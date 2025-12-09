ETV Bharat / state

బృహత్​ నగరంగా హైదరాబాద్ - 300 డివిజన్లుగా విభజిస్తూ సర్కార్ ఉత్తర్వులు

బృహత్ నగరంగా ఏర్పడిన హైదరాబాద్ - ప్రస్తుత 150 డివిజన్లను రెట్టింపు చేయనున్న ప్రభుత్వం - ప్రతి డివిజన్‌కు 46వేల నుంచి 50వేల జనాభా ఉండేట్టు హద్దుల ఏర్పాటు

By ETV Bharat Telangana Team

Published : December 9, 2025 at 10:24 AM IST

Hyderabad will Become a Megacity : బృహత్ హైదరాబాద్ డివిజన్ల పునర్విభజనకు ఆదేశాలిస్తూ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఉత్తర్వు జారీ చేసింది. వార్డుల పునర్విభజనపై సెంటర్ ఫర్ గుడ్ గవర్నెన్స్‌ చేపట్టిన అధ్యయన వివరాలతో జిహెచ్​ఎంసీ కమిషనర్ ఆర్​వీ కర్జన్ ఇచ్చిన నివేదిక ప్రకారం విశాల నగరాన్ని 300 డివిజన్లుగా విభజించాలని సర్కారు ఉత్తర్వుల్లో పేర్కొంది. ముసాయిదా నోటిఫికేషన్ విడుదల, ఫిర్యాదులు, అభ్యంతరాల స్వీకరణ, తుది నోటిఫికేషన్ ప్రచురితం చేసే తేదీలను సర్కారు ఉత్తర్వులో పేర్కొనలేదు. అందువల్ల తర్వాత కార్యాచరణను తామే చేపడతామని జీహెచ్​ఎంసీ వెల్లడించింది.

హైదరాబాద్​ బృహత్​ నగరంగా : 18 ఏళ్ల క్రితం హైదరాబాద్‌ నగరం మహా నగరంగా ఏర్పడింది. ఇప్పుడు అది బృహత్‌ నగరంగా విస్తరించనుంది. 2007లో మున్సిపల్‌ కార్పొరేషన్‌ ఆఫ్‌ హైదరాబాద్‌ను గ్రేటర్‌ హైదరాబాద్‌ మున్సిపల్‌ కార్పొరేషన్‌గా ప్రభుత్వం ఏర్పాటు చేసింది. నగరం అత్యంత వేగంగా అభివృద్ధి చెందుతున్న తరుణంలో ప్రజలు, పరిశ్రమలు, ఇతర రంగాలకు మరిన్ని సౌకర్యాలు కల్పించాలన్న ఉద్దేశంతో జీహెచ్​ఎంసీని విస్తరించాలని ప్రభుత్వం భావించింది. అందులో భాగంగానే ప్రస్తుతం ఉన్న 150 డివినజ్లను రెట్టింపు చేయాలని నిర్ణయించింది. అందుకు ఉత్తర్వులు జారీ చేసింది.

కొత్త డివిజన్ల క్రమం : సర్కారు ఆదేశాల ప్రకారం ముసాయిదా నోటిఫికేషన్‌ను రూపొందించే పనులు మొదలయ్యాయి. ఈశాన్యంలోని దమ్మాయిగూడ మున్సిపాలిటీ నుంచి కొత్త డివిజన్ల క్రమం మొదలు కానుంది. దమ్మాయిగూడ మున్సిపాలిటీ జనాభా లక్ష వరకు ఉండటంతో ఆ డివిజన్‌ను రెండుగా విభజించనున్నారు. ఉత్తరం వైపున ఉండే కీసర ప్రాంతం ఒకటో నెంబరు డివిజన్, దమ్మాయిగూడ రెండో డివిజన్‌గా ఏర్పడనున్నాయి.

ఒకట్రెండు చిన్న మున్సిపాలిటీలు మినహా గ్రేటర్‌ హైదరాబాద్‌లో విలీనమైన మున్సిపాలిటీలు, కార్పొరేషన్లన్నీ రెండు డివిజన్లుగా మారనున్నాయి. రోడ్లు, నాలాలు, చెరువుల వంటి సహజ సిద్ధమైన హద్దులతో డివిజన్ల పునర్విభజన జరగనుంది. ఈ ప్రక్రియను పూర్తి చేసి, ఒకట్రెండు రోజుల్లో ముసాయిదా నోటిఫికేషన్ ఇస్తామని కమిషనర్ ఆర్​వీ కర్ణన్ వెల్లడించారు. విలీన ప్రాంతాలన్నిటినీ కలిపితే ప్రస్తుతం జిహెచ్​ఎంసీలో 1.3కోట్ల జనాభా ఉంది. విస్తీర్ణం 650 చదరపు కిలోమీటర్ల నుంచి 2 వేల 53చదరపు కీలోమీటర్లకు పెరిగింది. పాత జిహెచ్ఎంసీ, విలీనమైన స్థానిక సంస్థలోని వార్డులన్నింటినీ ఎక్కడికక్కడ జనాభా ప్రతిపాదన విభజించనున్నట్లు అధికారులు వెల్లడించారు. ప్రతి డివిజన్‌కు 46వేల నుంచి 50వేల జనాభా ఉండేట్టు హద్దులను నిర్ణయిస్తామని పేర్కొన్నారు.

తుది నోటిఫికేషన్ : ముసాయిదా నోటిఫికేషన్ ఇచ్చి డివిజన్ల హద్దులు, ఇతరత్రా అంశాలపై ప్రజల నుంచి ఫిర్యాదులు, అభ్యంతరాలను స్వీకరించేందుకు వారం గడువు ఇవ్వనున్నట్లు కమిషనర్ తెలిపారు. వచ్చిన ఫిర్యాదులన్నింటినీ పరిష్కరించి తుది నోటిఫికేషన్ ఇస్తామన్నారు. స్థాయి సంఘం సమావేశం లేదా ప్రత్యేక సర్వ సభ్య సమావేశం నిర్వహించి అందులో తుది, నోటిఫికేషపై చర్చ నిర్వహించనున్నట్లు ప్రకటించారు. అందులో పాలకమండలి సభ్యులు తెలిపే అభిప్రాయాన్ని నమోదు చేసుకుని, తుది నోటిఫికేషన్‌తో పాటు సర్కారుకు పంపిస్తామని వివరించారు. అనంతరం ప్రభుత్వం కొత్త డివిజన్లతో గెజిట్ నోటిఫికేషన్ ఇస్తుందని అధికారులు వెల్లడించారు.

గ్రేటర్ పాలకమండలి శివారు ప్రాంతాల విలీనం లేదా డివిజన్ల హద్దులను వ్యతిరేకించినా, మద్దతు తెలిపినా వాటిపై రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికే తుది నిర్ణయం ఉంటుందని అధికార వర్గాలు తెలిపాయి. పాలకమండలి వ్యతిరేకించినప్పటికీ వాటిని తోసిపుచ్చి డివిజన్ల హద్దులతో కూడిన తుది నోటిఫికేషన్‌ను సర్కారు ఆమోదించవచ్చు. రెండు వారాల్లో పునర్విభజన ప్రక్రియను పూర్తి వేయాలని సర్కారు లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది.

