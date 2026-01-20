ETV Bharat / state

జీహెచ్​ఎంసీకి కిస్తీల భారం​ - విభజన అనంతరం మూడోవంతుకు పడిపోనున్న ఆదాయం

జీహెచ్​ఎంసీకి తప్పని రూ.4,876 కోట్ల అప్పులభారం - ఆర్థిక స్థోమతపై కాపాడుకుంటున్న 'ఎఎ' రేటింగ్​ పడిపోయే అవకాశం - 3 మహానగరపాలక సంస్థలుగా ఏర్పాటుకానున్న జీహెచ్​ఎంసీ - విభజనతో 30-40 శాతానికి తగ్గనున్న ఆదాయం

Debts Burden On GHMC
Debts Burden On GHMC (Eenadu)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : January 20, 2026 at 8:02 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

Debts Burden On GHMC : విభజన పర్వం జీహెచ్​ఎంసీపై ఆర్థిక భారాన్ని మోపుతోంది. ఊహించని విధంగా అప్పుల భారమంతా బల్దియాపైనే పడుతోంది. జీహెచ్​ఎంసీ ఆస్తులు, అప్పుల పంపకాల గురించి ఇటీవల బ్యాంకు అధికారులతో బల్దియా సంప్రదింపులు జరపగా ఏ పేరుతో అప్పులు మంజూరయ్యాయో అదే పేరుమీద కొనసాగే కార్పొరేషన్​ అప్పులు కట్టాలని బ్యాంకు అధికారులు స్పష్టం చేయడం గమనార్హం. మరోవైపు కొత్తగా ఏర్పాటు కానున్న జీహెచ్​ఎంసీ పరిధిలోని నామమాత్రపు ఆదాయ వనరులు గ్రేటర్​ను భయపెడుతున్నాయి. ఆర్థిక స్థోమతపై జీహెచ్​ఎంసీ కాపాడుకుంటున్న 'ఎఎ' రేటింగ్​ పడిపోయే అవకాశాలు ఉన్నాయని నిపుణులు అంచనా వేస్తున్నారు.

రికార్డు స్థాయి రేటింగ్ : దేశంలో ఏ మహా నగరపాలక సంస్థకూ లేని విధంగా జీహెచ్​ఎంసీ కొన్నేళ్లుగా 'ఎఎ' రేటింగ్ సాధిస్తోంది. ఆదాయం, ఖర్చుల దృష్ట్యా ఏటికేడు పురోగతి ఉండటం, రుణాలను సకాలంలో చెల్లిస్తుండటం వంటి కారణాలతో జీహెచ్​ఎంసీకి ఈ ఘనత దక్కుతోంది.

జీహెచ్​ఎంసీ ప్రస్తుత స్వరూపం ఫిబ్రవరి 11న మారిపోయే అవకాశం ఉంది. 3 మహానగరపాలక సంస్థలుగా ఏర్పాటవనుంది. 150 డివిజన్లతో కూడిన పాత జీహెచ్​ఎంసీకి నిర్మాణ అనుమతుల రూపంలో ప్రతి సంవత్సరం రూ.1,200 కోట్ల ఆదాయం వచ్చేది. అందులో 60 శాతం రుసుము శేరిలింగంపల్లి, కూకట్​పల్లి జోన్ల నుంచే సమకూరేది.

అనుమతి రుసుము తరలిపోతుంది : శివారు పట్టణ స్థానిక సంస్థలతో జీహెచ్​ఎంసీని 300 డివిజన్లకు విస్తరించాక మొత్తం పరిధిని 3 గ్రేటర్​ కారపొరేషన్లుగా ఏర్పాటు చేయాలని సర్కారు నిర్ణయించింది. కొత్తగా శేరిలింగంపల్లి, కుత్బుల్లాపూర్, కూకట్​పల్లి జోన్లతో సైబరాబాద్​ మహానగరపాలక సంస్థ ఎల్బీనగర్​, మల్కాజిగిరి, ఉప్పల్​ జోన్లతో మల్కాజిగిరి మహానగరపాలక సంస్థలు ఏర్పాటవుతుండగా ప్రస్తుత జీహెచ్​ఎంసీలో ఖైరతాబాద్​, గోల్కొండ, రాజేంద్రనగర్, సికింద్రాబాద్​, చార్మినార్, శంషాబాద్​ జోన్లు ఉంటాయి. పన్ను, నిర్మాణ అనుమతి రుసుము వసూళ్లు కొత్తగా ఏర్పాటయ్యే గ్రేటర్ సైబరాబాద్​ కార్పొరేషన్​కు 60 శాతం మేర తరలిపోనున్నాయని, గ్రేటర్ మల్కాజిగిరి, గ్రేటర్ హైదరాబాద్​ పరిధిలో నామమాత్రమని అధికారులు అంచనా వేస్తున్నారు.

