'22-ఎ' భూముల సమస్యలపై నిర్లక్ష్యం సీఎం ఆదేశించినా అలసత్వం వీడని అధికారులు

అధికారుల నిర్లక్ష్యంతో ప్రజల్లో తీవ్ర అసంతృప్తి - పెండింగులోనే వేలాది దరఖాస్తులు - సమస్యను మరింత సంక్షిష్టం చేస్తున్న అధికారుల వైఖరి

Published : April 24, 2026 at 9:47 AM IST

22-A Lands Is Causing Dissatisfaction Among The Public : 'నిషేధిత 22-A' జాబితాలో చేర్చిన భూములకు సంబంధించిన సమస్యల పరిష్కారంలో జరుగుతున్న జాప్యం ప్రజల్లో తీవ్ర అసంతృప్తిని రేకెత్తిస్తోంది. వేలాది దరఖాస్తులు ఇంకా పెండింగ్‌లోనే ఉండటం, సమస్యల పరిష్కారానికి తీసుకుంటున్న చర్యల పరిధి పరిమితంగా ఉండటంతో ప్రభుత్వ యంత్రాంగం పనితీరుపై విమర్శలు పెరుగుతున్నాయి. ప్రభుత్వం స్పష్టమైన ఆదేశాలు జారీ చేసినప్పటికీ క్షేత్రస్థాయిలో అధికారుల నిర్లక్ష్యం పరిస్థితిని మరింత క్లిష్టతరం చేస్తోంది.

కేవలం 1,796 దరఖాస్తులు మాత్రమే పరిష్కారం : రాష్ట్రంలో 22-A నిషేధిత భూములకు సంబంధించిన సమస్యల పరిష్కార ప్రక్రియ నత్తనడకన సాగుతోంది. కలెక్టర్ల సమావేశాలు రెవెన్యూ శాఖ సమీక్షల సందర్భంగా ముఖ్యమంత్రి 22-A భూ సమస్యలను వేగంగా పరిష్కరించాలని పదేపదే ఆదేశించినప్పటికీ అధికారులు తమ అలసత్వాన్ని వీడలేకపోతున్నారు. 2024 జూన్ 15 నుంచి 2026 ఏప్రిల్ 22 మధ్య కాలంలో మొత్తం 10,140 దరఖాస్తులు అందాయి. వీటిలో ఇప్పటివరకు కేవలం 1,796 దరఖాస్తులు మాత్రమే పరిష్కరించారు. 2,216 దరఖాస్తులు తిరస్కరించారు. మొత్తం దరఖాస్తులలో 60.43 శాతంగా ఉన్న భారీ సంఖ్యలో అంటే 6,128 దరఖాస్తులు ఇంకా పెండింగ్‌లోనే ఉన్నాయి.

విఫలమవుతున్న అధికారులు : అనేక జిల్లాల్లోని కలెక్టర్లు ఈ సమస్యల పరిష్కారానికి ప్రాధాన్యత ఇవ్వడంలో విఫలమవుతున్నారు. పైగా వారు రకరకాల కారణాలను చూపుతూ దరఖాస్తులను తిరస్కరిస్తున్నారు. రెవెన్యూ సంబంధిత సమస్యల పరిష్కారం, ప్రస్తుతం కొనసాగుతున్న భూ రీ-సర్వే ప్రక్రియపై రెవెన్యూ శాఖ సీనియర్ అధికారులు ఇటీవల నిర్వహించిన సమీక్షలో ఈ వివరాలు వెలుగులోకి వచ్చాయి.

కొన్ని జిల్లాల్లో పెండింగ్​లో ఉన్న 400 దరఖాస్తులు : పెండింగ్ దరఖాస్తుల సంఖ్యలో ప్రకాశం జిల్లా అగ్రస్థానంలో ఉంది. ఇక్కడ ప్రస్తుతం 464 కేసులు పరిష్కారం కాకుండా మిగిలి ఉన్నాయి. ఈ జిల్లాలో అందిన మొత్తం 552 దరఖాస్తులలో కేవలం 11 మాత్రమే పరిష్కరించారు. 77 దరఖాస్తులు తిరస్కరించారు. అన్నమయ్య, మార్కాపురం, శ్రీకాకుళం, కృష్ణా, కడప, తిరుపతి, నెల్లూరు, బాపట్ల జిల్లాల్లో ప్రస్తుతం 300 నుంచి 400 దరఖాస్తులు పెండింగ్‌లో ఉన్నాయి.

చాలా వరకు పెండింగ్​లో ఉన్న -KYC ధృవీకరణ ఖాతాలు : డాక్టర్ బీఆర్. అంబేద్కర్ కోనసీమ జిల్లాలో 7 దరఖాస్తులు అందినప్పటికీ వాటిలో ఒక్కటి కూడా పరిష్కరించలేదు. నాలుగు లేదా ఐదు దశల్లో నిర్వహిస్తున్ భూ రీ-సర్వే ప్రక్రియకు సంబంధించి చూస్తే మొత్తం 913,716 ఖాతాలలో 893,162 ఖాతాలకు సంబంధించిన e-KYC ధృవీకరణ ఇంకా పెండింగ్‌లోనే ఉంది. ఇది మొత్తం ఖాతాలలో 97.75 శాతంగా ఉంది.

1,73,000 ఖాతాలకు e-KYC ధృవీకరణ పూర్తి : గ్రామ సర్వేయర్ల లాగిన్ ఇంటర్‌ఫేస్‌లో రీ-సర్వేకు సంబంధించిన పెండింగ్ పనుల విషయానికి వస్తే శ్రీకాకుళం, విజయనగరం, తిరుపతి జిల్లాలు అత్యధిక పెండింగ్ భారంతో (backlogs) అగ్రస్థానంలో ఉన్నాయి. అంతేకాకుండా, గ్రామ రెవెన్యూ అధికారులు (VRO), తహశీల్దార్లు జాయింట్ కలెక్టర్ల (JC) లాగిన్‌లలోని పెండింగ్ స్థాయిలు కూడా సరిగ్గా ఈ జిల్లాల్లోనే అత్యధికంగా నమోదయ్యాయి. జూన్ నెలలో జారీ చేయడానికి ఉద్దేశించిన పట్టాదారు పాస్‌బుక్‌లకు సంబంధించి మొత్తం 5,34,000 ఖాతాలలో 1,73,000 ఖాతాలకు e-KYC ధృవీకరణ పూర్తయింది.

