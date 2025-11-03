'మేం 'కొత్త' తింటున్నాం - మా ఇంటికి భోజనానికి రండి' : ఈ పండగ గురించి మీకు తెలుసా?
ప్రతి ఏడాది నవంబర్ మాసం నుంచి ఫిబ్రవరిలో 'కొత్త' పండగ సంబురాలు - పండగ సందర్భంగా అమ్మవారికి సమర్పించిన తర్వాత ఇంటి ఆడపడచు భుజించడం ఆనవాయితీ
Published : November 3, 2025 at 2:53 PM IST
kotha Panduga Celebrations in Nizamabad : సాధారణంగా పండగ అంటేనే కొత్తగా ఉంటుంది. ప్రతి ఏడాది పండగొచ్చినా అది కొత్తదనమే. కానీ ఇక్కడ 'కొత్త పండగ' అంటే వేరే అర్థముంది. అదేంటని ఆలోచిస్తున్నారా? అదేనండి! ఆ పండగ పేరే 'కొత్త పండగ'. వినడానికి చాలా కొత్తగా ఉంది కదూ. దీని పేరే కాదూ, ఈ పండగ సంబురాలు కూడా కొత్తగానే ఉంటాయి. మరి ఈ పండగ ఎలా జరుపుకుంటారు? ఎక్కడ జరుపుకుంటారు అనే విషయాలు ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
సాధారణంగా దసరా, దీపావళి, సంక్రాంతి పండగ సమయాల్లో ఏం చేస్తాం. ఇంటిని శుభ్రం చేసి, కల్లాపి చల్లి ముగ్గులు పెడతాం. తలస్నానాలు చేసి, కొత్త బట్టలు వేసుకుంటాం. ఇంట్లో ఆడవారు పిండి వంటలు చేస్తారు. ఆ తర్వాత దేవుళ్లకు నైవేద్యం పెడుతుంటాం. కానీ ఈ కొత్త పండగలో ఇంటిని శుభ్రం చేయడంతో పాటు ఇంట్లో ఉన్న రోలు, కలశం, కుందెనలను సున్నం, జాజుతో అలంకరిస్తారు. చాట, బుట్ట, గంపలను పసుపు ముద్దతో ప్రత్యేకంగా తయారు చేస్తారు. ఆ తర్వాత కంకణాలు కడతారు. వంటగదిలో కూరాడు కుండ (లక్ష్మీదేవిగా భావిస్తారు)ను కూడా సున్నం, జాజుతో అలంకరించి పూలు చుడతారు.
ఎక్కడ జరుపుకుంటారంటే? : ఈ పండగను ఎక్కువగా కామారెడ్డి, నిజామాబాద్ జిల్లాల్లోని కొన్ని గ్రామాల్లో ప్రతి ఏడాది కొత్త తినడం ఆనవాయితీగా వస్తుంది. సాధారణంగా ఖరీఫ్ పంటలు చేతికి వచ్చిన తర్వాత మొదటి సారి నూర్పిడి చేసిన కొత్త ధాన్యంతో వంటకాలు చేసి ముందుగా భగవంతుడికి నైవేద్యంగా సమర్పిస్తారు. ఆ తర్వాత ఇరుగు పొరుగు వారిని ఆహ్వానించి భోజనం వడ్డిస్తారు. దీనినే కొత్తలు తినడంగా పిలుస్తారు. దీనిని ప్రతి సంవత్సరం నవంబరు మాసం నుంచి జనవరి, ఫిబ్రవరి వరకు అనుకూలమైన రోజుల్లో తింటారు.
కొట్నం పెట్టడం : ఇంటిలోని రోలులో కొత్తగా నూర్పిడి చేసిన బియ్యాన్ని పోస్తారు. దానిపై కుందెన ఉంచి ఇద్దరు ముత్తైదువులు రోకలితో ఆ బియ్యాన్ని దంపుతారు. అలా ఆ ప్రక్రియ కొనసాగుతున్నప్పుడు మరో మహిళ తన చేతిలో రోలులో ఉన్న బియ్యాన్ని ఐదుమార్లు పిడికిలో మరో పాత్రలోకి తీసుకుంటుంది. ఇలా సేకరించిన బియ్యంతో ముందుగా కూరాడుకుండ దేవతకు పరమాన్నం వండుతారు.
నైవేద్యం : ఈ కొట్నం ప్రక్రియ ముగిసిన తర్వాత కొత్త బియ్యం, ఐదు రకాల కూరగాయలు వండుతారు. అలాగే వీటితో పాటు పచ్చి పులుసు, పెరుగు తప్పకుండా ఉండాల్సిందే. వంటలు పూర్తయిన తర్వాత ముందుగా ఇంటి కూరాడు కుండకు పరమాన్నంతో పాటు ఇంట్లో వండిన అన్ని వంటలను నైవేద్యంగా సమర్పిస్తారు. కొబ్బరికాయ కూడా కొడతారు. ఆ నైవేద్యాన్ని అమ్మవారికి సమర్పించిన తర్వాత ఇంటి ఆడపడచుకు భుజించడం కోసం ఇస్తారు. అనంతరం ఇరుగు, పొరుగు, కులస్థులను ఇంటికి ఆహ్వానించి భోజనం వడ్డిస్తారు. ఇలా తెలంగాణ పలు ప్రాంతాల్లో ఒక్కొక్క చోట ఒక్కోలా ప్రత్యేక పండగలు జరుపుకుంటారు.
పండగ వేళ ఊరిస్తున్న మిఠాయిలు - మధుమేహులూ తస్మాత్ జాగ్రత్త!
ఇక్కడ స్వీట్స్ ఎంతో ఫేమస్! - ఒక్కసారి తింటే జీవితంలో మర్చిపోలేరు