ETV Bharat / state

మేడారంలో పెరిగిన భక్తుల రద్దీ - వనదేవతల వద్ద కిక్కిరిసిన భక్తజనం

ములుగు జిల్లా మేడారంలో పెరిగిన భక్తుల రద్దీ - సమ్మక్క-సారలమ్మ దర్శనాలకు భారీగా తరలివస్తున్న భక్తులు - వన దేవతల గద్దెల వద్ద కిక్కిరిసిన భక్తజనం - సంక్రాంతి సెలవులు కావడంతో పెరిగిన రద్దీ

SAMMAKKA SARAKKA TEMPLE MEDARAM
SAMMAKKA SARAKKA TEMPLE MEDARAM (Eenadu)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : January 11, 2026 at 1:21 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

Huge Crowd at Sammakka-Sarakka Temple in Medaram : ములుగు జిల్లా తాడ్వాయి మండలం మేడారం సమ్మక్క-సారలమ్మ ఆలయంలో భక్తుల రద్దీ పెరిగింది. పెద్ద ఎత్తున తరలివచ్చిన భక్తులు వన దేవతలను దర్శించుకుంటున్నారు. ఈరోజు ఆదివారం కావడం, స్కూళ్లు, కాలేజీలకు సంక్రాంతి సెలవులు రావడంతో రాష్ట్రం నలుమూలల నుంచి భారీ సంఖ్యలో తరలివస్తున్నారు. అంతే కాకుండా ఆంధ్రప్రదేశ్, ఛత్తీస్​గఢ్​, మహారాష్ట్ర, ఒడిశా నుంచి కూడా భారీగా తరలివచ్చి జంపన్న వాగులో పుణ్యస్నానాలు ఆచరించి తలనీలాలు సమర్పించుకుంటున్నారు. అనంతరం ఆలయంలో మొక్కులు చెల్లించుకుంటున్నారు.

SAMMAKKA SARAKKA TEMPLE MEDARAM
మేడారంలో మొక్కులు చెల్లించుకుంటున్న భక్తులు (ETV)

మేడారంలో మంత్రుల పర్యటన : ఈరోజు నుంచి వరుస సెలవులు రావడంతో భారీగా తరలివచ్చిన భక్తులతో ఆలయ ప్రాంగణం కిక్కిరిసిపోయింది. రద్దీ కారణంగా సమ్మక్క సారలమ్మ గద్దెల మీదకు భక్తులను పోలీసులు అనుమతించడం లేదు. నేడు మేడారంలో ఉప ముఖ్యమంత్రి భట్టి విక్రమార్క పర్యటించనున్నారు. ఆయనతో పాటు మంత్రులు కొండా సురేఖ, సీతక్క, పొన్నం ప్రభాకర్, శ్రీధర్‌ బాబు, పొంగులేటి శ్రీనివాస రెడ్డి​లు ఈ పర్యటనలో పాల్గొననున్నారు. అధికారులతో కలిసి మేడారం జాతర పనులపై సమీక్షా సమావేశం నిర్వహించనున్నారు.

TAGGED:

SAMMAKKA SARAKKA TEMPLE
DEVOTEES CROWD IN MEDARAM
MEDARAM JATARA IN 2026
మేడారంలో భక్తుల రద్దీ
SAMMAKKA SARAKKA TEMPLE MEDARAM

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.