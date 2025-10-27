ETV Bharat / state

మళ్లీ దెబ్బతిన్న ‘శ్రీశైలం విద్యుత్​ కేంద్రం నాలుగో యూనిట్‌! - అసలేం జరుగుతోంది?

ఇప్పటికే జెన్‌కోకు రూ.వెయ్యి కోట్ల ఉత్పత్తి నష్టం - మరమ్మతుల అనంతరం మళ్లీ 10 గంటల్లోనే పూర్తిగా నిలిచిపోయిన వైనం

Srisailam Power Plant Unit 4 is Down
Srisailam Power Plant Unit 4 is Down (EENADU)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : October 27, 2025 at 11:28 AM IST

3 Min Read
Srisailam Power Plant Unit 4 is Down : శ్రీశైలం జల విద్యుత్​ కేంద్రంలో 150 మెగావాట్ల ఉత్పత్తి సామర్థ్యం గల నాలుగో యూనిట్‌ మళ్లీ పాడైంది. మరమ్మతుల అనంతరం విద్యుదుత్పత్తిని ప్రారంభించిన 10 గంటల్లోనే మళ్లీ ట్రిప్‌ అయి, పూర్తిగా నిలిచిపోయింది. ఈ విధంగా పూర్తిగా పాడవడం రెండోసారి. ఈ కేంద్రంలో మొత్తం 6 విద్యుత్‌ యూనిట్లు ఉన్నాయి. ఒక్కోదాని స్థాపిత విద్యుదుత్పత్తి సామర్థ్యం 150 మెగావాట్లు ఉంటుంది. అగ్ని ప్రమాదం కారణంగా 2020 ఆగస్టు 20వ తేదీన 4వ యూనిట్‌ కాలిపోయింది. 2021 సెప్టెంబరులో రూ.68 కోట్లతో మరమ్మతు పనులను ప్రారంభించారు. 2022 ఆగస్టు నెలలో పనులు పూర్తయ్యాయి. 2023 ఆగస్టు 15న ఉత్పత్తిని తిరిగి ప్రారంభించారు. ఇది కేవలం 80 గంటలు మాత్రమే పనిచేయగా, వైండింగ్‌ కాలి తొలిసారి పాడైంది. రిపేర్​ చేపట్టడంలో రాష్ట్ర విద్యుదుత్పత్తి సంస్థ (జెన్‌కో) జాప్యం చేసింది. ఎట్టకేలకు రెండేళ్ల తర్వాత ఈ నెల 2వ తేదీన పనులు పూర్తయ్యాయి. అదే రోజు రాత్రి ఉత్పత్తి ప్రారంభించిన 10 గంటల్లోనే మళ్లీ పాడవడం గమనార్హం.

డిస్కంలపై ఆర్థికభారం : 2020 ఆగస్టు నెల నుంచి ఇప్పటివరకూ నాలుగో యూనిట్‌లో ఐదేళ్లపాటు రోజుకు 30 లక్షల యూనిట్ల విద్యుదుత్పత్తి నిలిచిపోయిందని అంచనా. దీంతో జెన్‌కోకు సుమారు రూ.వెయ్యి కోట్ల ఉత్పత్తి నష్టం వాటిల్లింది. డిమాండ్‌ పెరిగిన సమయంలో ఒక్కో రోజు రూ.5 నుంచి రూ.10 వరకు గరిష్ఠ ధరకు ‘భారత ఇంధన ఎక్స్ఛేంజీ’(ఐఈఎక్స్‌)లో తెలంగాణ డిస్కంలు కొంటున్నాయి. శ్రీశైలం జలవిద్యుత్​ కేంద్రంలో కేవలం రూ.2కే యూనిట్‌ ఉత్పత్తవుతుంది. అయినా ఐదేళ్లుగా యూనిట్‌ను సక్రమంగా నడిపించకపోవడం, మార్కెట్‌లో అధిక ధరలకు కరెంట్​ను కొనుగోలు చేయాల్సి రావడంతో డిస్కంలపై ఆర్థిక భారం పడుతోంది.

