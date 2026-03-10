ETV Bharat / state

ప్రిస్క్రిప్షన్ ఉంటేనే గడ్డి మందు విక్రయం - ఉత్తర్వులు జారీ చేసిన వ్యవసాయ శాఖ

పంటలో కలుపు మొక్కల నివారణకు గడ్డిమందు (పారాక్వాట్ డైక్లోరైడ్​)ను వినియోగిస్తున్న రైతులు - వీటితో ప్రాణాలకే ప్రమాదమంటున్న నిపుణులు - అధికారుల ప్రిస్క్రిప్షన్​తోనే విక్రయాలు - అమ్మకాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక రిజిస్టర్

Prescription For Herbicide in Telangana
Prescription For Herbicide in Telangana (Getty images)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : March 10, 2026 at 2:30 PM IST

Prescription For Herbicide in Telangana : సాధారణంగా పంటలో కలుపు మొక్కల నివారణకు రైతులు పారాక్వాట్​ డైక్లోరైడ్​ (గడ్డి మందు)ను ఎక్కువగా వినయోగిస్తుంటారు. అయితే ఇవి వాడటం ప్రాణాలకే ప్రమాదమని ప్రభుత్వం దీనపై నియంత్రణ చర్యులు చేపట్టింది. దీంతో ఇకపై వ్యవసాయ శాఖ అధికారులు పొలాలను పరిశీలిస్తారు. దీని ఆధారంగానే ఆ పంటకు పొలానికి ఏయే మందులను కొనుగోలు చేయాలనే విషయాలను ప్రిస్కిప్షన్​ ఇస్తారు. వాటితోనే పురుగుల మందుల దుకాణాల్లో వీటి విక్రయాలు జరపాలని వ్యవసాయశాఖ సోమవారం ఉత్తర్వులు జారీ చేసింది. వివరాల్లోకి వెళితే,

నిషేధించడం సాధ్యం కాదు : పారాక్వాట్ కలుపు నివారణ మందును కొద్ది పరిమాణంలో తాగినా కాలేయం, కిడ్నీలు, ఊపిరితిత్తులు చాలా వరకు దెబ్బతింటాయని దీంతో బాధితులకు చికిత్స మరింత క్లిష్టమవుతుందని ఇండియన్​ మెడికల్​ అసోసియేషన్​ ఇటీవల ప్రభుత్వానికి ఓ నివేదికను ఇచ్చింది. వివిధ సంఘాలు కూడా వినతి పత్రాలు ఇవ్వడంతో ప్రభుత్వం వ్యవసాయశాఖతో సమీక్ష చేసింది. దీంతో ఈ గడ్డిమందును నిషేధించడం సాధ్యం కాదని అధికారులు నివేదికలిచ్చారు. వీటి నియంత్రణ కోసం తాజాగా అన్ని జిల్లాల వ్యసాయాధికారులకు ప్రభుత్వం ఆదేశాలిచ్చింది.

రైతులు ఇలా తీసుకోవాలి : రైతులు ముందుగా మండల వ్యవసాయ అధికారి, వ్యవసాయ విస్తరణాధికారులు (ఏఈవో)లను సంప్రదించాలని వ్యవసాయ శాఖ సంచాలకుడు గోపి పేర్కొన్నారు. వారు పొలాలను నేరుగా పరిశీలించి కేంద్ర పురుగు మందుల మండలి, నమోదు కమిటీ (సెంట్రల్​ ఇన్​సెక్టిసైడ్స్ బోర్డు, రిజిస్ట్రేషన్​ కమిటీ) నిబంధనల ప్రకారం ఈ మందులు అవసరమా లేదా అనేది గుర్తిస్తారని తెలిపారు. దానికి అనుగుణంగానే ప్రిస్క్రిప్షన్​ రాస్తారని అన్నారు. ఆ చీటీని తీసుకుని పురుగుల మందుల షాపులకు వెళ్లి కొనుగోలు చేయాలని చెప్పారు. ఇకపై డీలర్లు వ్యవసాయ అధికారుల ప్రిస్క్రిప్షన్ ఉంటేనే గడ్డి మందు విక్రయించాలని, వీటి అమ్మకాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక రిజిస్టర్​ను నిర్వహించాలని తెలిపారు.

"రైతులు ముందుగా మండల వ్యవసాయ అధికారి, వ్యవసాయ విస్తరణాధికారులు (ఏఈవో)లను సంప్రదించాలి. వారు పొలాలను నేరుగా పరిశీలించి కేంద్ర పురుగు మందుల మండలి, నమోదు కమిటీ (సెంట్రల్​ ఇన్​సెక్టిసైడ్స్ బోర్డు, రిజిస్ట్రేషన్​ కమిటీ) నిబంధనల ప్రకారం ఈ మందులు అవసరమా లేదా అనేది గుర్తిస్తారు. దానికి అనుగుణంగానే ప్రిస్క్రిప్షన్​ రాస్తారు. ఆ చీటీని తీసుకుని పురుగుల మందుల షాపులకు వెళ్లి కొనుగోలు చేయాలి. ఇకపై డీలర్లు వ్యవసాయ అధికారుల ప్రిస్క్రిప్షన్ ఉంటేనే గడ్డి మందు విక్రయించాలని, వీటి అమ్మకాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక రిజిస్టర్​ను నిర్వహించాలి" - గోపి, వ్యవసాయ శాఖ సంచాలకుడు

యాంటీడోస్ లేకపోవడం వల్లే : ఏదైనా కెమికల్​కు అనుమతి ఇవ్వడానికి అగ్రికల్చర్​ కింద ఎక్స్​పర్ట్​ కమిటీ ఉంటుంది. వారు రివ్యూ చేసినప్పుడు ఈ గడ్డి మందను ఆత్మహత్యకు ఉపయోగిస్తారనే విషయం వారి వద్ద లేదు. ఆసుపత్రులలో వందల సంఖ్యలో కేసులు వస్తుంటాయి. వాటిలో ఈ మందును వినియోగించి ఆత్మహత్యలకు పాల్పడే వారిని బతికించడం చాలా కష్టమవుతుందని వైద్యులు అంటున్నారు. కేవలం ఒక్క శాతం మాత్రమే బతికే అవకాశం ఉందని వైద్యులు అంటున్నారు. పారాక్వాట్​కి యాంటీడోస్ లేకపోవడం వల్లే రక్షించలేకపోతున్నామని వైద్యులు వెల్లడించారు.

తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు : పంట పొలాల్లో ఈ గడ్డి మందును పిచికారీ చేసే సందర్భాల్లో కూలీలు, రైతులు తగిన జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి. లేదంటే దీనిని చేతిలో పట్టుకున్న వారి చర్మం ద్వారా భోజనం చేసే సందర్భాల్లో సరిగా చేయి కడుక్కోకున్నా, శ్వాస తీసుకునే సందర్భంలోనూ శరీరంలోనికి ప్రవేశించే అవకాశం ఉంది. తగిన జాగ్రత్తలు తీసుకోకపోతే అణారోగ్య సమస్యలను ఎదుర్కోవాల్సి వస్తుందని నిపుణులు హెచ్చరిస్తున్నారు. వీటిని పిచికారీ చేసే సందర్భంలో ముఖానికి మాస్కు ధరించాలి, చేతులకు గ్లౌస్​ వేసుకోవాలని సూచిస్తున్నారు.

'ఈ గడ్డిమందు చుక్క మీద పడ్డ చనిపోవడం ఖాయం!'

