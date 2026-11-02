పోలీసుల హెచ్చరికలతో మారిన ట్రెండ్ - నో రోడ్ బ్లాక్, నగరంలో ప్రైవేట్ థియేటర్లకు పెరిగిన క్రేజ్!
Private Party Theaters in Hyderabad : నగరంలో పోలీసులు రాత్రిళ్లు పార్టీలు నివారిద్దామంటున్నారు. పార్టీల పేరిట ప్రమాదాలను కొనితెచ్చుకోవద్దని పోలీసులు సూచిస్తున్నారు. ప్రత్యామ్నాయంగా నగరంలో తక్కువ ఖర్చుతో ఎన్నో వేదికలు పార్టీలకు ఆహ్వానిస్తున్నాయి.
Published : November 2, 2026 at 1:50 PM IST
ఓ నలుగురున్న ఫ్రెండ్స్ గ్రూప్లో ఎవరిదైనా బర్త్ డే వచ్చిందంటే చాలు. అందరూ కలిసి పైసా ఖర్చు లేకుండా వేడుక చేసుకొని చిల్ కావడానికి ట్యాంక్బండ్కి వెళ్తుంటారు. కానీ ఒకరి ఆనందం మరొకరికి ప్రమాదంగా మారుతోంది. అర్థరాత్రిళ్లు వేగంగా వచ్చే వాహనాలు ఢీకొని చాలామంది జీవితాల్లో చీకట్లు నెలకొంటున్నాయి.
ట్యాంక్బండ్పై తన ఆరేళ్ల కుమార్తెతో పుట్టిన రోజు కేక్ కోయించి ఇంటికి బయలుదేరుతుండగా వాహనం ఢీకొని ఆ తండ్రీకుమార్తె ఇద్దరూ మృతిచెందారు. అక్టోబరు 4న జరిగిన ఈ ప్రమాదం ఆ కుటుంబంతో తొలగిపోని చీకట్లు మిగిల్చింది. వేడుకల కోసం రోడ్డెక్కే వారికి హెచ్చరికగా మిగిలింది. హైదరాబాద్ పోలీసు కమిషనర్ సజ్జనర్ కూడా ఈ ప్రమాదాన్ని గుర్తుచేస్తూ రాత్రిళ్లు వేడుకల పేరుతో రోడ్లపైకి రావొద్దని ప్రజలను అప్రమత్తం చేశారు.
నగరంలో వెలుస్తున్న ప్రైవేట్ వేదికలు
ఇలా బర్త్ డే పార్టీ వేడుకలకు ట్యాంక్బండ్కు బదులుగా నగరంలో ఎన్నో ప్రైవేట్ వేదికలు పార్టీలకు ఆహ్వానిస్తున్నారు. తక్కువ ఖర్చులో చేసే ప్రైవేటు సంస్థలున్నాయి. వేడుక అంటే 50, 100 మంది ఉండాల్సిన అవసరం లేదు. వేల కొద్దీ ఖర్చు చేయాల్సిన పని లేదు. మీ ప్రాణస్నేహితుడికి మీరొక్కరే సర్ప్రైజ్ పార్టీ ఇవ్వాలన్నా, కుటుంబ సభ్యులతో కలిసి చిన్నారి పుట్టినరోజు కేక్ కోయాలన్నా, ఇలాంటి వేదికలు దోహదం చేస్తాయి. బంజారాహిల్స్, జూబ్లీహిల్స్, ఎల్.బి.నగర్, కేపీహెచ్బీ, మాదాపూర్, కొండాపూర్ తదితర ప్రాంతాల్లో ఈ సంస్థలు ఉన్నాయి.
- యూసుఫ్గూడ మెట్రోస్టేషన్లో ఇద్దరు వేడుక చేసుకుంటే ఆహారంతో కలిపి రూ.600 తీసుకుంటారు.
- ప్రైవేటు ప్లేజోన్లోనూ ఈ ఏర్పాట్లు ఉన్నాయి. ఇలాంటిచోట్ల పిల్లలు ఆడుకునేందుకు వెసులుబాటు కూడా ఉంది.
- అంతేకాదు మరికొన్ని షాపింగ్మాల్స్లో వేడుక చేసుకునేలా నిర్వహకులు సహకరిస్తున్నారు.
తక్కువ ఖర్చుతో ఎన్నో థీమ్స్
ఇంట్లో చిన్నారి పుట్టిన రోజు చేయాలంటే చుట్టుపక్కల వారిని పిలిచినా కనీసం రూ.5 వేలు ఖర్చవుతుంది. టిఫిన్లు, చాక్లెట్లు, అలంకరణ, కూల్డ్రింక్స్ ఇలా ఒకటికి రెండు పెరుగుతూ బడ్జెట్ను పెంచేస్తాయి. ఇంటి వరకే చేసుకుందామనుకున్నా కుదరని పని. అదే భార్య, భర్త, కుమారుడు. ఔటింగ్కు వెళ్తే పార్టీథీమ్లో నాలుగైదు గంటలు సంతోషంగా ఉండొచ్చు. ఇద్దరు మాత్రమే వెళ్తే రూ.1500-2000, నలుగురికి రూ.3500 వసూలు చేస్తున్నాయి. కేక్, బెలూన్స్, స్మోక్ ఏర్పాట్లు చేస్తారు. భోజనాలు కావాలంటే అదనంగా చెల్లించాలి.
మీ స్పెషల్ డేని జరుపుకోండిలా!
స్నేహితులను కలుసుకోవడం, కబుర్లు చెప్పుకోవడం, చిన్నచిన్న వేడుకలు చేసుకోవడం మహిళల కిట్టీ పార్టీల్లో సాధారణం. ఇప్పుడు వీటికి ప్రైవేట్ థియేటర్ జతవుతోంది. వేడుక ఏదైనా కానీ ఆ రోజును ప్రత్యేకంగా మార్చుకునేందుకు థియేటర్ను బుక్ చేసుకుని పుట్టిన రోజు, పెళ్లి రోజు, వార్షికోత్సవాలు, గెట్ టుగెదర్, ప్రీ వెడ్డింగ్, బ్రైడ్ టుబీ, గ్రూమ్ టుబీ, మామ్ టుబీ వంటి కార్యక్రమాలను ఆత్మీయులు, కుటుంబ సభ్యులు, స్నేహితులతో నిర్వహించుకుంటూ కొత్త అనుభూతిని పొందుతున్నారు.
కేక్ కటింగ్, ఫాగ్ ఎంట్రీ
కేవలం థియేటర్ను బుక్ చేసుకోవడమే కాకుండా, వేడుకకు తగ్గట్టుగా డెకరేషన్, టేబుల్ లైటింగ్, కేక్ కటింగ్, ఫాగ్ ఎంట్రీ, క్యాండిల్ పాత్వే, రోజ్ బొకె వంటి సదుపాయాలను ఎంచుకునే అవకాశముంది. దీంతో చిన్నపాటి పండగ వాతావరణం ఏర్పడుతుంది.
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