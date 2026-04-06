గ్రూప్స్ ఉద్యోగాల్లో ఎంతమంది చేరారు? - మిగిలిన పోస్టులు తదుపరి నోటిఫికేషన్లో సర్దుబాటు!
గ్రూప్స్ అభ్యర్థులపై వివరాలు సేకరిస్తున్న ప్రభుత్వం - మిగిలిపోయిన పోస్టులు తదుపరి ప్రకటనల్లో సర్దుబాటు - గ్రూప్-1 నియామకాలపై జోక్యం చేసుకునేందుకు సుప్రీంకోర్టు నిరాకరణ
Published : April 6, 2026 at 9:52 AM IST
Government Inquiries into Groups Candidates : రాష్ట్రంలో గ్రూప్ పోస్టుల కోసం ఎంపికైన అభ్యర్థుల్లో ఎంతమంది తమ ఉద్యోగాల్లో చేరారనే విషయాన్ని తెలుసుకునేందుకు ప్రభుత్వం విచారణ చేపట్టింది. ఎంపికైన అభ్యర్థులు తమ నియామక అందిన తర్వాత నిర్ణీత గడువులోగా తమ పోస్టుల్లో చేరారా? లేదా అనే వివరాలను అందించాలని ప్రభుత్వం వివిధ ప్రభుత్వ శాఖలను ఆదేశించింది. ఇప్పటివరకు నియమితులైన పోస్టుల్లో అభ్యర్థులు చేరని పక్షంలో, ఖాళీగా మిగిలిన పోస్టుల వివరాలను ఆయా విభాగాలు సాధారణ పరిపాలన, ఆర్థిక శాఖలకు అందించాలని ప్రభుత్వం నిర్ణయించింది. అంతేకాకుండా ఇలా ఖాళీగా ఉన్నవాటిని తదుపరి ఉద్యోగ నియామక ప్రకటనలలో వాటిని చేర్చాలని నిర్ణయించారు.
పత్నామ్నయ ఉద్యోగాలు రావడంతో రిజెక్ట్ : ఇప్పటివరకు గ్రూప్-1 పోస్టుల నియామక ప్రక్రియ పూర్తయింది. గ్రూప్-2 కింద 783 పోస్టులు, గ్రూప్-3 లో 1,365 పోస్టులు, గ్రూప్-4 లో 8,180 పోస్టులు భర్తీ చేసింది. ప్రభుత్వ నిబంధనల ప్రకారం ఉద్యోగం పొందిన అభ్యర్థి 60 రోజుల లోపు విధుల్లో చేరాల్సి ఉంటుంది. లేదంటే ఉద్యోగం వద్దనుకున్నట్లు ప్రభుత్వం భావించి క్యారీ ఫార్వర్డ్ చేస్తుంది. అభ్యర్థి గడువు పొడిగింపును కోరితే అనుమతి ఇస్తుంది. విధుల్లో చేరడానికి కనీస గడువు నెలలు ముగిసిన తర్వాత వారికి కేటాయించిన పోస్టుల్లో చేరని అభ్యర్థుల వివరాలను ప్రభుత్వం ప్రస్తుతం సేకరిస్తోంది. మరో చోట ప్రత్యామ్నయ ఉద్యోగాలు రావడంతో ఈ పోస్టులను రిజెక్ట్ చేయడం వంటివి జరుగుతుంటాయి. ఈ విధంగా ఖాళీగా మిగిలిన పోస్టులకు సంబంధిత శాఖకు సమాచారాన్నిసేకరిస్తోంది. గ్రూప్ -1 పోస్టులకు కొన్ని విభాగాల్లో ఉద్యోగాలకు ఎంపికైన కొందరు అభ్యర్థులు అప్పటికే మంచి జీతంతో కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగాలను పొంది ఉన్నారని గుర్తించారు.
పిటిషన్లను కొట్టివేసిన సుప్రీంకోర్టు : తెలంగాణ గ్రూప్-1 నియామకాలపై జోక్యం చేసుకునేందుకు సుప్రీంకోర్టు నిరాకరించింది. ఉద్యోగ నియామక ప్రక్రియలో అవకతవకలు జరిగాయని ఆరోపిస్తూ పలువురు వ్యక్తులు సుప్రీంకోర్టును ఆశ్రయించారు. ఎంపిక ప్రక్రియ, మూల్యాంకనంలో లోపాలు ఉన్నాయని కోరుతూ నోటిఫికేషన్ను రద్దు చేసి తిరిగి కొత్తగా పరీక్షలు నిర్వహించాలని సుప్రీంకోర్టును ఆదేశించాలని కోరారు. అభ్యర్థులు వాదనలు వినిపించే అవకాశం ఇవ్వకుండానే హైకోర్టు తీర్పు ఇచ్చిందని పిటిషనర్లో పేర్కొన్నారు. ఆ వాదనల తర్వాత జస్టిస్ విక్రమ్ నాథ్ నేతృత్వంలోని ధర్మాసనం హైకోర్టు తీర్పులో జోక్యం చేసుకోవడానికి నిరాకరించింది. దీంతో పిటిషన్ను కొట్టివేసింది.
తీర్పును స్వాగతించిన సీఎం : గతంలో గ్రూప్-1 నియామకాలకు సంబంధించి హైకోర్టు తీర్పును ముఖ్యమంత్రి రేవంత్రెడ్డి స్వాగతించారు. ఈ మేరకు సోషల్ మీడియా ఎక్స్ వేదికగా స్పందిస్తూ ఎన్ని కుట్రలు పన్నినా న్యాయ పోరాటంలో చివరికి తామే విజయం సాధిస్తామని తెలిపారు. ఈ సందర్భంగా ఉద్యోగాలకు ఎంపికైన 563 మంది గ్రూప్ -1 అభ్యర్థులకు అభినందనలు పేర్కొన్నారు.
టీజీపీఎస్సీ ఉద్యోగులు, సిబ్బందికి అభినందనలు : ప్రజా ప్రభుత్వం బాధ్యతలు స్వీకరించిన వెంటనే కొన్ని నెలల వ్యవధిలోనే నోటిఫికేషన్లు జారీ చేసి, పరీక్షలు నిర్వహించి నియామక పత్రాలను అందజేసిందని తెలిపారు. ఈ నియామకాలను అడ్డుకోవాలని కొన్ని దుష్ట శక్తుల కుట్రలను తిప్పికొట్టి రాష్ట్ర పునర్నిర్మాణంలో కీలక పాత్ర పోషించేలా యువతను భాగస్వాములను చేశామని పేర్కొన్నారు. గ్రూప్-1 అధికారులుగా విజయం పొందిన అభ్యర్థులకు సీఎం రేవంత్రెడ్డి మరోసారి అభినందనలు తెలిపారు. ప్రభుత్వ ఆలోచనలు, సంకల్పానికి అనుగుణంగా టీజీపీఎస్సీ వ్యవస్థను ప్రక్షాళన చేసినట్టు సీఎం ప్రత్యేకంగా ప్రస్తావించారు. అంతేకాదు నిరుద్యోగ యువతలో ఈ వ్యవస్థ పట్ల ఎలాంటి విశ్వాసాన్ని పునరుద్ధరించి. ఈ ప్రక్రియను అత్యంత పారదర్శకంగా పూర్తి చేసిన టీజీపీఎస్సీ ఛైర్మన్, ఉద్యోగులు, సిబ్బందికి ముఖ్యమంత్రి రేవంత్రెడ్డి అభినందనలు తెలిపారు.