ప్రతి నెలా రూ.120 కోట్ల కిస్తీ : గతంలో జీహెచ్​ఎంసీ వార్షిక ఆదాయం రూ.5 వేల కోట్లు ఉండేది. అందువల్లే బ్యాంకులు జీహెచ్​ఎంసీకి రూ.7 వేల కోట్ల మేర అప్పులు ఇచ్చాయి. అలా ఇప్పటివరకు బల్దియాకు రూ.4,876.76 కోట్ల అప్పుల భారం ఉంది. ప్రతి నెలా సుమారు రూ.120 కోట్ల కిస్తీ బ్యాంకుకు కడుతోంది. విభజనతో జీహెచ్​ఎంసీ ఆదాయం అంచనాలు 30-40 శాతానికి తగ్గనుంది. ఈ నేపథ్యంలో నెలవారీ కిస్తీలను సమయానికి చెల్లించడం, ఉద్యోగుల జీతాల చెల్లింపు జీహెచ్​ఎంసీకి భారం కానుంది.

హెచ్​ఎండీఏకే నిర్మాణ అనుమతులు : జోహెచ్​ఎంసీలో విలీనమైన శివారు ప్రాంతాల్లో నిర్మాణ అనుమతుల జారీ అధికారాన్ని యథాతథంగా కొనసాగించాలని సర్కారు భావిస్తోంది. గరిష్ఠంగా 10 అంతస్తుల భవనాలకు అనుమతి ఇచ్చే అధికారాన్ని జీహెచ్​ఎంసీకి కల్పించాలని చర్చలు జరుపుతోంది. నిర్మాణ అనుమతుల ద్వారా హెచ్​ఎండీఏ పొందే ఆదాయం నుంచి కొంత మొత్తం జీహెచ్​ఎంసీ, జలమండలి ఖాతాలకు బదిలీ చేయాలనుకుంటోంది.

మరో 1,500 మంది అవసరం : విలీనంతో 300 డివిజన్ల పరిధిలోని నగరానికి 20 శాతం మేర ఉద్యోగుల కొరత ఏర్పడనుంది. పారిశుద్ధ్య, టౌన్​ప్లానింగ్ విభాగాల్లో ఎక్కువ ఖాళీలు ఉన్నాయని అధికారులు లెక్కలను తేల్చారు. మరో 1,500 మంది అవసరమని, ఉన్నతాధికారులతో తక్షణమే కమిటీ వేయాలని నిర్ణయించారు.

జీహెచ్​ఎంసీ పాలకమండలి గడువు వచ్చే ఫిబ్రవరి 10తో ముగియనుంది. తర్వాత 300 డివిజన్లను మూడు విభాగాలుగా చేసే ప్రక్రియ అధికారికంగా మొదలుకానుంది. మార్చి లేదా ఏప్రిల్​లో ఎన్నికలు ఉంటాయనే ప్రచారం విస్తృతంగా జరుగుతోంది. జులై నాటికి నిర్వహించకపోతే 2027 వరకు జరిగే అవకాశం ఉండదని సంబంధిత అధికారులు పలు విశ్లేషణలు చేస్తున్నారు. జనగణన పూర్తవుతుందని, కొత్త జనాభా లెక్కల ప్రకారం పునర్విభజన చేపట్టి ఎన్నికలకు వెళ్లే అవకాశం ఉందని చెబుతున్నారు.

ముందు మున్సిపల్ ఎన్నికలు - ఆ తర్వాతే జీహెచ్ఎంసీ ఎలక్షన్స్

ఆయన టెండర్ వేస్తే దక్కి తీరాల్సిందే - జీహెచ్​ఎంసీలో ఆ ఒక్కడి కోసం అధికారుల ప్రత్యేక రూల్స్!

TAGGED:

HYDERABAD MUNICIPAL CORPORATION
MUNICIPAL CORPORATIONS IN HYDERABAD
NEW MUNICIPAL CORPORATIONS HYD
DEBTS OF GHMC
GHMC DIVISION

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.