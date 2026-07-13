కొత్త బోరు పడదు - ఉన్న బోరు పోయదు : ఈసారి సాగు ఏమగునో?
20 జిల్లాల్లో తీవ్ర వర్షాభావ పరిస్థితులు - 6.4 శాతం మాత్రమే వరి సాగు - నీటి కోసం అప్పులు చేసి బోర్లు వేస్తున్న అన్నదాతలు - వానలు పడకుంటే వృథా అవుతుందని ఆవేదన
Published : July 13, 2026 at 1:48 PM IST
The El Nino Impact On Telangana Farmers : మృగశిర, ఆరుద్ర కార్తెలు ముగిసి, పునర్వసు కార్తె ప్రారంభమైనప్పటికీ, ఆశించిన మేరకు ఇంకా వర్షాలు కురవలేదు. వాతావరణ శాఖ ప్రకారం, ఎల్నినో ప్రభావం వల్ల ఆకాశంలో మేఘాలు కమ్ముకుంటున్నాయే కానీ, వర్షం మాత్రం పడటం లేదు. తీవ్రమైన గాలుల వల్ల రైతుల ఆశలూ ఆవిరవుతున్నాయి. ఆదివారం వ్యవసాయ శాఖ ఇచ్చిన నివేదికలో రాష్ట్రంలోని 20 జిల్లాల్లో తీవ్రంగా వర్షాభావ పరిస్థితులు నెలకొంటున్నాయని తెలిపింది.
దీనికి తోడు వరంగల్, ఆదిలాబాద్, వనపర్తి, భూపాలపల్లి, భద్రాద్రి కొత్తగూడెం, హైదరాబాద్, కరీంనగర్, జగిత్యాల, మహబూబాబాద్, ములుగు, మంచిర్యాల, నిర్మల్, నిజామాబాద్, పెద్దాపల్లి, సిరిసిల్ల, సిద్దిపేట, సూర్యాపేట జిల్లాల్లో భూగర్భ జలమట్టాలు పూర్తిగా పడిపోయాయి.
మూడింట రెండొంతుల బోర్లు ఫెయిల్ : తెలంగాణలో సాగు అంచనాలను ఈ పరిణామాలు తలకిందులు చేస్తున్నాయి. రాష్ట్రంలో అంచనా ప్రకారం మొత్తం పంటల సాగు విస్తీర్ణం 1.34 కోట్ల ఎకరాలు. ఈ నెల 8వ తేదీ నాటికి కేవలం 55.31 లక్షల ఎకరాల్లో (సుమారు 38 శాతం) మాత్రమే అన్నదాతలు విత్తనాలు నాటారు. ఇందులో వరి సాగు విస్తీర్ణం కేవలం 6.4 శాతం మాత్రమే ఉండటం రాష్ట్రంలోని దయనీయ పరిస్థితికి అద్దం పడుతోంది. ఈ నేపథ్యంలో, వర్షాభావ పరిస్థితులపై 'ఈనాడు - ఈటీవీ భారత్' క్షేత్రస్థాయి సర్వే నిర్వహించింది.
ఆయా వర్షాభావ జిల్లాలో రైతులు తీవ్ర ఆందోళనకు గురవుతున్నారు. వారు అప్పులు తీసుకుని బోర్లు తవ్వుతున్నారు. గత నెలలో మొత్తం 180 బోర్లు వేస్తే, కేవలం 60 బోరు బావుల్లో మాత్రమే నీరు లభ్యమైందని సూర్యాపేట జిల్లాలోని నూతన్కల్కు చెందిన బోర్వెల్ యంత్రం ఆపరేటర్ వివరించారు.
మూడు బోర్లలో ఒక్క చుక్క నీరూ పడలే : బోరుబావిని చూపిస్తున్న రైతు పేరు మరిశెట్టి వెంకన్న. ఈయన సూర్యాపేట జిల్లా మద్దిరాల మండలం, గుమ్మడవెల్లి గ్రామానికి చెందినవారు. ఆయనకు ఆరు ఎకరాల పొలం ఉండగా, మరో నాలుగు ఎకరాలను కౌలుకు తీసుకున్నారు. అందులో ఏడు ఎకరాల్లో పత్తి, మూడు ఎకరాల్లో వరి సాగు చేస్తున్నారు. వర్షాలు లేకపోవడంతో ఉన్న ఒక్క బోరు నుంచి నీరు రావడం ఆగిపోయింది.
