సర్పంచ్ పోతేపోయింది - ఉప సర్పంచి మాత్రం నేనే - గ్రామాల్లో పెరుగుతున్న డిమాండ్!
తెలంగాణలో ఈ నెల 11, 14, 17 తేదిల్లో సర్పంచ్ ఎన్నికలు - గెలిచిన వార్డు సభ్యుల నుంచి ఉపసర్పంచ్ ఎన్నిక - చెక్ పవర్ కోసం వ్యూహాల రచనలో అభ్యర్థులు
Published : December 8, 2025 at 12:22 PM IST
TELANGANA GRAM PANCHAYAT ELECTONS : గ్రామంలో ప్రథమ పౌరుడు సర్పంచ్. ఆ తర్వాత వెంటనే గుర్తొచ్చేది ఉప సర్పంచ్. ప్రస్తుత కాలంలో సర్పంచ్ పదవికి బాగా డిమాండ్ ఉంది. చాలామంది సర్పంచ్ పదవి కోసం వేచి ఉంటే, కొందరు మాత్రం ఉప సర్పంచి పీఠంపై కన్నేశారు. రాష్ట్రంలో ఇప్పటికే మూడు విడతలకు సంబంధించిన ప్రచారం ముమ్మరంగా సాగుతోంది. సర్పంచ్ పదవి దక్కని వారు ఉప సర్పంచ్ పదవి ఛేజిక్కించుకోవడానికి అవసరమైన వ్యూహాలను రచించడం ఇప్పటి నుంచే మొదలుపెట్టారు. అయితే కొన్నిచోట్ల ముందుగానే మాట తీసుకొని, సర్పంచ్ అభ్యర్థికి మద్దతు తెలిపారు. మరికొందరు వార్డు సభ్యుల మద్దతును కూడగట్టుకుంటున్నారు.
అక్కడ గట్టిపోటీ :
- మండలాలు, పారిశ్రామికంగా ఎదిగిన ప్రాంతాలు మొదలైన వాటిల్లో పంచాయతీ ఎన్నికల్లో గట్టి పోటీ ఉంది.
- సర్పంచ్కే కాకుండా ఉపసర్పంచ్ కూడా అభ్యర్థుల మధ్య రసవత్తరమైన పోరు కనిపిస్తుంది.
- ఏ గ్రామాల్లోనైతే ఆదాయ వనరులు ఎక్కువగా ఉంటాయో, ఆ గ్రామాల్లో ఎక్కువ నామినేషన్లు దాఖలు కావడంతో పదవికి పోటీ ఎక్కువగా ఉంటుంది.
- చాలా మంది ఉప సర్పంచి పదవి కోసం ప్రయత్నాలు చేస్తున్నారు.
- గతంలో ఉప సర్పంచిగా పనిచేసిన వారు ప్రస్తుతం సర్పంచులుగా బరిలో ఉన్నారు. కొత్తగా ఎన్నికల్లో పాల్గొనాలనుకునే వారికి ఇది మంచి అవకాశంగా మారింది.
- గ్రామాభివృద్ధి, ఇతర ప్రభుత్వ కార్యక్రమాల్లో కీలకంగా మారతామనే ఆశతో పలువురు ఆసక్తి కనబరుస్తున్నారు.
చెయ్యెత్తే విధానం ద్వారా : పంచాయతీ ఎన్నికలు ఈ నెల 11, 14, 17 తేదీల్లో జరగనున్నాయి. అదే రోజున ఓట్లను లెక్కిస్తారు. గెలిచిన వార్డు సభ్యుల నుంచి ఒకరిని ఉప సర్పంచిగా ఎన్నుకుంటారు. వార్డు సభ్యులు చెయ్యెత్తే విధానం ద్వారా ఈ ప్రక్రియ జరుగుతుంది. 'అరె తమ్మీ. మన ఊరిలో సర్పంచిగా మహిళనే ఉంటది. ఉన్న వార్డు అభ్యర్థుల్లో నేనే కాస్తో కూస్తో అనుభవమున్న లీడర్ను. గతంలోనూ వార్డు మెంబర్గా పని చేసిన. అందుకనే ఈసారి మళ్లీ గెలిచి ఉపసర్పంచి అవుతున్న. ముందే మాట తీసుకున్న. మిగతా సభ్యులంతా నన్నే ఎన్నుకుంటరు. అందుకే గెలిచే అవకాశమున్న సభ్యులను కలిసి ఇప్పటి నుంచే మాట తీసుకుంటున్న' అని సంగారెడ్డి జిల్లాలోని ఓ మేజర్ పంచాయతీలో ఓ నాయకుడు సీటు కన్ఫార్మ్ చేసుకుంటున్నాడు.
ఎస్సీ రిజర్వేషన్లో సర్పంచిగా మీరు ఉంటున్నందున ఉప సర్పంచిగా కచ్చితంగా మిగతా కులాలకు చెందిన వారే ఉండాలి. ఆ స్థానంలో మనలోని ఓ మంచి యువకుడికి అవకాశం ఇద్దాం. ఎక్కువ వార్డుల్లో ఎట్లైనా మన మద్దతుదారులే గెలుస్తారు. సర్పంచిగా గెలిచిన వారిని ప్రకటించిన అనంతరం ఉప సర్పంచిని ఎన్నుకుంటారు. మనం అందరం కలిసి మనం అనుకున్న వ్యక్తినే ప్రతిపాదించి ఉప సర్పంచిగా ఎన్నుకోవాలి. - ఉమ్మడి కరీంనగర్ జిల్లాలోని ఓ గ్రామంలో ఓ పార్టీ మద్దతుదారుల ఒప్పందమిది.
రాష్ట్రంలో మూడు విడతల ద్వారా పంచాయతీ ఎన్నికలు జరగనున్నాయి. మొదటి విడతలో రాష్ట్రవ్యాప్తంగా 149 వార్డుల్లో ఎవరూ నామినేషన్లు వేయలేదు. ఇక, 9,331 వార్డులు ఏకగ్రీవాన్ని ఎంచుకున్నాయి. మొదటి విడతలో 27,963 వార్డులకు 67,893 మంది పోటీ పడుతున్నారు. రెండో విడతలో 107 వార్డులకు నామినేషన్లు దాఖలు కాలేదు. 8,304 వార్డులు ఏకగ్రీవమవగా, 29,911 వార్డులకు 78,158 మంది పోటీ పడుతున్నారు. మూడో విడతలో 36,442 స్థానాలకు 89,603 మంది పోటీలో ఉన్నారు.
