సం'గ్రామా'నికి వేళాయే : పంచాయతీ ఎన్నికల మొదటి విడత నామినేషన్లు షురూ

వార్డులు, పంచాయతీల ఓటరు జాబితా ప్రచురణ - ఉదయం పదిన్నర గంటల నుంచి సాయంత్రం 5 వరకు నామినేషన్ల స్వీకరణ - గ్రామంలోని సభ్యుడు సర్పంచ్​కు, వార్డులోని సభ్యుడు వార్డుమెంబర్​కు అర్హులు

First Phase of Nominations for Panchayat Elections
First Phase of Nominations for Panchayat Elections (ETV)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : November 27, 2025 at 7:15 AM IST

|

Updated : November 27, 2025 at 10:59 AM IST

2 Min Read
Panchayat Elections Nominations : పంచాయతీ ఎన్నికల మొదటి విడత నామినేషన్ల ప్రక్రియ మొదలైంది. ఈ నెల 25న రాష్ట్ర ఎన్నికల సంఘం షెడ్యూల్​తో కూడిన నోటిఫికేషన్ జారీ చేసింది. ఇవాళ రిటర్నింగ్ అధికారులు నోటీస్ జారీ చేసి, నామినేషన్ల ప్రక్రియ ప్రారంభించారు. వార్డులు, పంచాయతీల వారీగా ఓటరు జాబితా నామినేషన్ల దాఖలు కేంద్రంలో ప్రచురిస్తారు. ఉదయం పదిన్నర గంటల నుంచి సాయంత్రం 5 వరకు నామినేషన్లు స్వీకరిస్తారు. సర్పంచ్‌గా పోటీ చేయడానికి ఆ గ్రామంలో, వార్డు సభ్యుడిగా చేసేందుకు ఆ వార్డులో ఓటరై ఉండాలి.

వారు ఈ పోటీకి అనర్హులు : ఒక అభ్యర్థి ఒక వార్డులోనే పోటీ చేయాలి. నామినేషన్‌తో పాటు నేర చరిత్ర, అప్పులు, ఆస్తుల వివరాలతో డిక్లరేషన్ సమర్పించాలి. ఎన్నికల వ్యయం కోసం ప్రత్యేకంగా బ్యాంకు ఖాతా తెరవాలి. కేంద్ర, రాష్ట్ర ప్రభుత్వం, స్థానిక సంస్థల ఉద్యోగులు, గ్రామ సేవకులు పోటీకి అనర్హులు. ఇద్దరికి మించి పిల్లలు ఉన్న వారు పోటీ చేసేందుకు ఇటీవల చట్ట సవరణ జరిగింది.

పంచాయతీ ఎన్నికలు - ఇవాళ మొదటి విడత నామినేషన్ల ప్రక్రియ మొదలు (ETV)

37 వేల 450 వార్డుల్లో జరగనున్న ఎన్నికలు : మొదటి విడతలో 189 మండలాల్లోని 4,236 పంచాయతీలు, 37 వేల 450 వార్డుల్లో ఎన్నికలు జరగనున్నాయి. ఈ నెల 29న సాయంత్రం 5 గంటలకు నామినేషన్ల సమయం ముగుస్తుంది. ఈ నెల 30న నామినేషన్లు పరిశీలించి చెల్లుబాటైన నామినేషన్ల వివరాలు ప్రకటిస్తారు. తిరస్కరించిన నామినేషన్లపై డిసెంబరు 1న అప్పీళ్లు స్వీకరించి మరుసటి రోజున పరిష్కరిస్తారు. డిసెంబరు 3వ తేదీన మధ్యాహ్నం 3 గంటల వరకు నామినేషన్ల ఉపసంహరణ గడువు ముగిసిన తర్వాత పోటీలో ఉన్న అభ్యర్థుల వివరాలను ప్రకటిస్తారు.

డిసెంబరు 11వ తేదీన ఉదయం 7 గంటల నుంచి మధ్యాహ్నం ఒంటి గంట వరకు మొదటి విడత పోలింగ్ జరగనుంది. అదే రోజు మధ్యాహ్నం ఓట్లు లెక్కించి వార్డు సభ్యులు, సర్పంచి ఫలితాలు ప్రకటిస్తారు. అదే రోజు ఉప సర్పంచి ఎన్నిక పూర్తి చేస్తారు. సర్పంచ్‌, వార్డు సభ్యుల గరిష్ఠ వ్యయ పరిమితిని రాష్ట్ర ఎన్నికల సంఘం ఖరారు చేసింది.

రూ.50 వేలకు మించి ఖర్చు చేయరాదు : గ్రామ పంచాయతీ జనాభా 2011 లెక్కల ప్రకారం 5,000 దాటితే సర్పంచి అభ్యర్థులు రూ.2.5 లక్షలు, వార్డు సభ్యులు రూ.50 వేలకు మించి ఖర్చు చేయరాదు. గ్రామ పంచాయతీలో 2011లో జనాభా 5 వేలలోపు ఉన్నట్లయితే సర్పంచి అభ్యర్థులు గరిష్ఠంగా రూ.లక్షన్నర, వార్డు సభ్యులు రూ.30 వేలు మాత్రమే ఖర్చు చేయాలని ఎన్నికల నిబంధనలు స్పష్టం చేస్తున్నాయి.

హైదరాబాద్, మేడ్చల్ జిల్లాలు మినహా రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఎన్నికల కోడ్ అమల్లో ఉందని రాష్ట్ర ఎన్నికల కమిషనర్ రాణికుముదిని ఇదివరకే తెలిపారు. ఫిర్యాదులను ఎస్​ఈసీ​ వెబ్‌సైట్‌లోని గ్రీవియెన్స్ మాడ్యూల్‌ లేదా 92400 21456 కాల్‌సెంటర్ ద్వారా చేయవచ్చునని ఆమె వెల్లడించారు. రెండో విడత ప్రక్రియ ఈ నెల 30న ప్రారంభం కానుంది. డిసెంబరు 3వ తేదీ నుంచి మూడో విడత ఎన్నికల ప్రక్రియ ఉంటుంది.

Last Updated : November 27, 2025 at 10:59 AM IST

