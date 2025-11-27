పంచాయతీ ఎన్నికల్లో పోటీ చేస్తారా? - అర్హతలు, నిబంధనలు ఇవే
పంచాయతీ ఎన్నికలతో గ్రామాల్లో సందడి - నామినేషన్లు దాఖలు చేయనున్న సర్పంచి అభ్యర్థులు, వార్డు సభ్యులు - నామినేషన్ నిబంధనలు ఇవే
Published : November 27, 2025 at 10:18 AM IST
Eligibility and Rules for Panchayat Elections Nomination : పంచాయతీ ఎన్నికల నోటిఫికేషన్ వెలువడటంతో గ్రామాల్లో సందడి మొదలైంది. పల్లె పోరుకు నగారా మోగటంతో ఆశావాహులు వారి ప్రయత్నాల్లో మునిగిపోయారు. మొదట విడతలో సర్పంచి అభ్యర్థులు, వార్డు సభ్యులు ఇవాళ్టి నుంచి నామినేషన్లు దాఖలు చేయనున్నారు. ఇందులో ఏమాత్రం పొరపాటు జరిగినా అభ్యర్థిత్యం తిరస్కరణకు గురై, వారి ఆశలు గల్లంతవుతాయి.
అయితే అర్హతలు, నిబంధనలు తెలియక కొన్నిసార్లు ఇబ్బందులు ఎదుర్కోవడం సహజం. అభ్యర్థులు జాగ్రత్తగా నామినేషన్లు వేయాల్సిన అవసరం ఉంది. ఈ క్రమంలో ఆయా వాటిపై అవగాహన కలిగి ఉంటే, సులువుగా నామపత్రాలు సమర్పించవచ్చు. తెలంగాణ పంచాయతీ రాజ్ చట్టం-2018ని అనుసరించి నిబంధనలు ఇలా ఉన్నాయి.
తెలుసుకోవాలి :
- 21 సంవత్సరాలు నిండాలి.
- సంబంధిత ఓటరు జాబితాలో ఓటరుగా నమోదై ఉండాలి.
- ఎస్సీ, ఎస్టీ, బీసీ వర్గాల వారైతే కుల ధ్రువీకరణ పత్రాన్ని జత చేయాలి.
- నేర చరిత్ర, స్థిరాస్తులు, అప్పులు, కుటుంబీకుల ఆస్తులు, విద్యార్హత, ఇతరత్రా వివరాలతో కూడిన స్వీయ ప్రకటన (సెల్ఫ్ డిక్లరేషన్)పై ఇద్దరు సాక్షుల సంతకం ఉండాలి.
- వార్డు సభ్యుడిగా నిలబడే అభ్యర్థి తనకు సంబంధించిన వార్డు కాకుండా మరో వార్డు నుంచి పోటీ చేయాలనుకుంటే ప్రతిపాదకుడు సంబంధిత వార్డు ఓటరు అయి ఉండాలి.
- రిజర్వేషన్లను కచ్చితంగా పరిగణనలోకి తీసుకోవాలి.
అలా చేస్తే వారు అనర్హులే : ఒక అభ్యర్థి ఒక స్థానానికి నాలుగు నామినేషన్ పత్రాల వరకు దాఖలు చేయొచ్చు. ఒకటి కంటే ఎక్కువ స్థానాలకు పోటీ చేస్తే, నిర్దేశిత గడువులోపు ఒకటి మినహా తక్కిన వాటిని ఉపసంహరించుకోవాలి. లేదంటే అన్నీ తిరస్కరణకు గురవుతాయి. పంచాయతీకి సంబంధించి కుళాయి, ఆస్తి, ఇతరత్రా బకాయిలు ఏవీ ఉండకూడదు. ప్రభుత్వ, పంచాయతీ ఉద్యోగులు, రుణాల ఎగవేతదారులు అనర్హులే.
కావాల్సినవి : ఫామ్-3 (నామినేషన్ పత్రం), స్వీయ ప్రకటన (అఫిడవిట్), ఎన్నికల వ్యయానికి సంబంధించిన డిక్లరేషన్ సహా డిపాజిట్ డబ్బు చెల్లించాల్సి ఉంటుంది. ఈ ఎన్నికల కోసం ప్రత్యేకంగా బ్యాంకు అకౌంట్ కొత్తగా తెరిచి వివరాలు సమర్పించాలి. ఓటరు, ఆధార్, కుల ధ్రువీకరణ పత్రులు అవశ్యం.
డిపాజిట్ డబ్బు : జనరల్ విభాగంలో సర్పంచి అభ్యర్థి అయితే రూ.2 వేలు, వార్డు సభ్యుడు - రూ.500 చెల్లించాలి. ఎస్సీ, ఎస్టీ, బీసీ అభ్యర్థులైతే ఆయా వాటిల్లో 50 శాతం రాయితీ ఉంటుంది. కుల ధ్రువీకరణ పత్రం తప్పనిసరి.
నామపత్రంలో : దీనిలో మొత్తం ఆరు భాగాలు ఉంటాయి. ప్రధానంగా పార్ట్-1లో ప్రతిపాదకుడి వివరాలు, సంతకం, పార్ట్-2 అభ్యర్థి డిక్లరేషన్, సంతకం, పార్ట్-3 అభ్యర్థి కుల ధ్రువీక్రరణ (గెజిటెడ్ అధికారి), సంతకం. పార్ట్-4, 5, 6 సంబంధించి ఆర్వో పూరించి అనుగుణంగా చర్యలు తీసుకుంటారు.
ముగ్గురు పిల్లల నిబంధన ఎత్తేశారు : పంచాయతీ ఎన్నికల్లో పోటీ చేయడానికి ఇద్దరు పిల్లల నిబంధన 1994 నుంచి కొనసాగుతుంది. ఈ నిబంధనతో గత 30 ఏళ్లుగా చాలా మంది పోటీకి దూరంగా ఉండాల్సి వచ్చింది. ఈ ఎన్నికల్లో ప్రభుత్వం ముగ్గురు పిల్లల నిబంధన ఎత్తివేసింది. ఈ మేరకు నవంబరు 1న గెజిట్ విడుదల చేసింది. దీంతో ప్రస్తుత పంచాయతీ ఎన్నికల్లో ముగ్గురు, అంతకంటే ఎక్కువ మంది సంతానం కలిగిన వారు కూడా పోటీ చేయవచ్చు.
