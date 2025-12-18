ETV Bharat / state

చంద్రబాబుకు 'బిజినెస్ రిఫార్మర్ ఆఫ్ ద ఇయర్‌' అవార్డు - ప్రముఖుల శుభాకాంక్షలు

మార్చిలో ఆర్థికమంత్రి నిర్మలా సీతారామన్​ చేతుల మీదుగా సీఎంకు అవార్డు ప్రదానం- వ్యాపార విధానాలు, సంస్కరణలు, పెట్టుబడులకుగానూ అవార్డు

Business Reformer of The Year Award Goes to Cm Chandrababu Naidu
Business Reformer of The Year Award Goes to Cm Chandrababu Naidu (ETV Bharat)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : December 18, 2025 at 1:59 PM IST

Business Reformer of The Year Award Goes to Cm Chandrababu Naidu : దేశంలోని ప్రముఖ దినపత్రిక 'ది ఎకనామిక్ టైమ్స్' అందించే అవార్డు ఈసారి ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబును వరించింది. ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో వ్యాపార అనుకూల విధానాల అమలు, పారిశ్రామిక సంస్కరణలు, రాష్ట్రానికి పెద్దఎత్తున పెట్టుబడులు ఆకర్షిస్తున్నందుకు గానూ చంద్రబాబు నాయుడుకు ‘బిజినెస్ రీఫార్మర్ ఆఫ్​ ది ఇయర్​’ అవార్డు ఇస్తున్నట్టు ఎకనామిక్ టైమ్స్ ప్రకటించింది. మార్చిలో నిర్వహించనున్న ప్రత్యేక కార్యక్రమంలో కేంద్ర ఆర్థిక మంత్రి నిర్మలా సీతారామన్ చేతుల మీదుగా ఈ అవార్డును చంద్రబాబుకు ప్రదానం చేయనున్నారు. ఈ అవార్డును దేశంలోని ప్రముఖ పారిశ్రామికవేత్తలు, ఆర్థిక నిపుణులు, న్యాయవేత్తలతో కూడిన అత్యున్నత స్థాయి జ్యూరీ ఎంపిక చేసింది.

జ్యూరీ : ఈసారి జ్యూరీలో భారతీ గ్రూప్ చైర్మన్ సునీల్ భారతీ మిట్టల్, జేఎస్‌డబ్ల్యూ గ్రూప్ చైర్మన్ సజ్జన్ జిందాల్, కోటక్ మహీంద్రా బ్యాంక్ వ్యవస్థాపకులు ఉదయ్ కోటక్, నారాయణ హెల్త్ వ్యవస్థాపకులు డాక్టర్ దేవిశెట్టి, సీనియర్ న్యాయవాది అభిషేక్ మను సింఘ్వి, టాటా ట్రస్ట్స్ చైర్మన్ నోయెల్ టాటా వంటి ప్రముఖులు సభ్యులుగా ఉన్నారు. జ్యూరీకి డెలాయిట్ సంస్థ సలహాదారుగా వ్యవహరిస్తోంది.

ఈ అవార్డును 2024లో కేంద్రమంత్రులు అశ్వినీ వైష్ణవ్, 2023లో ఎస్. జైశంకర్, 2021లో నిర్మలా సీతారామన్, 2019లో మహారాష్ట్ర మాజీ సీఎం దేవేంద్ర ఫడణవీస్, 2017లో కేంద్ర మాజీ మంత్రి అరుణ్ జైట్లీ, 2015లో పీయూష్ గోయల్ వంటి వారు అందుకున్నారు. ప్రతిష్టాత్మక అవార్డు అందుకోవడంపై ప్రముఖులు, మంత్రి వర్గ సహచరులు ముఖ్యమంత్రికి శుభాకాంక్షలు తెలిపారు.

