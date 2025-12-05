ETV Bharat / state

దేశం కోసం మీవంతు సాయం : సాయుధ దళాలకు విరాళాలు ఇచ్చే ఛాన్స్

డొనేషన్​ను డి.డి రూపంలో చెల్లించవచ్చు - జిల్లా కేంద్రంగా పాఠశాల నుంచి సేకరణకు పెట్టెల ఏర్పాటు

Donation to Soldiers Through the Military Welfare Fun
Donation to Soldiers Through the Military Welfare Fun (EENADU)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : December 5, 2025 at 12:49 PM IST

2 Min Read
Donation to Soldiers : మన దేశంలో దేశ సైనికులు వివిధ దళాల్లో పని చేస్తారు. అవి సైన్యం, వైమానిక, నౌకా దళాలు. వీటిని త్రివిధ దళాలంటారు. మైనస్​ డిగ్రీల్లోనూ, ఎముకలు కొరికే చలిలో, భానుడి భగభగలు నడుమ, వరుణుని కుండపోత ధారల మధ్య అన్ని తీవ్రతలను తట్టుకుని దేశానికి జీవితాన్ని అంకితం చేస్తుంటారు సైనికులు. కుటుంబాలకు దూరంగా ఉంటారు. ప్రజల రక్షణే ప్రాణంగా పరితపిస్తుంటారు. కొన్నిసార్లు సైనికులు ప్రమాదవశాత్తు గాయపడినా, దురదృష్టవశాత్తు అమరులైనా వారికి ఆసరాగా నిలవడానికి ఏర్పాటైందే 'సైనిక సంక్షేమ నిధి'.

మాతృభూమిని రక్షించడానికి ఆ మాతృమూర్తి ఒడిలోనే అమరులవుతున్న జవాన్లకు 'మేము సైతం' అంటూ చేయూత అందించడానికి సాధారణ ప్రజలకు సువర్ణ అవకాశం లభిస్తుంది. ప్రజల ప్రాణాలు కాపాడటమే పనిగా పెట్టుకున్న సైనికుల రుణం తీర్చుకునేందుకు ఇది ఓ మంచి సమయం. అదేంటంటే నేడు 'సాయుధ దళాల దినోత్సవం'. ఈ రోజున జవాన్లకు ఇవ్వడానికి విరాళాల సేకరణ జరుగుతుంది.

ఇలా సేకరణ చేయొచ్చు : ఎవరైతే సైనిక సంక్షేమ నిధికి విరాళాలు ఇవ్వాలని అనుకుంటున్నారో, సైనిక సంక్షేమ శాఖ హైదరాబాద్ పేరుతో డి.డి. రూపంలో చెల్లించవచ్చు. విరాళాలకు పన్ను మినహాయింపు వర్తిస్తుంది. మీ వద్దకు వచ్చే ఎన్‌సీసీ కెడెట్లు, విద్యాసంస్థల్లో ప్రాంతీయ సైనిక సంక్షేమ శాఖ ద్వారా అందుబాటులో ఉంచే డబ్బాల్లో విరాళాలు అందించవచ్చు. ఇలా ఇచ్చే ప్రతి రూపాయి సైనిక సంక్షేమ నిధి ద్వారా సైనికులకు అందిస్తారు. జిల్లా కేంద్రంలో స్కూళ్ల నుంచి సాయం సేకరణకు ఈ ఏడాది 19న పెట్టెలు ఏర్పాటు చేశారు. ఇందులో ప్రభుత్వ, ప్రైవేట్ పాఠశాలలున్నాయి. మన జిల్లాలో 2023లో ఎక్కువ సమీకరణ రూ.1.45 లక్షలు చేశారు. మాజీ సైనికుల కుటుంబ వైద్యం కోసం ఖమ్మం జిల్లాలోని సైనిక సంక్షేమ కార్యాలయ భవనంలోనే ఈసీహెచ్‌ఎస్‌ ఆసుపత్రి అందుబాటులో ఉంది. ఇది ఉభయ జిల్లాల వారికీి సేవలందిస్తుంది.

ఇలా ఓ చేయుతనిస్తూ :

  • విధి నిర్వహణలో అమరుడైన సైనికుడు అవివాహితుడైతే తల్లిదండ్రులకు తక్షణ సాయంగా రూ.3 లక్షలు అందిస్తారు.
  • వివాహితుడైతే భార్యకు రూ.2.5 లక్షలు ఇస్తారు.
  • వీరమరణం చెందిన సైనికుడికి ఇద్దరు సంతానం ఉంటే రూ.3 లక్షలు సాయం చేస్తారు.
  • ఓ సంతానం ఉంటే రూ.2.5 లక్షలు ఇస్తారు.
  • వంద శాతం అంగవైకల్యం బారినపడిన వారికి నెలకు రూ.15,000 జీవిత కాలం పింఛన్ ఏర్పాటు చేస్తారు.
  • సంతానంలో ప్రత్యేక అవసరాలున్న, మానసిక రుగ్మతలతో బాధపడుతున్న పిల్లలు 15 ఏళ్లలోపు వారికి నెలకు రూ.6 వేలు, పైబడిన వారికి నెలకు రూ.9 వేలు జీవిత కాలం లభిస్తుంది.
  • చదువులో రాయితీని కల్పిస్తారు. క్రీడల్లో రాణించిన పిల్లలకు ప్రోత్సాహకాలు అందిస్తున్నారు.
  • మాజీ సైనికుడి కుటుంబంలో ఇద్దరు ఆడపిల్లలు ఉంటే వారి వివాహానికి రూ.50 వేల సాయం చేస్తారు. మాజీ సైనికుని వితంతువుకు పునర్వివాహానికి రూ.50 వేలు ఇస్తారు.
  • కుటుంబంలోని వారందరికీ వైద్య అవసరాల నిమిత్తం రూ.2 లక్షల వరకు సాయం చేస్తున్నారు.

దేశ రక్షణలో మేము సైతం అంటున్న 'గాజులపల్లి' యువత - ధీరత్వానికి ప్రతీకగా నిలుస్తున్న గ్రామం

లోయలో పడ్డ జవాన్ల వాహనం- ఐదుగురు సైనికులు మృతి

