మేత రేటు పెంపు - రొయ్య రైతుపై మరో పిడుగు
టైగర్ మేతపై కిలోకు రూ.10 పెంపు - వెనామీ మేతపై కిలోకు రూ.8 పెంపు - మంగళవారం నుంచే పెంపు అమల్లోకి వస్తుందన్న తయారీ సంస్థలు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : May 12, 2026 at 9:53 AM IST
Price Increased On Shrimp Feed : ఒకవైపు పెట్టుబడి వ్యయాలు ఆకాశాన్ని తాకాయి. మరోవైపు వ్యాధులు విపరీతంగా విజృంభిస్తున్నాయి. ఇంకోవైపు, రొయ్యలకు లభించే గిట్టుబాటు ధరలు భారీగా పడిపోయాయి. ఈ సవాళ్లన్నింటి మధ్య, రొయ్యల రైతులు తమ సాగును కొనసాగించుకోవడానికి తీవ్రంగా పోరాడుతున్నారు. "కుయ్యో మొర్రో" అని అరుస్తున్న నక్కపై తాటిపండు పడినట్లుగా ఇప్పటికే ఉన్న కష్టాలకు అదనంగా ఇప్పుడు దాణా (feed) ఖర్చుల భారం కూడా వారిపై పడింది. దాణా తయారీ సంస్థలు ఏకపక్షంగా దాణా ధరలను పెంచాలని నిర్ణయించాయి.
టైగర్ మేత 25 కిలోల ఎమ్మర్పీ రూ.2,788 నుంచి రూ. 3,038 చేరిక : రొయ్యల దాణా ధరలు మరింత భారంగా మారాయి. 'టైగర్ రకం రొయ్యల దాణా ధర కిలోకు రూ.10 చొప్పున, 'వెనామీ ' రకం రొయ్యల దాణా ధర కిలోకు రూ.8 చొప్పున పెరిగింది. ఈ ధరల పెంపు మంగళవారం నుంచి అమల్లోకి వస్తుందని తయారీ సంస్థలు ప్రకటించాయి. ఇంతకుముందు రూ.2,788 ఉన్న 25 కిలోల 'టైగర్' దాణా బస్తా గరిష్ట చిల్లర ధర (MRP), ఇప్పుడు రూ. 3,038కి పెరిగింది. అదేవిధంగా, ఇంతకుముందు రూ.2,543 ఉన్న 25 కిలోల 'వెనామీ ' దాణా బస్తా MRP, మరో రూ.200 మేర పెరగనుంది.
ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర వ్యవసాయ అభివృద్ధి సంస్థ' ధరల నిర్ణయ అధికారం : ఏప్రిల్ 30న, రొయ్యల దాణా తయారీదారుల సంఘం (Shrimp Feed Manufacturers' Association), రొయ్యల దాణా ధరను కిలోకు రూ.12 నుంచి రూ. 14 వరకు పెంచాలని కోరుతూ మత్స్యశాఖ కమిషనర్కు ఒక లేఖ రాసింది. జనవరితో పోలిస్తే, ముడి పదార్థాల ధరలు 20 శాతం పెరిగాయని ఆ సంఘం ఆ లేఖలో పేర్కొంది. ఉత్పత్తి వ్యయాలు టన్నుకు రూ.25,115 మేర పెరిగాయని వారు వివరించారు. దీనికి స్పందనగా, మే 9న కమిషనర్ రామశంకర్ నాయక్ రొయ్యల దాణా తయారీదారుల సంఘానికి ఒక లేఖ రాస్తూ, ఆక్వాకల్చర్ రంగంలో వినియోగించే ముడిసరుకులు, పరికరాలు, సేవలు ఇతర వనరుల ధరలను నిర్ణయించే అధికారం కేవలం 'ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర వ్యవసాయ అభివృద్ధి సంస్థ' (AP State Agriculture Development Authority)కు మాత్రమే ఉంటుందని స్పష్టం చేశారు.
ఫిబ్రవరిలోనూ సంప్రదింపులు లేకుండానే కిలోకు రూ.4 పెంపు : రైతులు CIFA, MPEDA, APFU, SIFT (కాకినాడ) వంటి సంస్థలతో సంప్రదింపులు జరిపిన తర్వాతే ధరల పెంపుపై నిర్ణయం తీసుకోవాలని ఆ లేఖలో సూచించారు. గత ఫిబ్రవరిలో కూడా, రైతులతో ఎటువంటి సంప్రదింపులు జరపకుండానే దాణా ధరలను కిలోకు రూ. 4 చొప్పున పెంచారని వారు గుర్తుచేశారు. త్వరలో సంబంధిత వర్గాలన్నిటితో ఒక సమావేశం ఏర్పాటు చేయాలని, అప్పటి వరకు ధరల పెంపును వాయిదా వేయాలని ప్రతిపాదించింది. అయినప్పటికీ, తయారీ సంస్థలు ధరలు పెరిగినా ముందుకు వెళ్తునట్లు తెలుపుతున్నాయి.
దాణా ధరల పెరుగుదల జలచర రైతులలో తీవ్ర ఆందోళన : జలచర రైతులు ఇప్పటికే తీవ్రమైన ఆర్థిక ఇబ్బందుల్లో ఉన్నారు. అమెరికాలో ట్రంప్ అధికారం చేపట్టినప్పటి నుంచి, స్థానిక రైతులు ఏదో ఒక రూపంలో ఇబ్బందులను ఎదుర్కొంటున్నారు. మొదట, వారు సుంకాల ప్రభావంతో భారపడ్డారు. ఆ తర్వాత, రొయ్యల నిల్వల్లో వ్యాధులు పెరగడం వల్ల గణనీయమైన ఆర్థిక నష్టాలు వాటిల్లాయి. మరోవైపు, పెరుగుతున్న పెట్టుబడి ఖర్చులు సాగును దుర్భరమైన భారంగా మార్చాయి. ఇప్పుడు, దాణా ధరల పెరుగుదల జలచర రైతులలో తీవ్ర ఆందోళనను రేకెత్తించింది.
