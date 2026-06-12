కడుపు నిండా తినిపించి పిల్లలను కడతేర్చిన తండ్రి - నదిలోకి దూకి తానూ ఆత్మహత్య
పిల్లలను నీటిలోకి తోసి తానూ ఆత్మహత్య చేసుకున్న తండ్రి - చనిపోయే ముందు బంధువుకు వాట్సాప్లో లొకేషన్ షేర్ చేసిన మృతుడు - కుటుంబ కలహాలే కారణమని ప్రాథమికంగా భావిస్తున్న పోలీసులు
Published : June 12, 2026 at 5:59 PM IST
Father Threw Children In Nizamsagar : అభం, శుభం తెలియని ఇద్దరు చిన్నారులు నాన్న ఇంటికి రాగానే ఎప్పటిలాగే అతడి చెంతకు చేరిపోయారు. తండ్రి కూడా పిల్లలను చేరదీసి రోజూలాగే వారిని బైక్పై బయటకి తీసుకెళ్లాడు. అలా సమీపంలోని రిజర్వాయర్కు వెంటబెట్టుకుని వెళ్లాడు. పిల్లలకు కడుపునిండా తినిపించి, కాసేపు వారితో కలిసి ఆడుకున్నాడు. కానీ, వారికవే చివరి క్షణాలని ఆ చిన్నారులకు తెలీదు పాపం! తెప్పపైన నదిలోకి తీసుకెళ్లిన తండ్రి పిల్లలను నీటిలోకి తోసి, చేతులారా తన సంతానాన్ని చంపేశాడు. అనంతరం తాను కూడా దూకి ఆత్మహత్య చేసుకున్నాడు. ఈ హృదయ విదారక ఘటన కామారెడ్డి జిల్లా నిజాంసాగర్ మండలంలో చోటు చేసుకుంది.
కుటుంబ కలహాలతో మనస్తాపం చెంది : పోలీసులు తెలిపిన వివరాల ప్రకారం సంగారెడ్డి జిల్లా నిజాంపేట మండల కేంద్రానికి చెందిన కృష్ణ (34) భార్య, ఇద్దరు పిల్లలతో ఉపాధి కోసం హైదరాబాద్లోని పటాన్చెరు ప్రాంతంలో నివాసం ఉంటున్నారు. గత కొద్ది రోజులుగా అతడికి ఉపాధి లేకపోవడంతో, కుటుంబ ఆర్థిక పరిస్థితి కుంటుపడింది. ఈ క్రమంలో కుటుంబ కలహాలు పెరిగాయి. దీంతో కృష్ణ తీవ్ర మనస్తాపానికి గురయ్యాడు. గురువారం నిజాంపేటకు వచ్చిన కృష్ణ, తన ఇద్దరి పిల్లలు రక్షిత్ (8), అనన్య(5)లతో కలిసి కామారెడ్డి జిల్లా నిజాంసాగర్ మండలంలోని నిజాంసాగర్ ప్రాజెక్టు వద్దకు వెళ్లాడు.
ఆత్మహత్యకు ముందు వాట్సాప్లో లొకేషన్ షేర్ : నిజాంసాగర్ ప్రాజెక్ట్ దగ్గరే కాసేపు తన ఇద్దరు పిల్లలతో కలిసి కృష్ణ ఆడుకున్నాడు. ఆ తర్వాత వాళ్లకు కడుపునిండా భోజనం పెట్టాడు. ఇద్దరు చిన్నారులను మళ్లీ వెంటబెట్టుకొని 20వ గేటు వద్ద తెప్పపై నీళ్లలోకి కొంత దూరం తీసుకెళ్లాడు. అక్కడే పిల్లలను నదిలోకి తోశాడు. అనంతరం తానూ ఆత్మహత్యకు పాల్పడ్డాడు. తాను చనిపోయే ముందు సమీప బంధువుకు వాట్సాప్ లోకేషన్ కూడా షేర్ చేశాడు. దీంతో వారు భయానికి గురై, ఈ విషయాన్ని పోలీసులకు తెలియజేశారు.
