యువతకు 90-120 రోజులు శిక్షణ - ప్రతి నియోజకవర్గంలో స్కిల్ హబ్
నిరుద్యోగులకు ఉపాధి అవకాశాలు కల్పించేందులా ప్రభుత్వ చర్యలు - ఉద్యోగానికి అవసరమైన స్కిల్ లేకపోవడం నిరుద్యోగ యువతకు ఇబ్బందులు - స్కిల్ ఇండియా, ప్రధానమంత్రి కౌశల్ వికాస్ యోజన (పీఎంకెవీవై) పథకాలు ఉపాధి
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : April 11, 2026 at 2:13 PM IST
Government Is Undertaking Various Measures To Create Employment Opportunities : రాష్ట్రంలో నిరుద్యోగులకు ఉపాధి అవకాశాలు కల్పించేందుకు ప్రభుత్వం వివిధ చర్యలు చేపడుతోంది. నైపుణ్యం సంపాదిస్తేనే మంచి ఉద్యోగ అవకాశాలు ఉంటాయని భావించి నైపుణ్యాభివృద్ధి శిక్షణా కేంద్రాలను ఏర్పాటు చేసి యువతకు ఉపాధికి అవసరమైన స్కిల్స్ని నేర్పిస్తోంది. రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా నియోజకవర్గ స్థాయి నుంచి జాబ్ మేళాలు నిర్వహించి నిరుద్యోగులకు వేదిక కల్పిస్తోంది. ఏపీ నైపుణ్యాభివృద్ధి సంస్థ ఆధ్వర్యంతో నిర్వహిస్తున్న శిక్షణా కేంద్రాలకు నిరుద్యోగ యువత నుంచి మంచి ఆదరణ వస్తోంది. వీటి నిర్వహణ పట్ల నిరుద్యోగులు సంతోషం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.
స్కిల్ డెవలప్మెంట్ శిక్షణాకేంద్రాలు : ప్రస్తుతం కంపెనీలకు అవసరమైన నైపుణ్యం ఎక్కువ మంది యువతలో లేకపోవడం పరిశ్రమలకు సవాలుగా మారుతోంది. ఉద్యోగానికి అవసరమైన స్కిల్ లేకపోవడం నిరుద్యోగ యువతకు ఇబ్బందులు తెచ్చి పెడుతోంది. ఇటువంటి తరుణంలో ఏపీ నైపుణ్యాభివృద్ధి సంస్థ ఆధ్వర్వంలో నియోజకవర్గ స్థాయిలో నిర్వహిస్తున్న స్కిల్ డెవలప్మెంట్ శిక్షణాకేంద్రాలు నిరుద్యోగులకు ఎంతో ఉపయోగపడుతున్నాయి. మారుతున్న సాంకేతికతను అందిపుచ్చుకునేలా ఈ కేంద్రాలను నిర్వహిస్తున్నారు. కంప్యూటర్లతో పాటు అప్డేట్ సాఫ్ట్వేర్ కలిగిన ల్యాప్టాప్లను ఇక్కడ శిక్షణ పొందుతున్న వారికి అందిస్తున్నారు. ఈ శిక్షణా కేంద్రాలు తమకు ఎంతో ఉపయోగపడుతున్నాయని యువత చెబుతున్నారు.
