LPG, CNG, PNG, LNG - ఈ గ్యాస్​ల మధ్య తేడా ఏంటో మీకు తెలుసా?

గ్యాస్​ సంక్షోభం వేళ ప్రజల్లో ఆసక్తికర చర్చ - ఎల్​పీజీ, పీఎన్​జీ, సీఎన్​జీ, ఎల్​ఎన్​జీ వంటి గ్యాస్​ల మధ్య తేడాలు తెలుసుకునేందుకు ఆసక్తి చూపుతున్న జనం - పూర్తి వివరాలు మీకోసం

Types Of Fuel Gases
Types Of Fuel Gases (ETV Bharat)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : March 22, 2026 at 5:55 PM IST

Types Of Fuel Gases Telugu : పశ్చిమాసియాలో యుద్ధం కొనసాగుతోంది. ఈ ప్రాంతం నుంచే ప్రపంచ దేశాలకు అధిక మొత్తంలో పెట్రోలియం, గ్యాస్​ సరఫరా అవుతాయి. ఈ కారణంగా ప్రపంచ వ్యాప్తంగా అనేక దేశాల్లో ఇంధన సంక్షోభం నెలకొంది. దీంతో మన దేశంలో ముఖ్యంగా వంట గ్యాస్ (ఎల్​పీజీ)​ భయాలు ఏర్పడ్డాయి. ఇప్పటికే మన దేశంలో కమర్షియల్​ గ్యాస్​ సరఫరాలను తాత్కాలికంగా నిలిపివేశారు. దీంతో కొన్నిచోట్ల అవసరం లేకున్నా ప్రజలు గ్యాస్​ సిలిండర్లు బుక్​ చేసుకోవడం మొదలుపెట్టారు. అయితే ఎల్​పీజీ, పీఎన్​జీ, సీఎన్​జీ, ఎల్​ఎన్​జీ అన్ని వాయువులే కదా? వీటిని ఎందుకని వంట గ్యాస్​గా వినియోగించకూడదు? వీటి మధ్య తేడాలేంటి? ఏవి ఎక్కడ ఉపయోగపడతాయి? అనే చర్చ ప్రజల్లో మొదలైంది. దీనికి సంబంధించిన పూర్తి విషయాలను ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.

వేర్వేరు పద్ధతుల్లో ఉత్పత్తి : ఎల్​పీజీ, సీఎన్​జీ, ఎల్​ఎన్​జీ, పీఎన్​జీ ఈ వాయువుల్ని వేర్వేరు పద్ధతుల్లో ఉత్పత్తి చేస్తారు. అనువైన వాతావరణంలో వాటిని నిల్వ చేస్తారు. సౌలభ్యం, ప్రాంతం, భద్రతా అవసరాలు వంటి అనేక అంశాల ఆధారంగా వివిధ రంగాల్లో వీటిని వినియోగిస్తారు.

పీఎన్​జీ (పైప్డ్​ నేచురల్​ గ్యాస్​) : పీఎన్​జీ గ్యాస్​లో ముఖ్యంగా మిథేన్​ గ్యాస్​ ఉంటుంది. దీనిలో తక్కువ పీడనంతో గ్యాస్​ ఉంటుంది. పీఎన్​జీని పైపులైన్​ ద్వారా ఇళ్లు, అపార్టుమెంట్లు, రెస్టారెంట్లు, దుకాణాలకు సరఫరా చేస్తారు. ఈ పైప్​ లైన్లకు మీటర్లు అమరుస్తారు. కరెంట్​ బిల్లు మాదిరిగానే వాడుకున్న గ్యాస్​కు బిల్లు చెల్లించాల్సి ఉంటుంది. సాధారణంగా పీఎన్​జీ గాలి కంటే తేలికైనది. ఈ నేపథ్యంలో అది లీకైతే పైకి వెదజల్లుతుంది. దీంతో ప్రమాద తీవ్రత తక్కువ స్థాయిలో ఉంటుంది. పీఎన్​జీ, సీఎన్​జీ మధ్య ప్రధాన వ్యత్యాసం వాటి నిల్వ, డెలివరీ పద్ధతులే.