సమాచారం అందుకున్న పోలీసులు వెంటనే రెస్క్యూ టీమ్తో సహా సంఘటన స్థలానికి చేరుకొన్నారు. కానీ అప్పటికే ముగ్గురూ చనిపోవడంతో వారి మృతదేహాలను ప్రాజెక్టు నుంచి వెలికి తీశారు. పోలీసులు కేసు నమోదు చేసుకొని దర్యాప్తు చేస్తున్నారు. ఇద్దరి పిల్లలు సహా తండ్రి ప్రాణాలు కోల్పోవడంతో వారి బంధువులు, గ్రామస్థులు కన్నీరు మున్నీరయ్యారు.
"పిల్లలను రోజూ బయటకి తీసుకెళ్తుండే, నిన్న కూడా అట్లనే తీసుకపోయాడని అనుకున్నాం. నిన్న ఉదయం నాన్న బయటకు పోదాం దా అని పాప అంటుంటే బయటకు తీసుకపొయ్యిండు. పదకొండున్నర వరకు ఇంటికొస్తరు అనుకున్నం. సాయంత్రమైనా రాలేదు. మా అల్లుణ్ని పిలిపించి ఫోన్ చేయించిన. ముందు నేను మాట్లాడి ఎక్కడికెళ్లినవ్ ఇంకా తినడానికి ఇంటికి రాలేదు అని అడిగితే, నువ్వు ఏడికెళ్లినవు అని అడిగిండు. నేను పనికెళ్లిన అని చెప్పిన. మామ ఎక్కడున్నావు, రమ్మని మా అల్లుడు అడిగితే, నేను రాను నువ్వే రా అంటూ లొకేషన్ పంపించి ఫోన్ కట్ చేసిండు " - కృష్ణ భార్య, నిజాంసాగర్
"నిజాంపేట గ్రామానికి చెందిన కృష్ణ అనే వ్యక్తి ఇద్దరు పిల్లలతో కలిసి నిజాంసాగర్ వెనక పైపునకు తెప్ప ద్వారా వెళ్లాడు. 20 గేట్ల దగ్గర ఆరేపల్లి శివారులో వారిని నీటిలోకి తోసి, తాను కూడా ఆత్మహత్య చేసుకున్నాడు. దీనిపైన కేసు నమోదు చేసి విచారిస్తున్నాం" - స్థానిక సీఐ, నిజాంసాగర్
ఆత్మహత్య పరిష్కారం కాదు : జీవితమన్నాక ఏదో ఒక సందర్భంలో సమస్యలు ఎదురవడం సాధారణమని, వాటికి తగిన విధంగా ఆలోచిస్తే పరిష్కార మార్గాలు దొరుకుతాయని నిపుణులు చెబుతున్నారు. మీకు ఆత్మహత్యకు సంబంధించిన ఆలోచనలు వచ్చినా, తీవ్ర ఒత్తిడికి గురవుతున్నా, మీ సమస్యను ఇతరులతో పంచుకోవాలని భావిస్తున్నా, మీకు సహకరించేందుకు హెల్ప్లైన్ సెంటర్లు సిద్ధంగా ఉన్నాయి. అందుకోసం స్నేహ ఫౌండేషన్ - 04424640050 (24x7 అందుబాటులో ఉంటుంది) లేదా టాటా ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ సోషల్ సైన్సెస్ హెల్ప్లైన్ - 9152987821కి సంప్రదించవచ్చు. వీరు ఆదివారం మినహాయించి సోమవారం నుంచి శనివారం వరకు ఉదయం 8 నుంచి రాత్రి 10 గంటల వరకు అందుబాటులో ఉంటారు. వారిని సంప్రదించి మీ సమస్యలను వివరించవచ్చు. తద్వారా తగిన పరిష్కార మార్గాలను పొందవచ్చు.
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