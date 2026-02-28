మర్రిగూడ ఫ్లైఓవర్ : పనులు జరగవు - బండ్లు కదలవు : ఆ రూట్లో మృత్యుప్రయాణమే!
నాలుగేళ్ల నుంచి నత్తనడకన సాగుతున్న పై వంతెన నిర్మాణ పనులు - మర్రిగూడ బైపాస్ వద్ద నాలుగేళ్ల క్రితం ప్రారంభించిన పై వంతెన పనులు - నిర్మాణానికి రూ.45 కోట్లు మంజూరు
Published : February 28, 2026 at 8:42 AM IST
Marriguda Bypass Flyover Work Incomplete : నల్గొండ జిల్లా మర్రిగూడ బైపాస్ వద్ద నాలుగేళ్ల క్రితం ప్రారంభించిన పైవంతెన నిర్మాణ పనులు నత్తనడకన సాగుతున్నాయి. గుత్తేదారు, అధికారుల నిర్లక్ష్యంతో నిర్మాణ పనులు ఒక్క అడుగూ ముందుకు సాగట్లేదు. ఫలితంగా నార్కట్పల్లి-అద్దంకి హైవే మీదుగా వెళ్లే ప్రయాణికులు నరకం చూస్తున్నారు. రెండేళ్ల క్రితమే పూర్తి కావాల్సిన మర్రిగూడ పైవంతెన నిర్మాణ పనులు ఇప్పటివరకు పూర్తి కాలేదు.
నాలుగు రోడ్ల కూడలి వల్ల అధిక ప్రమాదాలు : మర్రిగూడ కూడలి నిత్యం రద్దీగా ఉండే ప్రాంతం. ఈ కూడలి మీదుగా నిత్యం వేలాది సంఖ్యలో వాహనాల రాకపోకల సాగుతుంటాయి. నార్కట్పల్లి-అద్దంకి వెళ్లే వాహనాలు అన్ని నల్గొండ మర్రిగూడ బైపాస్ నుంచే వెళ్తుంటాయి. హైదరాబాద్ నుంచి వయా నార్కట్పల్లి నల్గొండ మీదుగా గుంటూరు, అద్దంకి వెళ్తాయి. పైవంతెన నిర్మాణం పూర్తి కాకపోవడం, ఇరుకైన రహదారులపై ప్రయాణం చేయడంతో నిత్యం ట్రాఫిక్ సమస్య ఉత్పన్నం అవుతోంది. నాలుగు రోడ్ల కూడలి కావడంతో ఎదురెదురు వాహనాలు రావడంతో ప్రమాదాలు చోటు చేసుకుంటున్నాయి.
పనిని పక్కన పెట్టి మరో ఫ్లైఓవర్ వేయిస్తున్నారు. దీని వల్ల నల్గొండ పట్టణ ప్రజలతో పాటుగా హైవే మీదుగా వెళ్లే ప్రజలు చాలా ఇబ్బందులకు గురవుతున్నారు. - వాహనదారులు
రూ.20 కోట్లు పెంచినా - ఇంకా పనులే ప్రారంభం కాలేదు : రహదారుల వెంట ప్రమాదాలు జరగకుండా ప్రయాణాలు సాఫీగా జరిగేందుకు గత ప్రభుత్వం నల్గొండ మర్రిగూడ కూడలి వద్ద పై వంతెన నిర్మాణానికి శ్రీకారం చుట్టింది. అందులో భాగంగా 2022లో పై వంతెన నిర్మాణానికి రూ.45 కోట్లు మంజూరు చేసింది. 36 నెలల్లో పనులు పూర్తి చేసేలా గుత్తేదారు సంస్థతో ఒప్పందం కుదుర్చుకుంది. ప్రభుత్వం మంజూరు చేసిన రూ.45 కోట్ల కంటే అదనంగా మరో రూ.20 కోట్లు పెంచారు. అయినా ఇంకా తారు రోడ్డు పనులే ప్రారంభం కాలేదు. 20 శాతం వరకు వంతెన పనులు అసంపూర్తిగానే ఉన్నాయి. పర్యవసానంగా ప్రయాణికులు తీవ్ర ఇబ్బందులు పడుతున్నారు.
ఈ సర్వీస్ రోడ్డులో గతుకుల కారణంగా చాలా వరకు వాహనాలు ప్రమాదాలకు గురవుతున్నాయి. అదే విధంగా రాత్రి పూట వీధి దీపాలు లేకపోవడం వల్ల కూడా చాలా వరకు యాక్సిడెంట్లు జరుగుతున్నాయి. ఇప్పటికైనా రోడ్లు, భవనాలకు సంబంధించిన అధికారులు, మంత్రి వీళ్లందరూ కూడా రివ్యూ మీటింగ్ ఏర్పాటు చేసుకొని, త్వరగా ఈ ప్లైఓవర్ను పూర్తి చేసి ప్రజలకు ఉపయోగంలోకి తీసుకురావాలని కోరుతున్నాం. - వాహనదారులు
రెండేళ్లు గడిచిన ఇప్పటికీ అలానే ఉంది : కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం ఏర్పడిన తర్వాత రోడ్లు, భవనాల శాఖ మంత్రిగా బాధ్యతలు చేపట్టిన కోమటిరెడ్డి వెంకట్ రెడ్డి వంతెన పనులు పరిశీలించారు. 2024 ఆగస్టు నాటికి వంతెన నిర్మాణం పూర్తి చేసి, ప్లై ఓవర్ను అందుబాటులోకి తీసుకువస్తామని చెప్పారు. స్వయంగా సంబంధిత శాఖ మంత్రి చెప్పి రెండేళ్లు గడిచినా ఇప్పటివరకు ప్లై ఓవర్ పనులు పూర్తి కాలేదని స్థానికులు చెబుతున్నారు. అధికారులు, మంత్రి చొరవ తీసుకొని త్వరగా పనులు పూర్తి చేయించాలని వాహనదారులు కోరుతున్నారు. పైవంతెన నిర్మాణ పనులు తుది దశకు వచ్చాయని, పెండింగ్ పనులు వేగవంతం చేసి వంతెన పైనుంచి రవాణా సౌకర్యం అందుబాటులోకి తీసుకొస్తామని ఆర్ అండ్ బీ శాఖ అధికారులు చెబుతున్నారు.
చర్లపల్లి నుంచి నల్గొండకు రోజూ తిరుగుతాను. రోజుకు ఒక రూ.500-600 వరకు కిరాయిలు వస్తాయి. బండి చెడిపోయినప్పుడు బాగు చేయించడానికి, రూ.వేలల్లో ఖర్చు చేయాల్సి వస్తుంది. - ఆటో డ్రైవర్
