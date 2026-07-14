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గుడ్​న్యూస్​ - రెండో ఏడాది కూడా విద్యుత్ ఛార్జీల తగ్గింపునకు చర్యలు

రూ.940 కోట్ల ట్రూడౌన్​ - ఏపీఈఆర్‌సీలో డిస్కంల పిటిషన్ - బహిరంగ విపణి కొనుగోళ్ల నియంత్రణ

Electricity Charges Will Be Reduced In The State
Electricity Charges Will Be Reduced In The State (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : July 14, 2026 at 9:19 AM IST

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Electricity Charges Will Be Reduced In The State : కూటమి ప్రభుత్వం విద్యుత్ వినియోగదారులకు తీపి కబురు చెప్పనుంది. వరుసగా రెండో ఏడాది కూడా విద్యుత్ ఛార్జీలను తగ్గించనుంది. 2025-26 ఆర్థిక సంవత్సరానికి రూ. 940.07 కోట్ల మేర ఛార్జీల తగ్గింపును చేపట్టబోతోంది. విద్యుత్ పంపిణీ సంస్థలు (డిస్కామ్‌లు) రాష్ట్ర విద్యుత్ నియంత్రణ కమిషన్ (ఏపీఈఆర్‌సీ)కి వినతిపత్రాలు దాఖలు చేశాయి. అన్ని విధాలుగా పరిశీలించి ఈ తగ్గింపు కింద వినియోగదారుల బిల్లులను ఎంత తగ్గించాలనే దానిపై కమిషన్ నిర్ణయం తీసుకుంటుంది.

2024-25లో డిస్కామ్‌లు రూ. 924 కోట్ల మేర ఛార్జీల తగ్గింపును చేపట్టాయి. ఎన్నికల సమయంలో విద్యుత్ వినియోగదారులపై అదనపు ఛార్జీలు విధించబోమని కూటమి ప్రభుత్వం హామీ ఇచ్చింది. దానికి అనుగుణంగా అధికారంలోకి వచ్చిన రెండేళ్లలో విద్యుత్ వినియోగదారులపై అదనపు ఛార్జీలు విధించకుండా ప్రభుత్వం జాగ్రత్తలు తీసుకుంది. ఐదేళ్లలో ట్రూ-అప్, ఇంధన సర్‌ఛార్జ్, విద్యుత్ టారిఫ్ పేరిట వినియోగదారులపై వైఎస్సార్సీపీ ప్రభుత్వం రూ. 32,166 కోట్ల భారాన్ని మోపింది.

వివరాల వారీగా లెక్కలు ఇవి:

  • 2025-26లో, మూడు డిస్కామ్‌లు 70,884.71 మిలియన్ యూనిట్ల (MU) విద్యుత్‌ను విక్రయించాయి. ఒక యూనిట్ విద్యుత్ కొనుగోలుకు APERC అనుమతించిన మొత్తం కంటే అధిక ధరకు విద్యుత్‌ను కొనుగోలు చేసినందున, ఇంధన ధరల సర్దుబాటు ఛార్జీల (FPPCA) కింద వినియోగదారుల నుంచి రూ. 1,918.32 కోట్లు వసూలు చేయాల్సి ఉంటుందని డిస్కామ్‌లు లెక్కించాయి.
  • డిస్కామ్‌లు ప్రతి నెలా FPPCA కింద వినియోగదారుల నుంచి యూనిట్‌కు 40 పైసలు వసూలు చేశాయి. ఇది విద్యుత్ బిల్లులో చేరుస్తారు. వసూలు చేసిన మొత్తం రూ. 2,800.28 కోట్లు.
  • వినియోగదారుల నుంచి ఇప్పటికే వసూలు చేసిన రూ. 2,800.28 కోట్లలో, FPPCA కింద సర్దుబాటు చేయాల్సిన మొత్తం రూ. 1,918.32 కోట్లు అని డిస్కామ్‌లు పిటిషన్‌లో పేర్కొన్నాయి. కమిషన్‌కు సమర్పించిన లెక్కలలో, అదనంగా నిర్వహణ వ్యయం కింద చూపిన రూ. 58.11 కోట్లను ఈ మొత్తానికి జోడించి, ట్రూ-డౌన్ కింద రూ. 940.07 కోట్ల సర్దుబాటు చేయాలి.

బహిరంగ విపణి కొనుగోళ్ల నియంత్రణ: వినియోగదారులపై ట్రూ-అప్ ఛార్జీల భారాన్ని తగ్గించడానికి ప్రభుత్వం బహిరంగ విపణి కొనుగోళ్లను నియంత్రించింది. అదనంగా ఇది ఒక యూనిట్ విద్యుత్తును కొనుగోలు చేసే సగటు వ్యయాన్ని తగ్గించింది. విద్యుత్ కేంద్రాల అంతర్గత సామర్థ్యాన్ని పెంచారు. దీనివల్ల ఉత్పత్తి పెరిగింది. ఇది బహిరంగ విపణి నుంచి అధిక ధరలకు చేసే కొనుగోళ్లను తగ్గించింది.

అంతర్గత సామర్థ్య పెంపు: కృష్ణపట్నం థర్మల్ పవర్ స్టేషన్‌లోని మూడు యూనిట్ల (ఒక్కొక్కటి 800 మెగావాట్లు) పనితీరును మెరుగుపరిచారు. 2023-24లో విద్యుత్తును కొనుగోలు చేసే సగటు వ్యయం యూనిట్‌కు రూ. 5.42గా ఉండగా, దీనిని 2025-26 నాటికి రూ. 4.90కి తగ్గించారు. ప్రభుత్వం రూ. 20,288 కోట్లు భరించింది. డిస్కామ్‌లు దాఖలు చేసిన పిటిషన్ ఆధారంగా 2019-24 కాలానికి ట్రూ-అప్ కింద రూ. 4,498 కోట్ల వసూలుకు కమిషన్ అనుమతించింది. ఈ మొత్తాన్ని వినియోగదారులపై భారం పడకుండా ప్రభుత్వం భరించింది. 2026-27 సంవత్సరానికి డిస్కామ్‌లు దాఖలు చేసిన వార్షిక రెవెన్యూ అవసరాల నివేదిక (ARR)లో రెవెన్యూ లోటు కింద చూపిన రూ. 15,790 కోట్లను ప్రభుత్వం భరించింది.

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TAGGED:

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విద్యుత్ వినియోగదారులకు తీపి కబురు
UNIT CHARGES 40 RUPEES
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