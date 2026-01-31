ETV Bharat / state

తిరుమల కల్తీ నెయ్యి సరఫరా కేసు - రంగంలోకి దిగిన ఈడీ

కల్తీ నెయ్యి సరఫరా కేసులో రంగంలోకి ఈడీ - హవాలా చెల్లింపులు, మనీ లాండరింగ్‌పై దృష్టి, సిట్‌ అధికారుల నుంచి కేసు వివరాలు సేకరణ, ఒకట్రెండు రోజుల్లో ఈసీఐఆర్‌ నమోదు

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : January 31, 2026 at 8:10 AM IST

ED Investigate Adulterated Ghee Supply Case: వైఎస్సార్సీపీ హయాంలో ఐదేళ్ల పాటు తిరుమలకు కల్తీ నెయ్యి సరఫరా చేసిన కేసులో ఎన్‌ఫోర్స్‌మెంట్‌ డైరెక్టరేట్‌ రంగంలోకి దిగింది. రూ.235 కోట్ల విలువైన ఈ కుంభకోణంలో హవాలా మార్గాల ద్వారా భారీ మొత్తాల్లో సొమ్ము చేతులు మారినట్లు సుప్రీంకోర్టు ఏర్పాటు చేసిన సిట్‌ నిగ్గు తేల్చటంతో అందుకు సంబంధించిన సమగ్ర వివరాలను ఈడీ అధికారులు సిట్‌ నుంచి తాజాగా తీసుకున్నారు. ఈ కేసుకు సంబంధించిన ఎఫ్‌ఐఆర్, 36 మంది నిందితుల సమాచారం, వారి రిమాండ్‌ రిపోర్టులు, ఇప్పటివరకూ దాఖలు చేసిన అభియోగ పత్రాలు, వివిధ రాష్ట్రాల్లోని హవాలా ఏజెంట్ల ప్రమేయం, వారి పాత్ర తదితర అంశాలపై సమాచారం తీసుకుని ఈడీ విశ్లేషిస్తున్నట్లు తెలుస్తోంది.

మనీ లాండరింగ్‌పై దృష్టిపెట్టిన ఈడీ: తిరుమల శ్రీవారి లడ్డులో కల్తీ చేసిన వ్యవహారంలో భారీ ఎత్తున మనీ లాండరింగ్‌ జరిగినట్లు ఎన్‌ఫోర్స్‌మెంట్‌ డైరెక్టరేట్‌ ప్రాథమికంగా గుర్తించింది. ఈ వ్యవహారంలో ఒకటి రెండు రోజుల్లో మనీ లాండరింగ్‌ నిరోధక చట్టం కింద ఎన్‌ఫోర్స్‌మెంట్‌ కేస్‌ ఇన్‌ఫర్మేషన్‌ రిపోర్టు నమోదు చేయనున్నట్లు సమాచారం. ఆ వెంటనే కీలక నిందితులకు నోటీసులిచ్చి విచారించినున్నట్లు తెలుస్తోంది.

గత 2019-24 మధ్య ఐదేళ్లలో 68.17 లక్షల కిలోల కల్తీ నెయ్యి తయారు చేసి అందులో 59.71 లక్షల కిలోలను అగ్‌మార్క్‌ స్పెషల్‌ గ్రేడ్‌ ఆవు నెయ్యి ముసుగులో తమ సంస్థతో పాటు వైష్ణవి, ఏఆర్, మాల్‌గంగా డెయిరీల ద్వారా టీటీడీకి సరఫరా చేసిన భోలేబాబా డైరెక్టర్లు పొమిల్‌ జైన్, విపిన్‌ జైన్‌లు ఈ అక్రమ కార్యకలాపాల కోసం విజయవాడ, చెన్నై, హైదరాబాద్, గుజరాత్, దిల్లీ, గ్వాలియర్‌ తదితర ప్రాంతాల్లోని పలువురు హవాలా ఏజెంట్ల ద్వారా డబ్బులు చెల్లింపులు, సొత్తు రూటింగ్‌ చేసినట్లు సిట్‌ దర్యాప్తులో తేలడంతో హవాలా ద్వారా ఎంత మొత్తం చెల్లించారు? సిట్‌ దర్యాప్తులో తేల్చినది కాకుండా ఇంకా ఎవరికైనా హవాలాలో చెల్లించారా? నాటి పాలకమండలి పెద్దలు, ఉన్నతాధికారులకు ఏమైనా సొత్తు అందిందా అనేది ఈడీ దర్యాప్తులో బట్టబయలయ్యే అవకాశముంది.

