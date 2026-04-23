నేరడి బ్యారేజి నిర్మాణానికి కేంద్రం గ్రీన్​సిగ్నల్ ​- కూటమి ప్రభుత్వం కృషితో కల సాకారం

వంశధార ట్రైబ్యునల్‌ తీర్పును కేంద్రం గెజిట్‌ నోటిఫై - ఒడిశా ప్రభుత్వం ఎస్‌ఎల్‌పీ ఉపసంహరించుకునేలా ఏపీ ప్రయత్నాలు - నేరడి బ్యారేజి నిర్మాణం కోసం కొత్త డీపీఆర్‌ రూపకల్పన

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : April 23, 2026 at 8:43 AM IST

The construction Of The Neradi Barrage : నేరడి బ్యారేజీ నిర్మాణానికి అడ్డుగా ఉన్న ఆటంకాలన్నీ తొలగిపోయాయి. వంశధార ట్రైబ్యునల్ తీర్పుకు సంబంధించి కేంద్ర ప్రభుత్వం గెజిట్ నోటిఫికేషన్ జారీ చేసింది. నేరడి బ్యారేజీ నిర్మాణం కోసం రూ. 70 కోట్ల విలువైన కొత్త 'సమగ్ర ప్రాజెక్టు నివేదిక' (DPR) రూపొందించేందుకు అధికారులు ప్రభుత్వానికి ప్రతిపాదనలు సమర్పించారు.

నేరడి బ్యారేజి నిర్మాణానికి తొలగిన అడ్డంకులు : ఉత్తరాంధ్ర ప్రజలు ఎంతో కాలంగా ఎదురుచూస్తున్న నేరడి బ్యారేజీ నిర్మాణానికి ఇప్పుడు మార్గం సుగమమైంది. 2021లో నేరడి బ్యారేజీ నిర్మాణానికి వంశధార ట్రైబ్యునల్ పచ్చజెండా ఊపింది. అయితే 2021 నుంచి కేంద్ర ప్రభుత్వం ఈ తీర్పుకు సంబంధించి గెజిట్ నోటిఫికేషన్ జారీ చేయలేదు. రాష్ట్రంలో NDA ప్రభుత్వం ఏర్పడిన తర్వాత ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు కేంద్ర జలశక్తి మంత్రి కార్యదర్శితో సంప్రదింపులు జరిపి ఈ విషయంపై వారికి లేఖలు రాశారు.

అక్టోబర్ 2024లోనూ అలాగే ఫిబ్రవరి డిసెంబర్ 2025లోనూ ఈ సమస్యకు సంబంధించి కేంద్ర జలశక్తి మంత్రిత్వ శాఖలోని సీనియర్ అధికారులతో చంద్రబాబు సంప్రదింపులు కొనసాగించారు. ఒడిశా ప్రభుత్వం దాఖలు చేసిన ' ప్రత్యేక సెలవు పిటిషన్' (SLP) సుప్రీంకోర్టులో పెండింగ్‌లో ఉన్నప్పటికీ ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం పట్టుదలగా కృషి చేసి కావేరీ తీర్పు ప్రచురణను ఒక నమూనాగా తీసుకుని వంశధార తీర్పు కూడా గెజిట్‌లో ప్రచురితమయ్యేలా విజయవంతంగా చర్యలు చేపట్టింది. తత్ఫలితంగా వంశధార ట్రిబ్యునల్ తీర్పు గెజిట్‌లో ప్రచురితం కావడం ఎట్టకేలకు సాకారమైంది.

నేరడి బ్యారేజి పూర్తైతే లక్షల ఎకరాలకు అందనున్న సాగునీరు : నేరడి బ్యారేజీ నిర్మాణంలో జరిగిన జాప్యం కారణంగా తాత్కాలికంగా ఒక 'సైడ్ వెయిర్' (అడ్డుకట్ట) నిర్మాణం చేపట్టారు. అయితే ఈ చర్య ద్వారా ఆశించిన స్థాయిలో నీటి మళ్లింపును సాధించలేకపోయారు. అంతేకాకుండా హిర మండలం ఎత్తిపోతల పథకం ద్వారా 19.5 TMCల నీటిని మళ్లించే లక్ష్యంతో చేపట్టిన నిర్మాణ ప్రాజెక్టు కూడా ఇంకా అసంపూర్ణంగానే మిగిలి ఉంది. నేరడి బ్యారేజీ నిర్మాణం పూర్తైన తర్వాత మొదటి దశలో 1,48,000 ఎకరాలకు రెండవ దశలో 1,07,280 ఎకరాలకు సాగునీరు సరఫరా అవుతుంది.

వంశధార - నాగావళి నదుల అనుసంధాన ప్రాజెక్టు ప్రయోజనాలు పూర్తిగా ప్రజలకు అందుబాటులోకి వస్తాయి. అదనంగా శ్రీకాకుళం జిల్లాలో మరో 75,000 ఎకరాలకు కొత్తగా సాగునీరు అందించే అవకాశం కలుగుతుంది. తాగునీటి కొరత సమస్య కూడా పరిష్కారమవుతుంది. నేరడి బ్యారేజీ నిర్మాణానికి సంబంధించి కొత్త 'సమగ్ర ప్రాజెక్టు నివేదిక' (DPR) రూపకల్పన సర్వే, ఇతర అనుబంధ పనులను పూర్తి చేయడానికి రూ. 70 కోట్లు అవసరమని పేర్కొంటూ అధికారులు ప్రభుత్వానికి ప్రతిపాదనలను సమర్పించారు.

ఒడిశా ప్రభుత్వానికి లేఖ రాయనున్న ఏపీ ప్రభుత్వం : సుప్రీం కోర్టులో ఒడిశా ప్రభుత్వం దాఖలు చేసిన 'స్పెషల్​ లీవ్​ పిటిషన్' ను ఉపసంహరించుకునేలా ఒప్పించడానికి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ప్రయత్నాలు చేస్తోంది. ఆ పిటిషన్‌లో ఒడిశా లేవనెత్తిన నిర్దిష్ట అంశాలను పరిష్కరించడానికి అవసరమైన చర్యలు తీసుకోవడానికి తాము సిద్ధంగా ఉన్నామని రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఇప్పటికే స్పష్టం చేసింది. ఈ విషయమై ఒడిశా ప్రభుత్వానికి ఒక లేఖ రాయడానికి సన్నాహాలు జరుగుతున్నాయి.

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

