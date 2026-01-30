రాష్ట్రంలో పెరిగిన విదేశీ విద్యార్థుల సంఖ్య - బీటెక్, బీఎస్సీ, బీబీఏ కోర్సుల్లో చేరేందుకు ఆసక్తి
నేపాల్, బంగ్లాదేశ్, అఫ్గానిస్థాన్, భూటాన్లాంటి పొరుగు దేశాలకు చెందిన వారే ఎక్కువ - 13 రకాల కోర్సుల్లోనే ప్రవేశాలు
Enrollment Of Foreign Students Has Increased In State : దేశానికి వచ్చే వివిధ దేశాల విద్యార్థుల సంఖ్య ఆంధ్రప్రదేశ్, ఉత్తర్ప్రదేశ్, పంజాబ్, గుజరాత్లలో పెరిగిందని తాజాగా కేంద్ర ఆర్థిక సర్వే వెల్లడించింది. కేంద్ర ప్రభుత్వం గురువారం(29-01-26) ఆర్థిక సర్వే-2025-26ను విడుదల చేసింది. గతంలో విదేశీ విద్యార్థులను ఆకర్షించడంలో ప్రధాన కేంద్రాలుగా ఉన్న తమిళనాడు, కర్ణాటకలలో ప్రస్తుతం ప్రవేశాలు తగ్గగా, కొత్తగా దక్షిణాదిలో ఏపీలో విదేశీ విద్యార్థుల నమోదు పెరిగింది. ఆయా రాష్ట్రాలు పాటిస్తున్న విధానాలు, అవగాహన కార్యక్రమాలు, సంస్థాగత సామర్థ్యం విద్యార్థుల ప్రవేశాల పెంపునకు దోహదం చేస్తున్నాయి. భారత్కు వస్తున్న వారిలో నేపాల్, బంగ్లాదేశ్, అఫ్గానిస్థాన్, భూటాన్లాంటి పొరుగు దేశాలకు చెందిన వారే ఎక్కువ మంది ఉన్నారు. వీరు కేవలం 13 రకాల కోర్సుల్లోనే ప్రవేశాలు పొందుతున్నారు. ఎక్కువగా బీటెక్, బీఎస్సీ, బీబీఏ కోర్సుల్లో చేరుతున్నారు.
- దేశానికి వచ్చే విదేశీ విద్యార్థుల సంఖ్య 2000-01వ సంవత్సరంలో 7 వేలలోపు ఉండగా, 2020వ సంవత్సరం నాటికి సుమారు ఇది 49 వేలకు చేరింది. అయినప్పటికీ ఇది మొత్తం ఉన్నత విద్యలో నమోదైన విద్యార్థుల్లో కేవలం 0.10 శాతమే.
- మరోపక్క విదేశాలకు అత్యధికంగా విద్యార్థులను పంపించే దేశంగా భారత్ స్థానం దక్కించుకుంది. విదేశాల్లో చదువుతున్న భారతీయ విద్యార్థుల సంఖ్య 2016వ సంవత్సరంలో సుమారు 6.85 లక్షలు ఉండగా, అది 2025 నాటికి 18 లక్షలకు చేరింది.
ఏపీలో చదువుల పండగ : విద్యలో ప్రజల భాగస్వామ్యం పెంచితేనే విద్యా సంస్థల్లో ప్రవేశాలు పెరిగి, పిల్లలు చదవడానికి ప్రోత్సాహం లభిస్తుందని ఆర్థిక సర్వే తెలిపింది. ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్లో 1999-2002లోనే తల్లిదండ్రులను భాగస్వామ్యం చేసే కార్యక్రమాలను అమలు చేశారు. ఏపీలో 'చదువుల పండగ', అస్సాంలో 'అలోకోర్ జాత్రా'లాంటి కార్యక్రమాలు, సమాజంలో చైతన్యాన్ని తీసుకొచ్చాయి. పిల్లల ప్రాథమిక సాక్షరత నైపుణ్యాలు, ప్రవేశాలు పెరుగుతాయని రుజువు చేసే ఇలాంటి కార్యక్రమాలు ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఎప్పుడో అమలు చేశారని ఆర్థిక సర్వే వెల్లడించింది.
మహిళా కార్మిక శక్తి : ఏపీ, కర్ణాటక, గుజరాత్, పశ్చిమబెంగాల్లో మహిళల కార్మిక శక్తి ఎక్కువగా ఉంది. మహిళలు నిర్వహించే సంస్థలు ఎక్కువగా ఉన్నచోట పని చేసే మహిళల సంఖ్య కూడా మరింత ఎక్కువగా ఉంది. ఆర్థిక కార్యకలాపాల్లో మహిళా భాగస్వామ్యం మెరుగుపడుతున్నా, ఇప్పటికీ నిర్మాణాత్మక అడ్డంకులను కూడా ఎదుర్కొంటున్నారు. మహిళా కార్మిక శక్తి రేటు దేశవ్యాప్తంగా 2017-18వ సంవత్సరంలో 23.3శాతం ఉండగా, 2023-24 నాటికి 41.7 శాతానికి చేరింది. మహిళలు నిర్వహించే సంస్థల వాటా కూడా పెరిగింది. మహిళల భాగస్వామ్యాన్ని మరింత పెంచేందుకు బహుముఖ విధాన దృక్పథం అవసరమని ఆర్థిక సర్వే సూచించింది.
54 దేశాల నుంచి 11 వందల మంది : ఇదిలా ఉండగా విదేశీ విద్యార్థులు ఆంధ్రవిశ్వవిద్యాలయంలో చదవడానికి ఆసక్తి చూపుతున్నారు. ప్రస్తుతం దాదాపు 54 దేశాల నుంచి 11 వందల మందికి పైగా విద్యార్థులు ఇక్కడ చదువుతుండటం గమనార్హం. వీరిలో 200 మందికిపైగా బీటెక్ కంప్యూటర్ సైన్స్ ఇంజినీరింగ్ (CSE)లో చేరడం గమనార్హం. ఏయూ వెబ్సైట్, సామాజిక మాధ్యమాలు, సీనియర్ విద్యార్థులు, తమ దేశ రాయబార కార్యాలయాల ద్వారా తెలుసుకొని ఏయూలో చేరామని పలువురు విద్యార్థులు తెలిపారు. వర్సిటీలో విద్యనందించే విధానంతోపాటు ఇక్కడి వాతావరణం, విశాఖ మహానగరం అందాలు, బీచ్, ప్రజల ఆహారపు అలవాట్లు, సంస్కృతి-సంప్రదాయాలు తమను ఆకట్టుకున్నాయని పేర్కొంటున్నారు.
