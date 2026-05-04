'డబ్బులు ఇవ్వకుంటే నీ ప్రైవేట్ ఫొటోలు సోషల్ మీడియాలో అప్లోడ్ చేస్తా'
డేటింగ్, మ్యాట్రిమొనీ యాప్లలో మాయగాళ్ల నయవంచన - ప్రైవేట్ ఫొటోలు బహిర్గతం చేస్తామని భయపెట్టి దండుకుంటున్న వైనం - నకిలీ ప్రొఫైల్స్తో యువతను బురిడీ కొట్టిస్తున్న కేటుగాళ్లు - అప్రమత్తంగా ఉండాలంటున్న పోలీసులు
Published : May 4, 2026 at 5:34 PM IST
Fraudsters Cheating In Dating Apps : 'ఈ యాప్లో రిజిస్టర్ చేసుకుని, మీకు నచ్చిన వారితో స్నేహం చేయండి', 'ఈ యాప్లో నమోదు చేసుకుని ఇష్టమైన వారితో డేటింగ్ చేయండి' అంటూ ఫ్రెండ్, డేటింగ్ యాప్ల ద్వారా కొత్త పరిచయాలు చేసుకోవాలని అర్రులు చాస్తున్న యువకులు, యువతులు మోసాల బారిన పడుతున్న సంఘటనలు పెచ్చుమీరుతున్నాయి. ప్రేమ, స్నేహం పేరిట కేటుగాళ్లు వల వేసి బ్లాక్మెయిల్ చేసి అందిన కాడికి దండుకుంటున్నారు. చివరికి మ్యాట్రిమొనీ సైట్లలోనూ నకిలీ ప్రొఫైల్స్ సృష్టించి మోసాలకు తెగబడుతున్నారు. ఈ విషయం బయటకు చెబితే వారి వీడియోలు, ఫొటోలు వైరల్ చేస్తామని బెదిరించడంతో అధిక శాతం బాధితులు మౌనం వహిస్తూ లోలోపలే కుంగిపోతున్నారు.
ఇటీవల ఒక యువకుడికి స్వలింగ సంపర్కుల (గే) యాప్లో ఓ వ్యక్తితో పరిచయం ఏర్పడింది. క్రమంగా ఇద్దరి మధ్య స్నేహం పెరిగింది. కొద్ది రోజుల తర్వాత ఏకాంతంగా కలుసుకుందామని, మల్కాజిగిరికి రావాలని అవతలి వ్యక్తి యువకుడికి సూచించాడు. అతడిని నమ్మిన బాధితుడు నిందిడుతు చెప్పిన ప్రాంతానికి వెళ్లాడు. అక్కడ కారులో వేచి ఉన్న ముఠా సభ్యులు యువకుడిని బెదిరించి, శరీరంపై ఉన్న బంగారు ఆభరణాలు, నగదు లూటీ చేశారు. విషయం బయట పెడితే అతని అసభ్యకర వీడియోలు సోషల్ మీడియాలో అప్లోడ్ చేస్తామని భయపెట్టి అక్కడి నుంచి పరారయ్యారు. డేటింగ్ యాప్ల్లో ఇలాంటి మోసాలు సాధారణమవుతున్నాయని పోలీసులు చెబుతున్నారు.
ప్రేమ పేరుతో వంచన : వేధింపులు తీవ్రంగా మారినప్పుడే బాధితులు ఫిర్యాదు చేసేందుకు ముందుకొస్తున్నారని పోలీసులు అంటున్నారు. భయం, సమాజంలో పరువు పోతుందనే ఆందోళనతో చాలా మంది వారి బాధను పంటి బిగువున భరిస్తున్నారని పోలీసులు వివరించారు. ఏ చిన్న దారి దొరికినా మోసం చేసేందుకు మాయగాళ్లు సిద్ధంగా ఉంటున్నారు. ఎన్నో పద్ధతుల్లో, ఎప్పటికప్పుడు వివిధ రూపాల్లో అమాయకులను బురిడీ కొట్టించేందుకు అన్ని చోట్లా కేటుగాళ్లు పాగా వేస్తున్నారు.
ఇలాంటి ఘటనకు సంబంధించి ఇటీవల ఆంధ్రప్రదేశ్కు చెందిన ఒక యువకుడిని పోలీసులు అరెస్టు చేశారు. సదరు యువకుడు ఇన్స్టాగ్రామ్, ఫేస్బుక్ ద్వారా ఇద్దరు బాలికలతో ప్రేమ పేరిట సంబంధాలు పెట్టుకుని, వారితో శారీరక సంబంధాలు ఏర్పరచుకున్నాడు. అంతేకాకుండా వారు అతడితో సన్నిహితంగా ఉన్న సమయంలో తీసిన ఫొటోలు, వీడియోలతో బ్లాక్ మెయిల్ చేసి బాధితుల నుంచి రూ.లక్షలు వసూలు చేశాడని పోలీసులు తెలిపారు.
యువతులను అస్త్రంగా ఉపయోగించి : మ్యాట్రిమొనీ వెబ్సైట్లు, యాప్లలో నకిలీ ఫొటోలు, తప్పుడు వివరాలతో రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకుని యువతను ఆకర్షిస్తున్నారు. కాస్త చనువు పెరిగాక ఒంటరిగా కలుసుకుందామని ఆహ్వానిస్తూనో, కుటుంబం ఆసుపత్రిలో ఉందనో, బహుమతులు కావాలంటూనో ఇలా ఏదో ఒక సాకు చెప్పి నమ్మించి నిలువు దోపిడీ చేస్తున్నారు. డేటింగ్, మ్యాట్రిమొనీ యాప్లతో పాటు గే యాప్లలో కూడా ఈ తరహా ముఠాలు హల్చల్ చేస్తున్నాయి. కొందరు కిలేడీలు యాప్ ద్వారా పరిచయమైన యువకులను లక్ష్యంగా చేసుకుంటున్నారు. కొన్ని పబ్ల నిర్వాహకులూ యువతుల ద్వారా యువకులకు వల వేసి మోసాలు చేస్తున్నట్టు పోలీసుల దర్యాప్తులో తేలింది.
అప్రమత్తంగా ఉండాలి : రాజధాని హైదరాబాద్లో ఈ ఏడాది ఇప్పటికే 20కి పైగా ఇలాంటి బ్లాక్మెయిల్ కేసులు నమోదయ్యాయి. ఈ కేసులకు సంబంధించి మాయగాళ్ల ఫోన్ నంబర్ల ఆధారంగా సమాచారం సేకరించి చర్యలు తీసుకుంటున్నామని పోలీసులు వివరించారు. యువత సామాజిక మాధ్యమాల్లో అప్రమత్తంగా వ్యవహరించాలని సూచిస్తున్నారు. అపరిచితులతో ఏకాంతంగా కలవకపోవడం, వ్యక్తిగత ఫొటోలు, వీడియోలు పంచుకోకపోవడం, అనుమానాస్పదమైతే వెంటనే తమకు ఫిర్యాదు చేయాలని సలహా ఇస్తున్నారు. పరువు పోతుందనే భయంతో మౌనం వహిస్తే మోసగాళ్లు మరింత ధైర్యంగా రెచ్చిపోతారని హెచ్చరిస్తున్నారు.
