానికి ఫిల్లర్ల కోసం భూపరీక్షలు పూర్తయ్యాయి. భూసేకరణ ప్రతిపాదనలు సర్కారు వద్ద పరిశీలనలో ఉన్నాయి.
  • సికింద్రాబాద్ నుంచి మల్కాజ్​గిరి, ఇతరాత్ర ప్రాంతాలను కలిపే ఏఓసీ ప్రాంతానికి డీ ఆకారంలో రూ.960 కోట్లతో ప్రత్యమ్నాయ రోడ్డు నిర్మాణం, రూ. 210 కోట్లతో ఆర్కేపురం ఆర్వోబీ నిర్మాణం చేపట్టాల్సి ఉండగా ఆ పనులు టెండర్​ దశలో ఉన్నాయి. అలాగే రూ. 45 కోట్లతో అమీన్​పూర్​లోని సెలిస్టియా స్కూల్​ నుంచి ఓఆర్​ఆర్​ వరకు 150 అడుగులు వెలడల్పుతో చేపట్టిన రోడ్డు విస్తరణ పనులు పురోగతిలో ఉన్నాయి.
  • గచ్చిబౌలి ట్రిపుల్​ ఐటీ కూడలిలో రూ.749 కోట్లతో పై వంతెనలు, అండర్​ పాస్​లు, గచ్చిబౌలి కూడలి నుంచి సైబరాబాద్ పోలీస్​ కమిషనర్​ వరకు 215 అడుగులతో రహదారి విస్తరణ, అంజయ్య నగర్​ నుంచి రాంకీ టవర్​ వరకు 150 అడుగులతో రోడ్డు విస్తరణ పనులు మొదలయ్యాయి.
  • కూకట్​పల్లి జోన్ పరిధిలోని రూ. 180 కోట్లతో మూసాపేట వై జంక్షన్​, ఐడీఎల్​ చెరువు చౌరస్తాల్లో పై వంతెనల నిర్మాణానికి సంబంధించి భూ పరీక్షలు జరుగుతున్నాయి. అలాగే రూ. 56 కోట్లతో ఫాక్స్​ సాగర్​ నాలాపై చేపట్టిన స్టీల్​ బ్రిడ్జికి పునాది నిర్మాణం జరుగుతోంది.

జీహెచ్ఎంసీకి సవాల్​గా మారిన పనులు : హెచ్​- సిటీ ప్రాజెక్టు భూసేకరణలో అడుగడుగునా అనేక సవాళ్లు ఎదురవుతున్నాయి. ఏఓసీ, రేతిబౌలి వద్ద రక్షణ శాఖ భూములు, ఉప్పల్ చౌరస్తాలోని సర్వే ఆఫ్​ ఇండియా భూములు, ఇతరాత్రా ప్రాజెక్టులకు మరో 2 వేల ఆస్తులను సేకరించడం జీహెచ్​ఎంసీకి సవాల్​గా మారింది. మూసాపేట వై జంక్షన్​, ఐడీపీఎల్​ కూడలిలో నిర్మించాల్సిన పై వంతెన కోసం 65 భవనాలను తొలగించాల్సి వస్తోంది. కేబీఆర్​ పార్క్​ చుట్టూ 215 ఆస్తులను తొలగించాల్సి ఉంది.