మరమ్మతులపై తీవ్ర నిర్లక్ష్యం : వాస్తవానికి శ్రీశైలం జల విద్యుత్​ కేంద్రంలో అగ్నిప్రమాదం జరిగి 9 మంది మరణించిప్పటికీ, రూ.1000 కోట్ల విద్యుదుత్పత్తి నష్టం వాటిల్లినా ఒక్క ఉద్యోగిపైనా జెన్‌కో చర్యలు తీసుకోలేదు. చివరికి కాలిన 4వ యూనిట్‌ మరమ్మతు విషయంలోనూ తీవ్ర నిర్లక్ష్యం వహిస్తోంది. ఇందులో స్టేటర్, రొటవేటర్‌ మరమ్మతు పనుల టెండర్లను రెండు వేర్వేరు కంపెనీలకు రూ.14.90 కోట్లతో టెండర్లను అప్పగించారు. వాటి మధ్య సమన్వయం లేకపోవడం వల్ల మరమ్మతులపై నిర్లక్ష్యంగా వ్యవహరించినట్లుగా ఆరోపణలున్నాయి.

ఆ విషయాలపై స్పష్టత లేదు : 2022లో మరమ్మతులు పూర్తి చేసి, ఉత్పత్తిని తిరిగి ప్రారంభించిన వెంటనే స్టేటర్, రొటవేటర్‌ల మధ్య గ్యాప్‌ ఎక్కువగా ఏర్పడి విద్యుత్ ఉత్పత్తి ప్రక్రియ నిలిచిపోయింది. ఈ సమస్యపై పూర్తిగా అధ్యయనం చేయకుండానే 2024 ఆగస్టులో ఒకే కంపెనీకి బాధ్యతలను అప్పగించారు. తొలుత మరమ్మతులు చేసిన రెండు కంపెనీలతో తిరిగి ఎందుకు పనులు చేయించలేదనేది ప్రశ్నార్థకమే. దేశంలో కొత్త విద్యుత్కేంద్రం నిర్మాణానికి నాలుగేళ్ల సమయం సరిపోతుందని కేంద్ర విద్యుత్‌శాఖ మార్గదర్శకాలున్నాయి.

కానీ, ఒక విద్యుత్​ కేంద్రంలో పాడైన ఒక యూనిట్‌ మరమ్మతులే ఐదేళ్లయినా పూర్తి కాకపోవడమనేది గమనార్హం. మరమ్మతులు చేపట్టిన ప్రైవేటు సంస్థపై జెన్‌కో తాజాగా తీవ్ర ఆగ్రహం వ్యక్తం చేసి బ్లాక్‌లిస్ట్‌లో పెడతామని హెచ్చరించినట్లుగా సమాచారం. ఈ నెల 29న నిపుణులతో అధ్యయనం చేయించి చెబుతామని ఆ కంపెనీ చెబుతోంది. ఈ యూనిట్‌లో వచ్చే ఏడాది వర్షాకాలంలో వరదలు వచ్చేదాకా విద్యుదుత్పత్తి కష్టమేనని, దీంతో రోజుకు రూ.60 లక్షల నష్టం తప్పదని తెలుస్తోంది. ఈ విషయమై జెన్‌కో సీఎండీ హరీశ్‌ను వివరణ కోరగా మరమ్మతులు చేసిన సంస్థ 15 రోజుల్లో పూర్తి వివరణ ఇస్తామని తెలిపిందని వెల్లడించారు.

ఓపెన్​ యాక్సెస్​ కరెంటుపై రూ.35 పైసల సర్​ఛార్జి! - ఈఆర్​సీకి డిస్కంల ప్రతిపాదన

'విద్యుత్​ వినియోగదారులకు' అదిరిపోయే వార్త - ఈ ఏడాది మొత్తం 'విద్యుత్​ ఛార్జీలు ఉండవ్'