Types Of Fuel Gases
పీఎన్​జీ (పైప్డ్​ నేచురల్​ గ్యాస్​) (ETV Bharat)

సీఎన్​జీ (కంప్రెస్డ్​ నేచురల్​ గ్యాస్​) : ఇది ప్రధానంగా మిథేన్​ వాయువును కలిగి ఉంటుంది. సహజ వాయువుల్లో ఎక్కువ భాగం దీనినే వినియోగిస్తారు. దీన్ని అధిక పీడనం వద్ద సిలిండర్లలో నింపుతారు. ఇది వాయు రూపంలో ఉంటుంది. సీఎన్​జీ ప్రధానంగా ఆటో రిక్షాలు, ట్యాక్సీలు, కార్లు, బస్సులు వంటి వాహనాల్లో ఇంధనంగా వినియోగిస్తారు. ఇది పెట్రోల్​, డీజిల్​ కన్నా చవకగా లభిస్తుంది. పైగా తక్కువ పొగను విడుదల చేస్తుంది.​ పెట్రోల్, డీజిల్​ వాహనాలతో పోలిస్తే ఈ వాహనాలతో పర్యావరణ కాలుష్యం తక్కువ.

Types Of Fuel Gases
సీఎన్​జీ (కంప్రెస్డ్​ నేచురల్​ గ్యాస్​) (ETV Bharat)

ఎల్​ఎన్​జీ (ద్రవీకృత సహజ వాయువు) : దీన్ని అత్యంత శీతల ఉష్ణోగ్రత వద్ద చల్లబరుస్తారు. దీని ఉష్ణోగ్రతను -162 డిగ్రీల సెల్సియస్​ వద్దకు తీసుకురావడం ద్వారా ఇది ద్రవస్థితికి రూపాంతరం చెందుతుంది. ఈ ప్రక్రియ గ్యాస్​ పరిమాణాన్ని 600 రెట్లు తగ్గిస్తుంది. ఇది ద్రవరూపంలో ఉండటంతో పెద్ద ఓడల ద్వారా ప్రపంచ వ్యాప్తంగా రవాణా చేయడానికి వీలవుతుంది. ఇతర దేశాల ఓడరేవులకు చేరుకున్న తర్వాత దీన్ని మళ్లీ వాయు స్థితిలోకి మారుస్తారు. తర్వాత పైపులైన్​, ట్రక్కులు, ట్యంకర్ల ద్వారా విద్యుత్తు కేంద్రాలు, పరిశ్రమలకు తరలిస్తారు. ఎల్​ఎన్​జీని భారీ ట్రక్కుల్లో ఇంధనంగా వినియోగిస్తారు.

Types Of Fuel Gases
ఎల్​ఎన్​జీ (ద్రవీకృత సహజ వాయువు) (ETV Bharat)

ఎల్​పీజీ (లిక్విఫైడ్​ పెట్రోలియం గ్యాస్) : నిత్యం మన వంటింట్లో వాడే గ్యాస్​ సిలిండర్లలో ఎల్​పీజీ ఉంటుంది. దీనిని ద్రవరూపంలో సిలిండర్లలో నిల్వ చేస్తారు. దీంట్లో ప్రధానంగా ప్రొఫేన్​, బ్యూటేన్​ వాయువులుంటాయి. ముడి చమురు శుద్ధి చేసే సమయంలో ఎల్​పీజీ వాయువును తయారు చేస్తారు. మనం సాధారణంగా చూస్తే నీలం, ఎరుపు రంగు సిలిండర్లలో ఉండే వాయువు ఇదే. ఇది సాధారణ గాలి కన్నా బరువుగా ఉంటుంది. ఒకవేళ లీకైతే ఉపరితలంపై విస్తరిస్తుంది. దీనికి మండే స్వభావం ఎక్కువగా ఉంటుంది.

Types Of Fuel Gases
ఎల్​పీజీ (లిక్విఫైడ్​ పెట్రోలియం గ్యాస్) (ETV Bharat)

