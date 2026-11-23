ట్రాఫిక్ను తగ్గించే ఆలోచన మీ దగ్గరుందా? - 'సైబరాబాద్ మూవ్స్'తో పంచుకోండి
Cyberabad Moves For Traffic Solve : హైదరాబాద్లో ట్రాఫిక్ సమస్యలను తగ్గించేందుకు సంబంధిత అధికారులు సైబరాబాద్ మూవ్స్ కార్యక్రమం నిర్వహిస్తున్నారు. దీని ద్వారా ట్రాఫిక్ నివారణకు ఆయా ప్రాంతాల్లోని ప్రజల సూచనలు తీసుకోనున్నారు.
Published : November 23, 2026 at 1:18 PM IST
ఐటీ రంగంలో హైదరాబాద్ అంటేనే అంతర్జాతీయ స్థాయిలో గుర్తింపు ఉన్న నగరం. ఎప్పటికప్పుడు కొత్త కంపెనీలు వస్తూనే ఉన్నాయి. వాటిని ఆనుకొని నివాస సముదాయాలు కూడా అలాగే పుట్టుకొస్తున్నాయి. వీటితో పాటు ఉపాధి, ఉద్యోగ అవకాశాలు సైతం పెరుగుతున్నాయి. అదే సమయంలో రోడ్లపై వాహనాల సంఖ్య కూడా పెరుగుతోంది. దీంతో కార్యాలయాలకు వెళ్లాలన్నా, తిరిగి ఇళ్లకు చేరుకోవాలన్నా గంటల తరబడి ట్రాఫిక్లో గడపాల్సి వస్తోంది. వ్యక్తిగత వాహనాలపై ఆధారపడటం వల్ల కాలుష్యంతో పాటు ట్రాఫిక్లో చిక్కుకొని విలువైన సమయం వృథా కావడం వంటి సమస్యలు తలెత్తుతున్నాయి. ఈ సవాళ్లకు పరిష్కారాలను అన్వేషించేందుకు పలు విభాగాల అధికారులు 'సైబరాబాద్ మూవ్స్ 2026' పేరిట ప్రత్యేక కార్యక్రమాన్ని నిర్వహిస్తున్నారు.
టీ-హబ్లో మూడు రోజుల పాటు నిర్వహణ
సైబరాబాద్ మూవ్స్ కార్యక్రమాన్ని సైబరాబాద్ మున్సిపల్ కార్పొరేషన్, సైబరాబాద్ పోలీస్, సొసైటీ ఫర్ సైబరాబాద్ సెక్యూరిటీ కౌన్సిల్ (ఎస్సీఎస్సీ), షిఫ్ట్ ట్రాన్స్పోర్ట్ ఇనిషియేటివ్ సంయుక్తంగా నిర్వహిస్తున్నాయి. ఈ నెల 26 నుంచి 28 వరకు రాయదుర్గంలోని టీ-హబ్లో రోజూ ఉదయం 9 నుంచి సాయంత్రం 6 గంటల వరకు మూడు రోజుల పాటు ట్రాఫిక్ సంబంధిత అంశాలపై చర్చలు, ప్రదర్శనలు, సమావేశాలు జరగనున్నాయి. ఇందులో ప్రభుత్వ శాఖల ప్రతినిధులు, రవాణా రంగ నిపుణులు, పరిశ్రామికవేత్తలు, విద్యావేత్తలు, విద్యార్థులతో పాటు సాధారణ ప్రజలు భాగస్వాములు కానున్నారు.
ట్రాఫిక్ సమస్య పరిష్కారానికి ప్రజాభిప్రాయ సేకరణ
పర్యావరణహితమైన ప్రయాణానికి సంబంధించి పాఠశాల, కళాశాల విద్యార్థులతో పాటు నగర ప్రజల నుంచి వినూత్న ఆలోచనలను ఆహ్వానించారు. వాటిలో ఎంపిక చేసిన ప్రతిపాదనలను టీ-హబ్లో ప్రదర్శించనున్నారు. ఆయా ప్రాంతాల్లో స్థానిక ట్రాఫిక్ సమస్యలను పరిష్కరించేందుకు ప్రజలు తమ అనుభవాలు, సూచనలను పంచుకోవడానికి అవకాశం కల్పించనున్నారు. దీని ద్వారా నగర రవాణా వ్యవస్థపై పలు ప్రాంతాల ప్రజాభిప్రాయాన్ని ఒకచోట చేర్చనున్నారు.
కార్యాక్రమంలో పాల్గొనేందుకు ఇదీ ప్రక్రియ
కార్యక్రమంలో పాల్గొనాలనుకునేవారు తొలుత సైబరాబాద్ మూవ్స్.ఇన్ వెబ్సైట్లో రిజిస్టర్ చేసుకోవాలి. పేరు, ఈ-మెయిల్ అడ్రస్, మొబైల్ నంబరు, వయసు వివరాలు అందించాల్సి ఉంటుంది. తర్వాత స్టూడెంట్, వర్కింగ్ ప్రొఫెషనల్, రవాణా రంగ నిపుణులు, పట్టణ ప్రణాళిక నిపుణులు పరిశోధకులు లేదా యాక్టివ్ సిటిజన్ ఆప్షన్లలో సంబంధిత విభాగాన్ని ఎంచుకోవాలి. పనిచేసే సంస్థ లేదా చదువుతున్న కాలేజీ పేరును కూడా అందించాలి. ఏవైనా ప్రత్యేక సదుపాయాలు అవసరమైతే నగర రవాణా వ్యవస్థను మెరుగుదలకు సంబంధించిన సూచనలతో పాటు ఆ వివరాలను కూడా చేర్చవచ్చు. చివరగా అంగీకారం తెలియజేసి ఫారంను సబ్మిట్ చేస్తే ప్రక్రియ పూర్తవుతుంది.
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