సంస్కరణలే మార్గం – పాలనలో విశ్వాసమే లక్ష్యం : ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబును ఎకనామిక్ టైమ్స్ సంస్థ ‘బిజినెస్ రీఫార్మర్ ఆఫ్ ద ఇయర్’ అవార్డు వరించడం ఆంధ్రప్రదేశ్‌కు గర్వకారణమని మంత్రి లోకేశ్​ ఎక్స్‌లో పోస్ట్‌ చేశారు. ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రానికి, తమ కుటుంబానికి ఇది ఎంతో ప్రతిష్టాత్మకమని ఆయన అన్నారు. దేశంలో సంస్కరణల ప్రయాణాన్ని స్పష్టత, ధైర్యం, స్థిరత్వంతో ముందుకు తీసుకెళ్లిన అరుదైన నాయకుల్లో చంద్రబాబు ఒకరని జ్యూరీ ప్రశంసించిందని తెలిపారు. పాలనలో 'సంస్కరణలు, వేగం, విశ్వాసం' అనే మూడు సూత్రాలపై చంద్రబాబు చూపిన అచంచల నిబద్ధతకు ఈ అవార్డు నిదర్శనమన్నారు. రాష్ట్రాభివృద్ధికి, పెట్టుబడుల ఆకర్షణకు, సంస్కరణాత్మక పాలనకు చంద్రబాబు నాయకత్వం దేశవ్యాప్తంగా ఆదర్శంగా నిలుస్తోందన్నారు. సంస్కరణలే మార్గం – పాలనలో విశ్వాసమే తమ లక్ష్యమని లోకేశ్​ స్పష్టం చేశారు.

సీఎంకు అభినందనల వెల్లువ : విజనరీ లీడర్ చంద్రబాబు ప్రతిష్టాత్మక అవార్డుకు ఎంపిక కావడం తెలుగు వారందరికీ గర్వకారణమని మంత్రులు గొట్టిపాటి రవి, డోలా శ్రీ బాల వీరాంజనేయస్వామి, కొల్లు రవీంద్ర, అనగాని సత్యప్రసాద్‌, అనిత, అచ్చెన్నాయుడు, పయ్యావుల కేశవ్‌, వాసంశెట్టి సుభాష్, గుమ్మడి సంధ్యారాణి, మండిపల్లి, బీసీ జనార్దన్ రెడ్డి అన్నారు. రాష్ట్రంలో పారిశ్రామిక రంగంలో విప్లవాత్మక సంస్కరణలతో నూతన ఒరవడికి శ్రీకారం చుట్టిన నాయకుడు చంద్రబాబు అని కొనియాడారు. సీఎం చంద్రబాబు నాయకత్వంపై నమ్మకంతోనే రాష్ట్రంలో పెట్టుబడులు పెట్టేందుకు పారిశ్రామికవేత్తలు ముందుకు వస్తున్నారన్నారు. ఆంధ్రప్రదేశ్​ను పెట్టుబడుల హబ్​గా తీర్చిదిద్ది దేశానికి ఆదర్శంగా నిలిపిన నాయకుడు చంద్రబాబు అని మంత్రులు పేర్కొన్నారు.

పెట్టుబడుల ఆకర్షణ, మౌలిక సదుపాయాల అభివృద్ధి, పారిశ్రామిక రంగ సంస్కరణల్లో ముఖ్యమంత్రి కృషికి ఈ అవార్డు నిదర్శనమని మంత్రులు అన్నారు. సీఎం చంద్రబాబు నాయకత్వంలో ఆంధ్రప్రదేశ్ సాధిస్తున్న గణనీయమైన ప్రగతి ఈ అవార్డును తెచ్చిపెట్టిందన్నారు. రాష్ట్ర అభివృద్ధి, ప్రజాసంక్షేమం కోసం చంద్రబాబు అవిశ్రాంత కృషి చేస్తున్నారన్నారు. చంద్రబాబు నాయుడు లాంటి నేత దొరకడం రాష్ట్ర ప్రజల అదృష్టమన్నారు. వ్యాపార అనుకూల విధానాలతో ఆంధ్రప్రదేశ్‌ను పెట్టుబడుల కేంద్రంగా ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు తీర్చిదిద్దుతున్నారని మంత్రులు ప్రశంసించారు

