'అద్విక' కేసులో మరికొన్ని ఆస్తులు ఎటాచ్‌ - ట్రేడింగ్‌ పేరుతో దాదాపు రూ.413 కోట్లు వసూలు

గత సంవత్సరం జూన్‌లో మాచవరం స్టేషన్‌లో కేసు నమోదు - ఇప్పటికే రెండు ఎటాచ్‌మెంట్‌ ఉత్తర్వులను ఇచ్చిన హోం శాఖ - దర్యాప్తు నిమిత్తం ప్రత్యేక బృందాన్ని ఏర్పాటు చేసిన సీపీ రాజశేఖరబాబు

Published : May 9, 2026 at 11:53 AM IST

Advika Trading Fraud Case Vijayawada : విజయవాడను కేంద్రంగా చేసుకొని వెలుగుచూసిన అద్విక ట్రేడింగ్‌ మోసం కేసులో నిందితులకు సంబంధించిన పలు స్థిరాస్తులను ప్రభుత్వం ఎటాచ్‌ చేసింది. ఈ కేసులో రెండు ఎటాచ్‌మెంట్‌ ఉత్తర్వులను ఇప్పటికే హోం శాఖ ఇచ్చింది. తాజా ఉత్తర్వుల వల్ల విజయవాడ నగర కమిషనరేట్‌ నుంచి వెళ్లిన అన్ని ప్రతిపాదనలకు ఆమోదం లభించినట్లైంది.

హైదరాబాద్‌ సహా పలు జిల్లాల పరిధిలో ట్రేడింగ్‌ పేరుతో దాదాపు రూ.413 కోట్లు వసూలు చేసి తిరిగి చెల్లించకుండా సంబంధిత కంపెనీ నిర్వాహకులు చేతులెత్తేశారు. గత సంవత్సరం జూన్‌లో మాచవరం స్టేషన్‌లో ఈ విషయంపై కేసు నమోదైంది. డిపాజిటర్లు పెద్దమొత్తంలో మోసపోయిన వ్యవహారం కావడంతో దర్యాప్తు నిమిత్తం సీపీ రాజశేఖరబాబు దీనికోసం ప్రత్యేక బృందాన్ని ఏర్పాటు చేశారు. ఇప్పటి వరకు ఈ కేసులో 17 మందిని అరెస్టు చేశారు.

పలు జిల్లాల పరిధిలో: గుంటూరుకు చెందిన ఏ17 మజారుల్లా హైదరాబాద్‌ నగరంలో నివాసం ఉంటున్నారు. అతని సతీమణి రేష్మ పేరున గుంటూరు శివారు ప్రాంతంలో ఏటుకూరు శివారులోని ప్లాట్, శాంకరపు నాని (ఏ12) పేరున ఆత్రేయపురం ఎస్‌ఆర్‌వో పరిధిలోని దాదాపు 5 ఎకరాల భూమి, ఇతని పేరున ఆత్రేయపురం, భీమవరంలో చరాస్తులను ఎటాచ్‌మెంట్‌ జాబితాలో చేర్చారు. బాలిరెడ్డి ఆనంద్‌రెడ్డి (ఏ21) పేరిట తిరుపతి, పుత్తూరు సబ్‌రిజిస్ట్రార్‌ కార్యాలయాల పరిధిలోని తిరుపతి శివారు, అలివేలుమంగాపురô, పాకాలలోని ప్లాట్లు, నాగవెంకట మాలతి (ఏ18) పేరిట సింగరాయకొండలోని ఒక ప్లాట్, పావులూరి నాగేశ్వరరావు (ఏ20) పేరిట దర్శి ఎస్‌ఆర్‌వో పరిధిలోని అక్కమాంబపురంలోని ప్లాట్​, పెదకాకానిలోని ప్లాట్​లను ఎటాచ్‌ చేశారు.