మొలకలు ఎండిపోతున్నాయని రూ.లక్ష అప్పు చేసి గత నెలలో నాలుగు బోర్లు తవ్వించారు. కానీ, మూడింటిలో ఒక్క చుక్క నీరు కూడా రాలేదు. ఒక బోరులో కొద్దిగా నీరు ఉండటంతో, మోటారును అమర్చడానికి కేసింగ్ వేయాల్సి వచ్చింది. వర్షాలు విస్తారంగా కురిసి, ఎస్ఆర్ఎస్పీ కాలువ నుంచి నీరు వస్తేనే పంటలు సాగు చేయగలమని, లేకపోతే భూమిని బీడుగా వదిలేయాల్సి వస్తుందని రైతు ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు.
నీరు లేక కొంత మేరకే సాగు : పైన కనిపిస్తున్న రైతు పేరు ఎగుర్ల వెంకటేశ్. ఈయనది కరీంనగర్ జిల్లా, రామడుగు మండలం, రామచంద్రాపూర్ గ్రామం. వీరికి ఐదు ఎకరాల భూమి ఉంది. ఆశించిన స్థాయిలో వర్షాలు కురవకపోవడంతో వరి వేయలేదని చెప్పారు. ప్రస్తుతానికి, వారి వ్యవసాయ బావి దగ్గరలో కొంత మేర సాగు చేయాలని నిర్ణయించుకున్నారు. సమృద్ధిగా వర్షాలు కురవకపోతే వరి సాగు కష్టమవుతుందని ఆయన వాపోతున్నారు.
రెండు సార్లు విత్తనాలు నాటినా : నారాయణపేట జిల్లాలోని మక్తల్ మండలం, జక్లేర్ గ్రామానికి చెందిన బాలప్ప తన మూడు ఎకరాల్లో రోహిణి కార్తెలో 6 ప్యాకెట్ల పత్తి విత్తనాలు నాటారు. వర్షాలు లేక మొలకెత్తకపోవడంతో మళ్లీ చదును చేసి మరో 6 ప్యాకెట్లను తెచ్చి విత్తారు. ఈసారి మొలకలు అక్కడక్కడ మొలిచినప్పటికీ వానలు లేక ఓడుబారుతున్నాయి. ఇప్పటికే దుక్కి దున్నడానికి, విత్తనాలు, కూలీల కోసం రూ.40 వేలు ఖర్చు చేశానని రైతు ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు.
ఇక్కడ కనిపిస్తున్న వ్యక్తి సూర్యాపేట జిల్లాలోని నూతన్కల్కు చెందిన రైతు వాసుదేవ రెడ్డి. ఈయన ప్రతి సంవత్సరం మూడు ఎకరాల్లో వరి నాటుతూ, మిగితా రెండు ఎకరాల్లో వేరుశనగ, పత్తని పండిస్తారు. తన మూడు బోర్లలో క్రమంగా భూగర్భ జలం తగ్గిపోతోందని, వర్షాలు లేకపోతే పంటలు పండించడం కష్టంగా ఉందని ఆయన అంటున్నారు.
'వర్షాలు పడకుంటే వృథా ప్రయాసే' : మహబూబాబాద్ జిల్లాలోని నరసింహులపేట మండలానికి చెందిన స్టేజీతండాలోని రైతు బానోతు కర్ణాకు ఒకటిన్నర ఎకరాల పొలం ఉంది. వర్షాలు లేకపోవడంతో వారి వ్యవసాయ బావిలో నీరు అడుగంటిపోయింది. దీంతో రూ.40 వేలు ఖర్చుపెట్టి జేసీబీతో పూడిక తీయించారు. వర్షాలు లేకపోతే ఈ ఖర్చు అంతా వృధా అవుతుందని ఆయన ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తున్నారు.
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