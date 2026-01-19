ఎలక్ట్రానిక్స్ షోరూమ్లో రూ.18 లక్షల విలువైన సెల్ఫోన్ల చోరీ
కేవలం మూడు గంటల్లో పని పూర్తి చేసుకుని అంతే వేగంతో పారిపోయిన దొంగలు-వారి ఆనవాళ్లు నిఘా కెమెరాల్లో చిక్కకుండా జాగ్రత్తలు
Electronics Showroom Theft Case: ఎలక్ట్రానిక్స్ షోరూమ్లో చోరీ కోసం రైల్లో వచ్చారు. నేరుగా దుకాణం వద్దకు చేరుకున్నారు. మూడో అంతస్తులోకి వెళ్లి ఖరీదైన మొబైళ్లను చోరీ చేశారు. బయటకు వచ్చి ఆటోలో ఎక్కి రైల్వేస్టేషన్ చేరుకున్నారు. తెల్లారే సరికి రైలెక్కి విశాఖపట్నం వెళ్లిపోయారు. కేవలం మూడు గంటల్లో పని పూర్తి చేసుకుని అంతే వేగంతో దొంగలు పారిపోయారు. ఎక్కడా వేలిముద్రలు పడకుండా జాగ్రత్తలు తీసుకున్నారు. శనివారం ఉదయం విజయవాడ పటమటలోని ఓ ఎలక్ట్రానిక్స్ షోరూమ్లో జరిగిన భారీ చోరీకి సంబంధించి పలు కోణాలు వెలుగులోకి వచ్చాయి. ఇది ఆరుగురు సభ్యుల బిహార్ ముఠా పనిగా పోలీసులు అనుమానిస్తున్నారు.
రూ.18 లక్షల విలువైన 52 సెల్ఫోన్ల చోరీ: బిహార్ ముఠా శనివారం ఉదయం 3 గంటల సమయంలో విజయవాడ స్టేషన్లో రైలు దిగింది. అక్కడి నుంచి పటమటకు ఆటోలో వెళ్లారు. షోరూమ్ వద్ద దిగి నిర్మాణంలో ఉన్న అంతస్తులోకి చేరుకున్నారు. సీసీ కెమెరా వైర్లను కట్ చేశారు. వారి ఆనవాళ్లు నిఘా కెమెరాల్లో చిక్కకుండా జాగ్రత్తలు తీసుకున్నారు. అక్కడ నిర్మాణంలో భాగంగా ఉన్న సామగ్రిని తొలగించి లోపలకు వెళ్లి రూ.18 లక్షల విలువైన 52 సెల్ఫోన్లను చోరీ చేశారు. మొబైళ్లను తమతో తెచ్చుకున్న బ్యాగుల్లో సర్దుకుని ఉదయం 5.45 గంటలకు షోరూమ్ నుంచి వెళ్లిపోయారు. పటమటలో ఆటో మాట్లాడుకుని తిరిగి రైల్వేస్టేషన్కు చేరుకున్నారు.
రత్నాచల్ ఎక్స్ప్రెస్ ఎక్కి విశాఖపట్నంలో దిగి: రైల్వేస్టేషన్లో విజయవాడ నుంచి విశాఖపట్నం వెళ్లే రత్నాచల్ ఎక్స్ప్రెస్ ఎక్కారు. వీరు ఎక్కిన ఆటో, రైల్వేస్టేషన్లో వీరి కదలికలు రైల్వేస్టేషన్లోని నిఘా కెమెరాల్లో రికార్డు అయ్యాయి. వాటి ఆధారంగా ఈ చోరికి పాల్పడింది బిహార్ ముఠాగా పోలీసులు నిర్ధారణకు వచ్చారు. రత్నాచల్ ఎక్స్ప్రెస్ ఎక్కి విశాఖపట్నం స్టేషన్లో దిగినట్లు తేలింది. దొంగల్లో ఒకరు రైల్వేస్టేషన్లో మొబైల్లో మాట్లాడడం కనిపించింది. రైల్వేస్టేషన్ పరిసరాల్లోని సెల్టవర్ల ఇన్కమింగ్, అవుట్గోయింగ్ కాల్స్పై పోలీసులు దృష్టి సారించారు. వేలాది కాల్స్ను వడపోస్తున్నారు. దర్యాప్తు కోసం ప్రత్యేక బృందం ఒకటి విశాఖపట్నం చేరుకుంది. షోరూమ్లో పనిచేసి మానేసిన వారి వివరాలను పోలీసులు పరిశీలిస్తున్నారు. గతంలో కొందరు బిహార్కు చెందిన వారు పని చేసినట్లుగా పోలీసులు గుర్తించారు.