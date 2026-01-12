ETV Bharat / state

డిస్కంలకు షాక్​ - రూ. 42 వేల కోట్లకు చేరిన కరెంట్ బిల్లులు

రూ.42 వేల కోట్లకు చేరిన విద్యుత్తు బిల్లు బకాయిలు - ఇవన్నీ రూ.50 వేలకుపైగా చెల్లించని వినియోగదారులవే - గణనీయంగా పెరిగిన బిల్లు కట్టని వారి సంఖ్య

Increased Discom Bills in Telangana
Increased Discom Bills in Telangana (ETV Bharat)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : January 12, 2026 at 9:13 AM IST

Increased Discom Bills in Telangana : గత సెప్టెంబరు చివరినాటికి రాష్ట్రంలోని రెండు డిస్కంలకు కలిపి రూ.42,155.28 కోట్ల బిల్లులు ఎగవేసినట్లు తేలింది. వీటిలో హైదరాబాద్​ కేంద్రంగా ఉన్న ఉత్తర డిస్కంకు రూ.17,968.45 కోట్లు వినియోగదారుల నుంచి రావాల్సి ఉంది. ఇది బిల్లు బకాయిలు రూ. 50 వేలకు పైగా చెల్లించని వారి నుంచి రావాల్సిన డబ్బుగా రెండు డిస్కంలు తేల్చాయి. దాదాపు ఆరు నెలల నుంచి ఇలా బిల్లు కట్టని వారి సంఖ్య గణనీయంగా పెరిగింది.

ఉదాహరణకు దక్షిణ డిస్కం పరిధిలో 2024-25 ఆర్థిక సంవత్సరం చివరినాటికి 32,346 కనెక్షన్ల నుంచి రూ.20,186.83 కోట్లకు ఎగబాకింది. జీహెచ్​ఎంసీ పరిధిలో బిల్లులు కట్టని పరిశ్రమలు ఎక్కువగా ఉన్నట్లు డిస్కం వర్గాలు పేర్కొన్నాయి. ఈ డిస్కంకు రావాల్సిన మొత్తం రూ.24,186.63 కోట్లతో హైటెన్షన్​ కనెక్షన్ల నుంచి రావాల్సినవే రూ.23,114.03 కోట్లుగా గుర్తించారు.

కారణాలు ఇవేనా : కొన్ని పరిశ్రమలు మూతపడటంతో వాటికి సరఫరా నిలిపివేసినా బిల్లు మాత్రం చెల్లించ లేదు. నష్టాలతో మూతపడినందున బిల్లుల బకాయిలు కట్టలేమంటూ పలు పరిశ్రమల యాజమాన్యాలు కోర్టుకు వెళ్తున్నట్లు విద్యుత్​ ఇంజినీర్లు తెలిపారు. పరిశ్రమలే కాకుండా ఇళ్లు, కొన్ని టౌన్​షిప్, కమ్యూనిటీ కాలనీల నుంచి భారీగా బకాయిలు పేరుకుపోయాయి.

వ్యక్తిగత ఇళ్ల కనెక్షన్ల వినియోగదారులు 2,496 మంది రూ.24.78 కోట్లు చెల్లించలేదు. 6 టౌన్​షిప్​లు, కమ్యూనిటీ కాలనీల నుంచి రూ.1.65 కోట్లు రావాల్సి ఉంది. వీధి దీపాలకు, ఎత్తిపోతల పథకాలకు సైతం బిల్లులు భారీగా రావాల్సి ఉంది. ఎక్కువగా కరీంనగర్ జిల్లాలో రూ.5,334 కోట్లు, పెద్దపల్లిలో రూ.4,123 కోట్లు, జయశంకర్​ రూ.2,682 కోట్లు, నిజామాబాద్​లో రూ.1,468 కోట్లు, హనుమకొండలో రూ.1,155కోట్లు చెల్లించలేదని తేలింది.

ఆర్‌ఆర్‌ చట్టం అమలేదీ : రెవెన్యూ రికవరీ చట్టం కింద బిల్లుల బకాయిదారులకు మండల తహసీల్దార్​ ద్వారా నోటీసులిచ్చి ఆస్తులను జప్తు చేయించే అధికారం డిస్కంలకు ఉంది. నోటీసులివ్వగానే రాజకీయ నేతల ద్వారా ఒత్తిడి తెచ్చి ఎలాంటి చర్యలు తీసుకోకుండా అడ్డుకుంటున్నారని సీనియర్ ఇంజినీరు తెలిపారు. భారీగా బిల్లులు ఎగవేసిన హెచ్​టీ కనెక్షన్ల వారు నాయకుల బంధువులో, అనుచరులో కావడంతో వారికి కరెంటు సరఫరా నిలిపివేయడం మినహా, ఆర్​ఆర్​ చట్టం కింద నోటీసులిచ్చి ఆస్తులు జప్తు చేయడానికి వీలవడం లేదని ఆయన స్పష్టం చేశారు. ఈ రూ.42 వేల కోట్లు వసూలైతే డిస్కంలకు ఆర్థిక ఇబ్బందులే ఉండవని వివరించారు.

కొత్త డిస్కం పరిధిలో విద్యుత్​ పథకాలు : ఆరు నెలల క్రితం విద్యుత్​ పంపిణీ వ్యవస్థలపై సీఎం రేవంత్​రెడ్డి కీలక నిర్ణయం తీసుకున్నారు. రాష్ట్రంలో ప్రస్తుతం ఎస్పీడీసీఎల్​, ఎన్పీడీసీఎల్​ ఉండగా, మరో డిస్కం ఏర్పాటు చేయాలని సీఎం ఆదేశించారు. విద్యుత్ శాఖ ప్రక్షాళన కోసం సంస్కరణలు అమలు చేయాలని స్పష్టం చేశారు. ఎస్పీడీసీఎల్​, ఎన్పీడీసీఎల్​ను వాణిజ్య విద్యుత్ కార్యకలాపాలకు పరిమితం చేసి, కొత్త డిస్కం ద్వారా ప్రభుత్వం రాయితీ ఇచ్చే కరెంట్‌ను సరఫరా చేయాలని సూచించారు.

రుణ భారం తగ్గాలని ఇలా : వ్యవసాయానికి, ప్రభుత్వ విద్యా సంస్థలకు, 200 యూనిట్ల వరకు గృహాలకు ఇచ్చే ఉచిత విద్యుత్ పథకాలన్నీ ఈ కొత్త డిస్కం పరిధిలోకి తీసుకురావాలని సీఎం తెలిపారు. కొత్త డిస్కం ఏర్పాటుతో ఇప్పుడున్న విద్యుత్​ పంపిణీ సంస్థల పని తీరు మెరుగుపడి, జాతీయ స్థాయిలో రేటింగ్ పెరుగుతుందని సీఎం రేవంత్​రెడ్డి అభిప్రాయపడ్డారు. డిస్కంల పునర్​ వ్యవస్థీకరణతో పాటు విద్యుత్​ సంస్థలపై ఇప్పుడున్న రుణ భారం తగ్గించాలని సూచించారు. వడ్డీ 6 శాతం లేదా అంతకన్నా తక్కువ ఉండేలా రుణాలను రీస్ట్రక్చర్ చేసుకునేలా వెంటనే ప్రణాళికలు సిద్ధం చేయాలని తెలిపారు.

