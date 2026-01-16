గూగుల్లో వెతికి టెంపుల్ చోరీ - 200 కెమెరాలను జల్లెడ పట్టి అంతర్రాష్ట్ర దొంగల అరెస్ట్
కూకట్పల్లిలోని శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామి ఆలయంలో చోరీ - గూగుల్లో ఆలయాన్ని వెతికి చోరీ చేసిన ముఠా - సుమారు 200కు పైగా సీసీటీవీ కెమెరాలను జల్లెడ పట్టి నిందితుల అరెస్ట్
Published : January 16, 2026 at 10:06 AM IST
Five Arrested for theft in Temple : సమాజంలో మారుతున్న కాలానికి అనుగుణంగా దొంగలు కూడా కొత్త ఎత్తుగడలు వేస్తున్నారు. కొత్త పుంతలు తొక్కుతున్న సాంకేతిక పరిజ్ఞానాన్ని ఉపయోగించి చేతివాటం చూపిస్తున్నారు. సరిగ్గా ఇలాంటి ఘటనే హైదరాబాద్ కూకట్పల్లిలో జరిగింది. ఆలయమే లక్ష్యంగా కేటుగాళ్లు చెలరేగిపోయారు. పక్కా స్కెచ్ వేసి పని పూర్తి చేశారు. వారం రోజుల్లోనే నిందితులను పోలీసులు అదుపులోకి తీసుకున్నారు. ఇంతకీ ఆ కేటుగాళ్లు చేసిన నేరమేంటి? చివరకు పోలీసులకు ఎలా చిక్కారు?
సైబరాబాద్ పోలీస్ కమిషనరేట్ పరిధిలో ఈ నెల 6 అర్ధరాత్రి సమయంలో కేపీహెచ్బీ సర్దార్ పటేల్ నగర్లోని శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామి ఆలయంలోకి కొందరు చొరబడ్డారు. గర్భగుడిలోని మూలవిరాట్కు అలంకరించిన సుమారు 3 తులాల బంగారు ఆభరణాలు, 15 తులాల వెండి నగలు, మూడు వెండి విగ్రహాలతో పాటు ఒక పంచలోహ విగ్రహాన్ని అపహరించారు. వీటి విలువ దాదాపు రూ.30 నుంచి రూ.40 లక్షల వరకు ఉంటుందని తేలింది.
200కు పైగా సీసీటీవీ కెమెరాల జల్లెడ : తెల్లవారుజామున దేవాలయానికి వచ్చిన పూజారులు చోరీని గుర్తించిన వెంటనే ఆలయ కమిటీ ద్వారా పోలీసులకు సమాచారం అందించారు. కేసు నమోదు చేసుకున్న పోలీసులు ఘటనా స్థలం నుంచి నిందితులు వెళ్లిన మార్గాల్లో ఉన్న సుమారు 200కు పైగా సీసీటీవీ కెమెరాలను జల్లెడ పట్టారు. సాంకేతిక నిఘా ఆధారంగా ఇది అంతర్రాష్ట్ర ముఠా పనిగా తేల్చారు. కండ్లకోయకు చెందిన నీలయ్య, ఎం.మల్లికార్జున్, మోహిత్ కుమార్ సహా ఏడుగురిని నిందితులుగా గుర్తించారు. వారిలో ఐదుగురిని పోలీసులు అరెస్ట్ చేశారు.
పాత నేరస్థుడు నీలయ్య అనే వ్యక్తి ఇంతకుముందు కూడా దాదాపు 15 దొంగతనాల కేసుల్లో పట్టుబడ్డాడు. నవంబర్ 1న ఈయన జైలు నుంచి బయటికి రావడం జరిగింది. ఆ తర్వాత తాజాగా అమీర్పూర్లో ఒక బైక్ దొంగతనం కేసులో కూడా ఉన్నాడు. వీటన్నింటి ప్రకారం చూసి ఈయనను గుర్తించడం జరిగింది. ఆ తర్వాత లోకల్ పోలీస్, అలాగే మరో టీమ్ ఫాం అయ్యి వారిని పట్టుకున్నారు. ఔటర్ రింగ్ రోడ్డు దగ్గర నిందితులు పట్టుబడ్డారు. అసలైన నిందితుడు తప్పించుకుని పారిపోయాడు. మిలిగిన నిందితుల్లో మహారాజ్, మల్లికార్జున్, దున్నపోతుల పవన్కల్యాణ్, దండి అనీల్ తేజ, విజయ్, మణికంఠ వీళ్లు మనకు దొరకడం, పోలీస్ స్టేషన్కు కూడా తీసుకోవడం జరిగింది. - రవికిరణ్ రెడ్డి, కూకట్పల్లి ఏసీపీ
ప్రధాన నిందితుడి కోసం గాలింపు చర్యలు : ప్రధాన నిందితుడు మోహిత్ కుమార్ గూగుల్లో ఆలయాన్ని వెతగ్గా, నీలయ్య, మల్లికార్జున్ చోరీకి పాల్పడ్డారని పోలీసుల విచారణలో గుర్తించారు. నిందితుల నుంచి రూ.26 లక్షల విలువైన బంగారు, వెండి, రాగి ఆభరణాలతో పాటు ఒక ద్విచక్ర వాహనం, 5 సెల్ఫోన్లను స్వాధీనం చేసుకున్నారు. ఈ ముఠా నాయకుడు నీలయ్య గతంలో 15కు పైగా దోపిడీ కేసుల్లో పట్టుబడిన పాత నేరస్థుడని పోలీసుల దర్యాప్తులో వెల్లడించారు. విగ్రహాలను కాకినాడలో కరిగించి, సొమ్ము చేసుకునేందుకు ప్రయత్నించినట్లు పోలీసులు తేల్చారు. దుర్గాప్రసాద్ అనే వ్యక్తిని కూడా పోలీసులు అదుపులోకి తీసుకున్నారు. ప్రస్తుతం నీలయ్య, మోహిత్ కుమార్ పరారీలో ఉన్నారు. నిందితుల కోసం పోలీసులు తీవ్రంగా గాలిస్తున్నారు. త్వరలోనే నిందితులను పట్టుకుంటామని పోలీసులు వెల్లడించారు.
ఇందులో ప్రధాన నిందితుడి కోసం గాలిస్తున్నాం. అతన్ని కూడా త్వరలో పట్టుకుంటాం. పోయిన వస్తువుల్లో సిల్వర్ ఐటమ్స్ 5.18 గ్రాములు, కాపర్ 2.300 గ్రాములు ఉన్నాయి. అదే విధంగా 11.200 గ్రాముల సిల్వర్ రికవరీ చేశాము. పంచలోహ విగ్రహాలకు సంబంధించినవి రికవరీ చేయడం జరిగింది. దాదాపుగా రూ.26 లక్షల విలువైన బంగారు, వెండి, రాగి ఆభరణాలను రికవరీ చేయడం జరిగింది. - రవికిరణ్ రెడ్డి, కూకట్పల్లి ఏసీపీ
