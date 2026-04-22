ETV Bharat / state

ఇకపై ఇల్లు కట్టుకోవడం మరింత సులభం - వీఎల్‌టీపై ప్రభుత్వం కీలక నిర్ణయం

నగరాలు, పట్టణాల్లో ఖాళీ స్థలాలకు పన్ను తగ్గింపు - అమల్లోకి వచ్చిన 50శాతం వీఎల్‌టీ తగ్గింపు - పుర, నగరపాలక సంస్థలు, నగర పంచాయతీల్లో పన్ను తగ్గింపు

The Government Has Reduced The Vacant Land Tax About 50 Percent
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : April 22, 2026 at 9:41 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

The Government Has Reduced The VLT About 50 Percent: రాష్ట్రంలోని నగరాలు, పట్టణాల్లో ఇళ్లు, భవనాల నిర్మాణం సమయంలో వసూలవుతున్న ఖాళీ స్థల పన్నును ప్రభుత్వం 50 శాతం తగ్గించింది. కూటమి ప్రభుత్వ నిర్ణయంతో నిర్మాణ వ్యయం తగ్గి, రియల్‌ ఎస్టేట్ రంగానికి కొత్త ఊపు దక్కనుంది. ఈ సంస్కరణతో ఏటా కోట్ల రూపాయల మేర ప్రజలకు ప్రత్యక్ష లాభం చేకూరనుంది.

పన్ను-VLT 50శాతం తగ్గింపు నిర్ణయం అమలు: రాష్ట్రంలోని నగరాలు, పట్టణాల్లో ఇళ్లు, భవనాల నిర్మాణ సమయంలో ఖాళీ స్థలానికి ఇప్పటివరకు వసూలు చేస్తున్న పన్ను-VLT(vacant land tax) 50శాతం తగ్గింపు నిర్ణయం అమల్లోకి వచ్చింది. పుర, నగరపాలక సంస్థలు, నగర పంచాయతీల అనుమతులతో చేపట్టే అన్ని నిర్మాణాలకూ ఈ పన్ను తగ్గింపు వర్తించనుంది. ప్రభుత్వ నిర్ణయంతో ప్రజలకు ఏటా 30 కోట్ల లబ్ధి చేకూరనుంది. దీంతో రాష్ట్ర పురపాలక, పట్టణాభివృద్ధిశాఖ ముఖ్య కార్యదర్శి ఎస్‌.సురేశ్‌కుమార్‌ ఆదేశాలు జారీ చేశారు. అన్ని రకాల రుసుములు చెల్లించి అనుమతులు తీసుకున్నాక ఇళ్లు, భవన నిర్మాణ సమయంలో మళ్లీ VLT వసూలు చేయడం ప్రజలకు భారమవుతోంది. ప్రజలు, స్థిరాస్తి వ్యాపార సంఘాల విజ్ఞప్తిపై పన్ను 50 శాతానికి ప్రభుత్వం తగ్గించింది.

అక్రమ నిర్మాణాలకు పన్ను తగ్గింపు లేదు : ఇందుకు సంబంధించిన చట్ట సవరణ బిల్లును ఫిబ్రవరి 18న శాసనసభ ఆమోదించింది. VLT తగ్గింపు నిర్ణయం అమలుకు పురపాలక, పట్టణాభివృద్ధిశాఖ నోటిఫికేషన్‌ ఇచ్చింది. పన్ను తగ్గింపు వర్తించే విధానాలు పరిశీలిస్తే ఇళ్లు, భవన నిర్మాణానికి అనుమతి ఇచ్చినప్పటి నుంచి ఆక్యుపెన్సీ సర్టిఫికెట్‌ జారీ చేసే వరకు అనుమతులు తీసుకున్నప్పటి నుంచి భవన నిర్మాణం పూర్తయ్యే వరకు ఇది పరిగణనలోకి వస్తుంది. అనుమతుల గడువు ముగిసినా, పొడిగించిన గడువు ముగిసే వరకు కూడా వెసులుబాటు ఉంటుంది. వీటిలో ఏది ముందుగా వస్తే ఆ తేదీ వరకు పన్ను తగ్గింపు వర్తించనుంది. అనుమతులు తీసుకోకుండా చేసిన అక్రమ నిర్మాణాలకు పన్ను తగ్గింపు వర్తించదు.

తెలుగుదేశం ప్రభుత్వం హయాంలోనే పన్ను తగ్గింపు నిర్ణయం : ఇళ్లు, భవన నిర్మాణ సమయంలో VLT ద్వారా పట్టణ స్థానిక సంస్థలకు ఏటా 60 కోట్ల ఆదాయం వస్తోంది. ఇప్పుడు ఈ ఆదాయం 50 శాతానికి తగ్గనుంది. 2014-19 మధ్య తెలుగుదేశం ప్రభుత్వం హయాంలోనే పన్ను తగ్గింపు నిర్ణయం తీసుకున్నారు. 2019 ఫిబ్రవరి 24న అప్పట్లో జీవో జారీ చేసినా ఆ తర్వాత వైసీపీ ప్రభుత్వం అమలు చేయలేదు. కూటమి సర్కారు నిర్ణయంపై నరెడ్కో హర్షం వ్యక్తం చేసింది. వీఎల్‌టీ తగ్గింపుతో నిర్మాణ రంగానికి ఊరట లభిస్తోందని పేర్కొంది.


TAGGED:

GOVT REDUCED TAX
50 PERCENT TAX REDUCED
పన్నును ప్రభుత్వం 50 శాతం తగ్గింపు
TAX 50 VLT DECREASED
REDUCED THE VACANT LAND TAX

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.