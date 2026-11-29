ఉద్దేశపూర్వకంగానే జగన్ తప్పుడు ప్రచారం - ప్రభుత్వం ఆగ్రహం
Government Responded On Jagan Coments : అమరావతి అభివృద్ధి కోసం అధిక మొత్తంలో అనవసరంగా డబ్బులు వెచ్చించారంటూ ప్రభుత్వంపై జగన్ ఆరోపణలు చేశారు. దీంతో ప్రభుత్వం ఘాటుగా స్పందించింది.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 29, 2026 at 12:14 PM IST
రాజధాని అమరావతిలో సచివాలయం శాఖాధిపతుల కార్యాలయ భవనాల నిర్మాణానికి చదరపు అడుగుకు రూ. 29,340 చొప్పున అసాధారణ వ్యయం చేస్తున్నారని వైఎస్సార్సీపీ అధ్యక్షుడు జగన్ చేసిన ఆరోపణలపై ప్రభుత్వం తీవ్రంగా స్పందించింది. ఈ ప్రతిష్టాత్మక భవనాల నిర్మాణానికి వాస్తవ వ్యయం చదరపు అడుగుకు రూ. 17,339 మాత్రమేనని ప్రభుత్వం స్పష్టం చేసింది. జగన్ ఉద్దేశపూర్వకంగానే అబద్ధపు ప్రచారాన్ని వ్యాప్తి చేస్తున్నారని ప్రభుత్వం విమర్శించింది. ఐదు టవర్ల మొత్తం విస్తీర్ణాన్ని తక్కువగా చూపిస్తూ చదరపు అడుగుకు అయ్యే వ్యయాన్ని మాత్రం పెంచి చెబుతూ వాస్తవాలను వక్రీకరిస్తున్నారని ప్రభుత్వం అసహనం వ్యక్తం చేసింది. 'ఫ్యాక్ట్-చెక్' (వాస్తవాల పరిశీలన) ద్వారా ప్రభుత్వం అసలు గణాంకాలను వెల్లడించింది.
ప్రభుత్వ ఖజానాకు భారీ నష్టం : "వైఎస్సార్సీపీ హయాంలో ప్రజల సొమ్ము కోట్లాది రూపాయలు ఖర్చు చేసి నిర్మించిన 'రుషికొండ ప్యాలెస్'లోకి సందర్శకులను అనుమతించాలని మంత్రివర్గం నిర్ణయించిన నేపథ్యంలో, జగన్ అమరావతిపై దుష్ప్రచారాన్ని మొదలుపెట్టారు. తన సొంత మీడియా సంస్థల ద్వారా అబద్ధాలను ప్రచారం చేస్తున్నారు. నిజానికి రుషికొండ ప్యాలెస్ నిర్మాణానికి జగన్ స్వయంగా చదరపు అడుగుకు రూ. 30,000 కంటే ఎక్కువ ఖర్చు చేశారు. అంతేకాకుండా అక్కడ పర్యావరణ నిబంధనలను ఉల్లంఘించినందుకు నేషనల్ గ్రీన్ ట్రిబ్యునల్ (NGT) విధించిన రూ. 200 కోట్ల జరిమానా వల్ల ప్రభుత్వ ఖజానాకు భారీ నష్టం కలిగించారు" అని ప్రభుత్వం పేర్కొంది.
మూడు నెలలకోసారి ఇదే తంతు : "అమరావతిలో ప్రభుత్వ భవనాల నిర్మాణ వ్యయంపై జగన్ ఉద్దేశపూర్వకంగా తప్పుడు సమాచారాన్ని ప్రచారం చేస్తున్నారు. ప్రతి మూడు నెలలకోసారి ఇలాంటి ఆరోపణలే చేస్తున్నారు."మొత్తం 71.43 లక్షల చదరపు అడుగుల విస్తీర్ణంలో ఐదు ప్రతిష్టాత్మక టవర్లను నిర్మిస్తుండగా జగన్ మాత్రం ఆ విస్తీర్ణాన్ని 52.20 లక్షల చదరపు అడుగులుగా తక్కువ చేసి చూపుతూ నిర్మాణ వ్యయాన్ని పెంచి చూపారని తప్పుడు ప్రచారం చేస్తున్నారు. వాస్తవానికి చదరపు అడుగుకు అయ్యే వ్యయం కేవలం రూ. 17,339 మాత్రమే. ఇతర జాతీయ, ప్రాంతీయ ప్రాజెక్టులతో పోలిస్తే అమరావతి నిర్మాణ వ్యయం చాలా సహేతుకమని ప్రభుత్వం పేర్కొంది. ఉదాహరణకు నాలుగు అంతస్తుల పార్లమెంటు భవన నిర్మాణానికి చదరపు అడుగుకు రూ. 16,916 ఖర్చయింది.
అంచనాలను పెంచి దోచుకుంటున్నారు: శనివారం 'ఎక్స్' వేదికగా ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడిని "మీ కలెక్షన్ రేటు, కరప్షన్ రేటు అదిరిందయ్యా" అంటూ జగన్ ఇలా వ్యాఖ్యానించారు. 2018లో కొత్త సచివాలయ భవనాల నిర్మాణానికి అంచనా వ్యయం రూ.2,271 కోట్లు ఉండగా ఇప్పుడు అది 52.20 లక్షల చదరపు అడుగుల విస్తీర్ణానికి ఏకంగా రూ.15,317 కోట్లకు పెరిగిందని జగన్ ఎత్తిచూపారు. "చివరికి ఇవి ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు పనిచేసే భవనాలు మాత్రమే కదా? బెంగళూరు, హైదరాబాద్, చెన్నై వంటి మహానగరాల్లో కూడా ఫైవ్-స్టార్ స్థాయి సౌకర్యాలు కలిగిన నిర్మాణ ప్రాజెక్టులకు చదరపు అడుగుకు అయ్యే వ్యయం రూ.5,000 మించదు" అని జగన్ విమర్శించారు.
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