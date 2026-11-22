ఆ స్టేషన్లో కంప్లెంట్ ఇవ్వలేం! - కేసుకు ఎంత రేటు అడుగుతారో చెప్పలేం!!
Police Officer Taking Bribes: ఓ పోలీసు అధికారి పాత నేరస్థులతో స్నేహం చేస్తున్నాడు. సివిల్ వివాదాలకు ఠాణానే అడ్డాగా మార్చారనే ఆరోపణలున్నాయి. కేసులు వేసేందుకూ ప్రజలు భయబ్రాంతులకు లోనుకావడం పరిస్థితులకు అద్దం పడుతోంది.
Published : November 22, 2026 at 2:06 PM IST|
Updated : November 22, 2026 at 2:28 PM IST
'మిమ్మల్ని చూసి పోనీలే పాపం అని సెక్షన్లు మారుస్తున్నా, కేసు తీవ్రతను తగ్గిస్తున్నా, ఉన్నది ఉన్నట్లుగా రాస్తే కచ్చితంగా జైలుకు వెళ్తారు' ఇలా దయ చూపిస్తున్నట్టు మాట్లాడుతూ పోలీస్ స్టేషన్కు వచ్చే వారిని పరోక్షంగా బెదిరించడం అతని ప్రత్యేకత. అతన్ని ఎక్కడికి బదిలీ చేసినా 3-4 నెలలకు మించి పనిచేయరు. అయితే తరచూ బదిలీ అవుతున్నారని నిజాయితీకి కేరాఫ్ అడ్రస్ అనుకుంటే పొరపాటే. అక్కడి ప్రజలు ఆ ఇన్స్పెక్టర్ను 'కలెక్షన్ కింగ్' అని పిలవడమే అతడి అక్రమాలకు నిలువెత్తు నిదర్శనం. అతను ప్రస్తుతం విధులు నిర్వర్తిస్తున్న పోలీస్ స్టేషన్లోనూ అదే పేరు సంపాదించుకోవడం పరిస్థితి తీవ్రతకు అద్దం పడుతోంది.
సిఫార్సు లేనిదే ఠాణాలో అడుగు పెట్టలేం
హైదరాబాద్ పోలీస్ కమిషనరేట్లో కొత్తగా ఏర్పాటు చేసిన పోలీస్ స్టేషన్ అది. అక్కడికి ఫిర్యాదు చేసేందుకు వెళ్లేందుకే ప్రజలు భయబ్రాంతులకు లోనవుతున్నారు. ప్రజా ప్రతినిధుల సిఫార్సు లేనివారిని అక్కడ అడుగు పెట్టనివ్వరు. నేతలను ప్రసన్నం చేసుకొని వెళ్లినా కేసుకో రేటు కట్టి వసూలు చేస్తున్నారు. దీనితోపాటు పాత నేరస్థులతో స్నేహం చేసి, సివిల్ వివాదాల పరిష్కారానికి అడ్డాగా మార్చారనే ఆరోపణలున్నాయి.
అదే పోలీస్ స్టేషన్లోని ఇద్దరు ఎస్సైలు ఇష్టారాజ్యంగా వ్యవహరిస్తున్నారని స్థానికులు వాపోతున్నారు. ఓ భూ వివాదంలో తన వద్దకు కాకుండా ఇన్స్పెక్టర్ వద్దకు వెళ్లడాన్ని సహించలేని ఓ ఎస్సై బాధితుడిని చితకబాదినట్లు సమాచారం. ఈ విషయం బయటపడకుండా ఉండేందుకు, బలవంతంగా బాధితుడి ఇంటి ముందున్న సీసీటీవీ డీవీఆర్ను తీసుకెళ్లినట్లు ఆరోపణలున్నాయి.
మామూళ్లు వసూళ్లకు ప్రైవేటు వ్యక్తి
నగర శివారు ప్రాంతాల్లో నేరాలకు పాల్పడిన రౌడీషీటర్తో ఇన్స్పెక్టర్ దోస్తీ చేస్తున్నట్టు ఆరోపణలున్నాయి. స్థానికంగా కుటుంబ, భూ వివాదాలను పరిష్కరించడానికి అతడిని మధ్యవర్తిగా చేసి, భారీగా వసూళ్లకు పాల్పడుతున్నట్టు సమాచారం. మత్తు పదార్థాలు తీసుకుంటూ పట్టుబడిన వారిపై కేసులు నమోదు కాకుండా వదిలేసేందుకు రౌడీషీటర్ జోక్యం చేసుకున్నట్టు తెలిసింది. మామూళ్లు వసూలు చేయడానికి ఓ ప్రైవేటు వ్యక్తిని నియమించినట్లు సమాచారం.
అవినీతి పర్వం ఇలా
- ఓ పరిశ్రమలో దొంగతనం జరిగింది. రూ.10 లక్షలు తీసుకొని, మిగిలిన ఆస్తిని రికవరీ చూపినట్టు సమాచారం.
- 30 ఏళ్లుగా కాలనీలో నివాసముంటున్న ఓ వృద్ధురాలిని బలవంతంగా ఖాళీ చేయించి, కబ్జా చేయడంలో పరోక్షంగా సహకరించినట్లు సమాచారం.
- నకిలీ పత్రాలతో కొందరు తన భూమిని ఆక్రమించుకున్నారని ఫిర్యాదు చేయడానికి వచ్చిన ఓ ప్రభుత్వ ఉద్యోగిని బెదిరించి వెనక్కి పంపించాడు. అదే స్థలంలో నిర్మాణం చేపట్టిన వ్యక్తి నుంచి రూ.4 లక్షలు బహుమతిగా అందుకున్నట్లు తెలిసింది.
- అత్యాచారం కేసులో బాధితుడి తండ్రి పేరు చేర్చుతానంటూ బెదిరించి, అందినంత సొమ్ము కాజేశాడని ఉన్నతాధికారులకు ఫిర్యాదులు వెళ్లాయి.
ఇన్స్పెక్టర్పై శాఖాపరమైన చర్యలు
ఎస్హెచ్వో అక్రమాలు, వసూళ్లు, రౌడీషీటర్తో స్నేహం వంటి చీకటి కార్యకలాపాలపై స్పెషల్ బ్రాంచ్ పోలీసులు సీపీ మహేశ్ భగవత్కు వివరాలు అందించినట్లు సమాచారం. కొత్వాల్ అంతర్గత విచారణకు ఆదేశించినట్లు తెలిసింది. అక్కడి నుంచి వచ్చే నివేదిక ఆధారంగా ఇన్స్పెక్టర్పై శాఖాపరమైన చర్యలు తీసుకునే అవకాశం ఉంది.
లంచం లేనిదే పోలీస్ స్టేషన్లో పని కాదు!
కీసరలో ఆగని ఖాకీల అవినీతి దందా - రూ.2 లక్షలు తీసుకుంటూ ఏసీబీకి చిక్కిన ఎస్ఐ