హవాలా లావాదేవీలు కొనసాగాయా? టీటీడికి నెయ్యి సరఫరా చేసే టెండరు లభించేలా చేసినందుకు నాటి పాలకమండలి ఛైర్మన్‌ వైవీ సుబ్బారెడ్డి పీఏ కె. చిన్నప్పన్నకు ప్రీమియర్‌ అగ్రిఫుడ్స్‌ ఎండీ జగ్‌మోహన్‌ గుప్తా హవాలా మార్గాల్లో రూ.50 లక్షలు చెల్లించినట్లు సిట్‌ దర్యాప్తులో తేలింది. ఆ సొమ్ము మొత్తానికే లావాదేవీలు పరిమితమయ్యాయా? వారి మధ్య ఇంకా హవాలా లావాదేవీలు కొనసాగాయా అన్నది ఈడీ తేల్చే అవకాశముంది. కల్తీ నెయ్యి వ్యవహారంలో హవాలాతో పాటు వివిధ మార్గాల్లో వచ్చిన డబ్బు ఏం చేశారు ఎక్కడికి మళ్లించారు అనేది ఈడీ దర్యాప్తులో తేలనుంది. 2019-24 మధ్య కాలంలో ఎక్కడెక్కడ ఆస్తులు కొన్నారు అందుకు అవసరమైన నగదు ఎక్కడి నుంచి సమకూరింది అనే వివరాల గుట్టు రట్టు చేసే అవకాశముంది. సిట్‌ విచారణలో బయటకు రాని వారి పేర్లు ఈడీ దర్యాప్తులో వెలుగులోకి రావోచ్చని తెలుస్తోంది.

మరిన్ని అంశాలు: కల్తీ నెయ్యి కేసు దేశవ్యాప్తంగా సంచలనం సృష్టించింది. కోట్ల మంది శ్రీవారి భక్తుల మనోభావాల్ని దెబ్బతీసిన కల్తీ నెయ్యి కుంభకోణంలో సిట్ జరిపిన దర్యాప్తు పై అనేక ప్రశ్నలు తలెత్తుతున్నాయి. భక్తుల మనోభావాలను గాయపరిచిన ఆ కుంభకోణానికి అప్పటి టీటీడీ పాలకమండలి ఛైర్మన్‌ వైవీ సుబ్బారెడ్డికి పీఏగా పని చేసిన చిన్నప్పన్నతో పాటు కొంతమంది కిందిస్థాయి టీటీడీ అధికారులు, కల్తీ నెయ్యి సరఫరా చేసిన డెయిరీల యజమానులను సిట్‌ బాధ్యులుగా పేర్కొంది. అయితే, ఈ మొత్తం వ్యవహారం వెనకు ఉన్న అసలు సూత్రధారులు, అంతిమ లబ్ధిదారులు ఎవరో గుర్తించలేదని, దర్యాప్తు అసంపూర్తిగా ముగించిందన్న అభిప్రాయం వ్యక్తం అవుతున్నాయి.

కల్తీ నెయ్యి కేసులో కీలక సూత్రధారులను వదిలేశారా? - చిన్నప్పన్న వెనుక ఉన్న ‘పెద్దప్ప’ ఎవరు?

తిరుమలకు కల్తీ నెయ్యి సరఫరా - తుది అనుబంధ అభియోగపత్రంలో సిట్‌ వెల్లడి