షేక్‌ రేష్మా, కంభంపాటి మధు (ఏ10)తో పాటు కంభంపాటి రంజిత శోభ (ఏ10 మధు భార్య), లక్ష్మీనారాయణ (ఏ15), గుంజి అనూరాధ (ఏ22), కటకం అచ్చయ్య (ఏ23) మొదలగు వారి పేరుతో ఉన్న స్థిరాస్తులను గుర్తించిన వాటిని ఎటాచ్‌ చేశారు. ఏ20గా ఉన్న పావులూరి నాగేశ్వరరావు ఈ కేసులో ఇంకా అరెస్టు కావాల్సి ఉంది. ఈ జాబితాలో మొత్తం దాదాపు 24 ఆస్తులను ఎటాచ్‌ చేస్తూ ప్రభుత్వం ఉత్తర్వులిచ్చింది.

వ్యాపారం పేరిట రూ.55 లక్షలకు టోకరా : ఎగుమతి, దిగుమతి చేసే వ్యాపారం అంటూ టోకరా వేసిన ఘటనపై సూర్యారావుపేట పోలీసులు మోసం కేసు నమోదు చేశారు. వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి, గుంటూరు హుస్సేన్‌నగర్‌ ప్రాంతానికి చెందిన మొగల్‌ సొహల్‌ బేగ్‌ అనే వ్యక్తి ఒక కంపెనీలో కలెక్షన్‌ ఏజెంట్‌గా పనిచేస్తున్నారు. అతనికి సమీప బంధువైన సలీమ్‌ఖాన్‌ ద్వారా విజయవాడకు చెందిన షేక్‌ సిరాజుద్దీన్‌ 2019వ సంవత్సరంలో పరిచయమయ్యాడు. ఈ క్రమంలో సిరాజుద్దీన్‌ కన్యాకుమారిలో తాను ఎగుమతి, దిగుమతులు చేసే వ్యాపారం చేస్తున్నానని, దాదాపు రూ.కోటి పెట్టుబడి పెడితే లాభాలు బాగా వస్తాయని నమ్మించాడు. దీంతో అతని మాటలను సొహల్‌బేగ్‌ నమ్మాడు.

అనుమానం వచ్చి ఆరా తీయగా : దీంతో అతని ఇంటిని అమ్మి, బంధువుల వద్ద అప్పు చేసి మరీ సుమారు రూ.55 లక్షలను సూర్యారావుపేట కాళేశ్వరరావురోడ్డులో ఉన్న ఒక ఆసుపత్రి వద్ద సిరాజుద్దీన్‌కు చెల్లించారు. 2022వ సంవత్సరంలో వ్యాపారం గురించి సొహల్‌బేగ్‌ వివరాలు అడిగితే మిగిలిన రూ.45 లక్షలు చెల్లించమని సిరాజుద్దీన్‌ చెప్పాడు. అనుమానం వచ్చి సొహల్‌బేగ్‌ ఆరా తీయగా ఎగుమతి, దిగుమతి చేసే వ్యాపారమే లేదని, వ్యాపారం చేసే సంస్థలు, వ్యక్తులు అంతా బూటకమని సొహల్‌బేగ్‌ గుర్తించాడు.

దీనిపై నిలదీయడంతో సుమారు రూ.10 కోట్ల విలువైన ఎంజీఎం కార్గో సర్వీస్‌ ప్రైవేట్‌ లిమిటెడ్‌ పేరుతో ఉన్న ఫిక్స్‌డ్‌ డిపాజిట్‌ చూపించి దానిలో నుంచి రూ.2 కోట్ల వరకు వాటా ఇస్తానని సిరాజుద్దీన్‌ సొహల్‌బేగ్‌కు హామీ ఇచ్చాడు. అది కూడా నకిలీ ఎఫ్‌డీ అని తేలటంతో కట్టిన డబ్బులు చెల్లించమని సొహల్‌బేగ్‌ సిరాజుద్దీన్‌కి ఒత్తిడి చేశాడు. అతడి నుంచి సరైన సమాధానం రాకపోవటంతో మోసపోయినట్లు గుర్తించి సొహల్‌బేగ్‌ గురువారం రాత్రి సూర్యారావుపేట పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేయగా వారు మోసం కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేస్తున్నారు.

