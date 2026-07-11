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మూలన పడిన ముక్త్యాల వంతెన - ఏడాదిన్నరలో రెండు పిల్లర్లు మాత్రమే నిర్మాణం

2024లో నిర్మాణం ప్రారంభం - డిజైన్లలో మార్పులకు ఆమోదం, బిల్లుల రాకపోవడంతో ఆగిన నిర్మాణం - మూలనపడిన 3 జిల్లాలకు ఉపయోగపడే వంతెన - పడవలపై ప్రజల ప్రమాదకర ప్రయాణం

Bridge at Muktyala in NTR District Stopped
Bridge at Muktyala in NTR District Stopped (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : July 11, 2026 at 11:48 AM IST

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Bridge at Muktyala in NTR District Stopped : మూడు జిల్లాల్లో రవాణా సౌకర్యాలను మెరుగుపరిచేందుకు నిర్మిస్తున్న వంతెన మధ్యలోనే నిలిచిపోయింది. పనులు ప్రారంభించి ఏడాదిన్నర గడిచినా కేవలం రెండు పిల్లర్లు మాత్రమే నిర్మించారు. పనుల్లో కేవలం పది శాతం మాత్రమే పూర్తయింది. ఫలితంగా "వంతెన నిర్మిస్తారు, నదిలో పడవ ప్రయాణం తప్పుతుంది" అని భావించిన ప్రజల ఆశలు ఆవిరయ్యాయి. ఇంతకీ ఇది ఏ వంతెన? దీనివల్ల ఏ జిల్లాల ప్రజలకు ప్రయోజనం కలుగుతుంది? పనులు ఎందుకు ఆగిపోయాయి? ప్రజల సమస్యలు ఏమిటి?

ఎన్టీఆర్ జిల్లాలోని జగ్గయ్యపేట మండలం, ముక్త్యాల గ్రామం సమీపంలో కృష్ణా నది వద్ద ఒకవైపు ఎన్టీఆర్ జిల్లా, మరోవైపు పల్నాడు జిల్లా ఉన్నాయి. దశాబ్దాలుగా ఈ రెండు జిల్లాల మధ్య ప్రజల రాకపోకలకు పడవలే ఆధారం. పల్నాడు జిల్లాలోని అచ్చంపేట మండలం, మాదిపాడు గ్రామస్థులు ఏ చిన్న అవసరం కోసమైనా జగ్గయ్యపేటకు రావాల్సి ఉంటుంది. అంటే వారు పడవ ఎక్కి నదిని దాటాలి. మరోవైపు పల్నాడు జిల్లాలోని అచ్చంపేట మండలం ప్రజలు హైదరాబాద్, ఖమ్మం వెళ్లాలనుకుంటే, ఇదే వారికి అత్యంత సమీప మార్గం. పడవ ఎక్కి కృష్ణానదిని దాటాల్సి ఉంటుంది.

వైఎస్సార్‌సీపీ ప్రభుత్వ హయాంలో 2019 నుంచి 2024 మధ్య ప్రతిపాదనలు సిద్ధం చేసినప్పటికీ, అవి కాగితాలకే పరిమితమయ్యాయి. సంకీర్ణ ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత, ప్రజాప్రతినిధుల చొరవతో 2024 డిసెంబర్‌లో వంతెన నిర్మాణ పనులు ప్రారంభమయ్యాయి. విజయవాడకు చెందిన వల్లభనేని కన్‌స్ట్రక్షన్స్ కంపెనీ టెండర్‌ను దక్కించుకుంది. నాబార్డు నిధులు 60 కోట్ల 54 లక్షల అంచనాలతో 13 పిల్లర్లతో 460 మీటర్ల పొడవునా వారధి నిర్మాణం చేపట్టారు. మాదిపాడు వద్ద రెండు పిల్లర్లు అమర్చే వరకు పనులు వేగంగా సాగాయి. ఆ తర్వాత పనులు ముందుకు సాగలేదు. గడ్డర్లు, బీమ్‌లను తయారు చేసి యార్డులో ఉంచారు. కొన్ని డిజైన్లలో మార్పులకు ఆమోదం లభించడం, కాంట్రాక్టర్ బిల్లుల కోసం ఎదురుచూడటం వల్లే ఈ పరిస్థితి తలెత్తినట్లు తెలుస్తోంది.

ఇప్పటివరకు కేవలం పది శాతం పనులు మాత్రమే పూర్తయ్యాయి. ఈ సీజన్‌లో 5 పిల్లర్ల వరకు నిర్మించాలని లక్ష్యం నిర్దేశించుకున్నప్పటికీ, అది పూర్తయ్యేలా కనిపించడం లేదు. ఈ వంతెన పూర్తయితే, ఎన్టీఆర్, పల్నాడు జిల్లాలతో పాటు తెలంగాణలోని సూర్యాపేట జిల్లా ప్రజలకు రవాణా సౌకర్యాలు మెరుగుపడతాయి. అందువల్ల, వంతెనను త్వరగా పూర్తి చేయాలని ప్రజలు డిమాండ్ చేస్తున్నారు.

"ఈ పడవ ప్రయాణం కొంచెం ఇబ్బందికరమైనది. వర్షాకాలంలో నది ప్రవాహం పెరుగుతుంది. వంతెన నిర్మాణం ఒక సంవత్సరంలో పూర్తి కావాలి. కానీ రెండు సంవత్సరాలు వేచి ఉండటంలో అర్థం లేదు. జగ్గయ్యపేటకు పడవ ప్రయాణానికి రెండు నిమిషాలు పడుతుంది. అదే ఆనకట్ట వెనుక నుంచి వెళ్లాలంటే దాదాపు అరగంట పడుతుంది. సమయంతో పాటు, రవాణా ఖర్చు కూడా పెరుగుతుంది. సాయంత్రం ఆరు గంటల తర్వాత పడవలు నిలిపేస్తారు. అందుకే మేము రాత్రంతా ఇక్కడే ఉండి ఉదయాన్నే జగ్గయ్యపేటకు వెళ్తాము".- స్థానికులు

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TAGGED:

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