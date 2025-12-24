ETV Bharat / state

గుడ్​న్యూస్ - 4 వరుసలుగా బీజాపూర్‌ -హైదరాబాద్‌ రహదారి విస్తరణ పనులు ప్రారంభం

విస్తరణ లేక ప్రమాదాలకు అడ్డాగా మారిన హైవే - ఏడాదికి దాదాపు 365మంది మరణాలు - ఇప్పటికే రూ.156.80 కోట్లు ఖర్చు చేసి 266.55 హెక్టార్ల భూమి సేకరణ

Hyderabad-Bijapur National Highway
Hyderabad-Bijapur National Highway (ETV)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : December 24, 2025 at 11:35 AM IST

Hyderabad-Bijapur National Highway : బీజాపూర్‌ -హైదరాబాద్‌ జాతీయరహదారి పేరు వింటే చాలు ప్రయాణికుల గుండెల్లో రైళ్లు పరిగెడతాయి. ఈ ఆ రోడ్డుపై ఎప్పుడు ఏం ప్రమాదం జరుగుతుందోనని అంతా తమ ప్రాణాలు అరచేతిలో పెట్టుకొని ప్రయాణం చేస్తుంటారు. ఇరుకుగా ఉండటం, విస్తరణకు నోచుకోకపోవడంతో ఈ హైవేపై ఎన్నో ప్రమాదాలు జరిగాయి. అలాగే ఎంతో మంది తమ ప్రాణాలను పోగొట్టుకున్నారు. అలాంటిది ఇన్నాళ్లకు ఆ రహదారికి మహర్దశ పట్టింది. అప్పా జంక్షన్ నుంచి మన్నెగూడ కూడలి వరకు 46 కిలోమీటర్ల పొడవున 4 వరుసలుగా విస్తరణ పనులు సాగుతున్నాయి. అందుకు 956 కోట్లతో పనులను ప్రారంభించారు.

విస్తరణ లేక ప్రమాదాలకు నిలయంగా : ఎప్పుడో పదేళ్ల క్రితం మంజూరైన జాతీయ రహదారి ఇది. సకాలంలో విస్తరణ జరగకపోవడంతో ప్రమాదాలకు నిలయంగా మారిందని స్థానికులు అన్నారు. ఆ రహదారిపై ఏడాదిలో దాదాపు 365మంది ప్రాణాలు కోల్పోయారు. ఆ రోడ్డుపై రాత్రిళ్లే కాదు పగలు ప్రయాణించాలన్నా అతి కష్టంగా మారిందని చెప్పారు. రహదారి విస్తరణ చేపట్టాలని స్థానికులు పదేపదే మొత్తుకున్నా ఇన్నాళ్లూ పాలకులు చూస్తూ ఉండిపోయారే తప్ప అడుగు ముందుకు పడడం లేదని తీవ్ర ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు. కానీ ఇటీవల జరిగిన ఆర్టీసీ బస్సు- టిప్పర్‌ ప్రమాదంపై కేంద్ర, రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు దిగ్భ్రాంతి వ్యక్తం చేశాయి. దాంతో సత్వరమే మేల్కొని రహదారి విస్తరణకు పచ్చజెండా ఊపాయి.

46 కిలోమీటర్ల పొడవున 956 కోట్లతో పనులు : హైదరాబాద్-బీజాపూర్ జాతీయ రహదారి విస్తరణ పనులు శరవేగంగా జరుగుతున్నాయి. అప్పా జంక్షన్ నుంచి మన్నెగూడ కూడలి వరకు 46 కిలోమీటర్ల పొడవున 956 కోట్లతో పనులు ప్రారంభించారు. 18 అండర్ పాస్‌లు, 2 బైపాస్‌లతో రహదారి నిర్మాణం చేపట్టారు. ఇప్పటికే 156.80 కోట్లు ఖర్చు చేసి 266.55 హెక్టార్ల భూమి సేకరించారని అధికారులు చెప్పారు. ప్రకృతి ప్రేమికులు, పర్యావరణహితులు ఆకాంక్షించినట్లు ఒక్క మర్రి చెట్టు తొలగించకుండానే రహదారి విస్తరణ పనులు జోరుగా సాగుతున్నాయని అన్నారు. వీలైనంత తొందరగా పనులు పూర్తిచేయాలని స్థానికులు కోరుతున్నారు.

ప్రాణాల కంటే మర్రిచెట్లు ముఖ్యమా ? : వాస్తవానికి 2022 లోనే ఆ జాతీయరహదారి విస్తరణకు కేంద్రమంత్రి నితిన్‌గడ్కరీ శంకుస్థాపన చేశారు. కానీ దాని వల్ల రోడ్డు పక్కన ఉన్న మర్రిచెట్లకు నష్టం జరుగుతుంది. దాంతో సుమారు 84కు పైగా పక్షి జాతులు మనుగడకు ముప్పు వాటిల్లుతుందని పలు స్పచ్ఛంద సంస్థలు జాతీయ హరిత ట్రిబ్యునల్‌ను ఆశ్రయించారు. పక్షి మనుగడకు ఎలాంటి ముప్పు వాటిల్లడానికి వీలులేదని రోడ్డు విస్తరణ పనులు నిలిపేశారు. కానీ, ఇటీవల కాలంలో రోడ్డుపై జరుగుతున్న వరుసప్రమాదాలు స్థానికులను తీవ్ర ఆగ్రహానికి గురిచేశాయి. మనుషుల ప్రాణాల కంటే మర్రిచెట్లు ముఖ్యమా అంటూ రాస్తారోకోలు, ధర్నాలు చేశారు.

19 మంది ప్రాణాలు కోల్పోవడంతో : ఇటీవల ఆర్టీసీ బస్సు-టిప్పర్‌ ఢీకొన్న ఘటనలో 19 మంది ప్రాణాలు కోల్పోవడం దేశవ్యాప్తంగా సంచలనంగా మారింది. ఆ ప్రమాదంతో కోర్టు కేసును ఉపసంహరించుకున్న స్వచ్చంద సంస్థల ప్రతినిధులు మర్రిచెట్లను ట్రాన్స్ లొకేట్ చేయాలని కోరాయి. ఎన్​.హెచ్​.ఏ.ఐ స్వచ్ఛంద సంస్థలకు లిఖిత పూర్వక హామీ ఇవ్వడంతో రహదారి విస్తరణ పనులు జోరందుకున్నాయి. సాధ్యమైనంత త్వరగా విస్తరణ పనులు పూర్తిచేసేలా నిర్మాణ సంస్థ రేయింబవళ్లు పనిచేస్తోందని తెలిపారు. ప్రతి 10 కిలోమీటర్లకు ఒక బృందాన్ని ఏర్పాటు చేసి పనులు సాగిస్తోందని చెప్పారు. ఏడాదిలోపే హైదరాబాద్-బీజాపూర్ జాతీయ రహదారి విస్తరణ పనులు పూర్తయ్యే అవకాశం ఉందని అధికారులు చెబుతున్నారు.

బీజాపూర్ జాతీయ రహదారిపై వెళ్లాలంటే.. గుండె బేజారే!

మృత్యుమార్గం : మూడేళ్లలో 117 ప్రాణాలు బలి