"వివాహం అనంతరం నేను విజయవాడకు షిఫ్ట్ అయ్యాను. వచ్చినప్పటి నుంచి ఇంట్లో ఖాళీగా ఉన్నాను. ఒక రోజు పేపర్లో స్కిల్ డెవలప్మెంట్ ప్రోగ్రామ్కు సంబంధించిన ప్రకటనను చూశాను. ఇంటికి దగ్గరలో ఉండడంతో ఇందులో జాయిన్ అయ్యాను. నేను చదివిన చదువుకు, ఇక్కడ నేర్పించే స్కిల్స్ చాలా ఉపయోగపడతాయని నేను అనుకుంటున్నాను. వచ్చే రోజుల్లో రాజధాని అభివృద్ధితో పాటు వివిధ రకాల కంపెనీలు రాష్ట్రంలో వచ్చే అవకాశాలు ఉన్నాయని నాకు నమ్మకం ఉంది. అందుకే ఈ స్కిల్స్ నాకు ఉద్యోగం పొందడంలో చాలా ఉపయోగపడతాయనే దృఢమైన నమ్మకం ఉంది. ఈ శిక్షణలో సబ్జెక్ట్ పరంగానే కాకుండా కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ కూడా నేర్పిస్తున్నారు" - జి. బాజీ, శిక్షణ పొందుతున్న యువతి
యువతకు ఉపాధి కల్పించడంలో కీలకం : స్కిల్ ఇండియా, ప్రధాన మంత్రి కౌశల్ వికాస్ యోజన (పీఎంకెవీవై) పథకాలు యువతకు ఉపాధి కల్పించడంలో కీలకంగా పని చేస్తున్నాయి. శిక్షణా కేంద్రాల ద్వారా ఉచితంగా శిక్షణ ఇచ్చి నైపుణ్యాలను అభివృద్ధి చేస్తున్నారు. దీనిపట్ల నిరుద్యోగులు సంతోషం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. జాబ్ మేళాల ద్వారా ఆయా కంపెనీలు వారికి అవసరమైన నైపుణ్యాలు ఉండే యువతను ఎంపిక చేసుకుంటున్నారు. దీంతో పరిశ్రమలకు ఉద్యోగుల కొరత తీరుతోంది. వివిధ కోర్సులు పూర్తి చేసినా ఉద్యోగ అవకాశాలు లేక ఇబ్బంది పడుతున్న నిరుద్యోగులకు ఈ శిక్షణ ఎంతో ఉపయోగపడుతుంది.
వివిధ కోర్సుల్లో శిక్షణ: ఏపీ నైపుణ్యభివృద్ధి సంస్థ అధ్వర్యంలో విజయవాడ తూర్పు నియోజకవర్గ పరిధిలోని ప్రభుత్వ పాలిటెక్నిక్ కళాశాలలో వెబ్ డెవలపర్ కోర్స్ నిర్వహిస్తున్నారు. దీనిలో నిరుద్యోగ యువత ఉత్సాహంగా పాల్గొంటున్నారు. మార్చి నెలలో ప్రారంభమైన ఈ శిక్షణ మే నెల వరకు కొనసాగనుంది. ఈ మూడు నెలల్లో వివిధ కోర్సులు నేర్పిస్తారు. పరిశ్రమలకు అవసరమైన స్కిల్స్ని అభివృద్ధి చేస్తారు. ఇంటర్మీడియట్ విద్యార్హతతో ఈ శిక్షణాకేంద్రంలో చేరవచ్చు. ఇక్కడ వెబ్ డెవలపర్ కోర్స్లో భాగంగా HTML, CSS, జావా స్క్రిప్ట్, బూట్ స్ట్రాప్, డాటా బేసెస్ నేర్పిస్తున్నారు. ప్రతి నియోజకవర్గ పరిధిలో ఈ ట్రైనింగ్ సెంటర్లను ఏర్పాటు చేస్తున్నట్లు అధికారులు తెలిపారు. ఈ అవకాశాన్ని నిరుద్యోగ యువత సద్వియోగం చేసుకోవాలని కోరుతున్నారు.
విజన్ 2047 భాగంగా నిరుద్యోగ యువతకు ఉద్యోగ అవకాశాలు : ఎన్టీఆర్ జిల్లా నైపుణ్యాభివృద్ధి అధికారి ఎస్. శ్రీనివాసరావు తెలిపిన వివరాల ప్రకారం విజన్ 2047 భాగంగా నిరుద్యోగ యువతకు ఉద్యోగ అవకాశాలు కల్పించడానికి నైపుణ్యాలను అందిస్తున్నారు. రాష్ట్రంలో ఉన్న ప్రతి నియోజకవర్గంలో స్కిల్ హబ్ ఏర్పాటు చేయబడినట్లు, అత్యాధునిక ల్యాబ్లలో 90 నుంచి 120 రోజులు అందరికీ శిక్షణ అందించి, వారికి ఉద్యోగ అవకాశాలు కల్పించడమే ఈ కోర్సు ప్రారంభించిన ఉద్దేశం అని చెప్పారు. రాబోయే రోజుల్లో ఉపాధి అవకాశాలు వెబ్ డెవలపింగ్ రంగంలో ఎక్కువగా ఉంటాయని, అందువల్ల ఇక్కడ చేరిన వారికి ఆ రంగంలో శిక్షణ ఇస్తున్నట్లు వివరించారు.
