తెలంగాణను వణికిస్తున్న చలి - మరో 3 రోజుల పాటు గజగజే!

నేటి నుంచి మూడు రోజుల పాటు సాధారణం కన్నా 3 డిగ్రీల తగ్గుదల - వాతావరణ శాఖ వెల్లడి - ఈ జాగ్రత్తలు పాటించండి

Cold Weather will Increases in Telangana
Cold Weather will Increases in Telangana (ETV Bharat)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : November 10, 2025 at 9:12 AM IST

2 Min Read
Cold Weather will Increases in Telangana : తెలంగాణలో ఇప్పటికే చలి గజగజలాడిస్తుండగా సోమ, మంగళ, బుధవారం ఈ తీవ్రత మరింత పెరిగే అవకాశాలున్నట్లు వాతావరణ శాఖ అంచనా వేస్తోంది. అయితే ఉష్ణోగ్రత సాధారణం కన్నా రెండు నుంచి మూడు డిగ్రీల సెల్సియస్​ వరకు తక్కువగా నమోదు కానున్నట్లు తెలిపింది. రాష్ట్రంలో ఈ సంవత్సరం అధిక వర్షాలు కురవడంతో పాటు ప్రస్తుత ఉత్తర, ఈశాన్య ప్రాంతాల నుంచి దిగువ స్థాయి గాలులు రాష్ట్రం వైపు వీస్తుండటం చలి తీవ్రత పెరుగుదలకు దోహదం చేస్తున్నట్లు వివరించింది.

రాష్ట్రంలో కొన్నిరోజులుగా రాష్ట్రంలో కనిష్ఠ, గరిష్ఠ ఉష్ణోగ్రతలు సాధారణం కన్నా తగ్గుతున్నాయి. శనివారం రాత్రి నుంచి ఆదివారం వేకువజాము వరకు చాలా ప్రాంతాల్లో ఉష్ణోగ్రతలు తగ్గాయి. హైదరాబాద్​లోని పటాన్​చెరులో 16.8 డిగ్రీల సాధారణ కనిష్ఠ ఉష్ణోగ్రత నమోదు కావాల్సి ఉండగా 3.6 డిగ్రీలు తగ్గి 13.2 డిగ్రీల సెల్సియస్​ నమోదైంది. ఇక ఆదిలాబాద్​ 1.5 డిగ్రీలు తగ్గి 14.2, మెదక్​ 3.5 తగ్గి 14.1, హయత్​నగర్​లో 1.2 డిగ్రీలు తగ్గి 15.6, హైదరాబాద్​ 1.6 డిగ్రీలు తగ్గి 16.9, హనుమకొండలో 4.2 డిగ్రీలు తగ్గి 16 డిగ్రీల సెల్సియస్​ రికార్డు నమోదైంది.

అలాగే దీనికితోడు పగటిపూట ఉష్ణోగ్రతలు కూడా తగ్గాయి. ఆదివారం రామగుండంలో సాధారణం కన్నా 3 డిగ్రీలు తగ్గి 29 డిగ్రీల సెల్సియస్​ గరిష్ఠ ఉష్ణోగ్రత కనిపించింది. హైదరాబాద్​లో 1.3 డిగ్రీలు తగ్గి 29.2, నిజామాబాద్​లో 1.7 డిగ్రీలు తగ్గి 30.2 డిగ్రీల సెల్సియస్​ నమోదైంది.

తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు :

  • ఈ చలి కాలంలో రోజు ఉదయం సూర్యకిరణాలు శరీరంపై పడేలా చూసుకోండి. ఇలా చేస్తే శరీరానికి కావల్సిన విటమిన్​-డి అందుతుంది.
  • కాలం ఏదైనా సరే, శరీరానికి సరిపడా నీటిని తాగాలి. దీంతో శరీరం డీ-హైడ్రేషన్​ అవ్వకుండా ఉంటారు. రోగనిరోధక శక్తీ పెరుగుతుంది.
  • రోజుకు కనీసం 8 గంటల నిద్ర అవసరం. దీంతో మెదడు చురుకుగా పనిచేస్తుంది. ఒత్తిడి తగ్గుతుంది.
  • చలికాలంలో పిల్లలు, వృద్ధులు న్యూమోనియా బారిన పడతారు. దీనికి దూరంగా ఉండాలంటే చల్లని వాతావరణంలో ఎక్కువ సేపు ఉండకూడదు.
  • ఉదయం, రాత్రి పూట మంచు కురిసే వేళల్లో బయటకు వెళ్లకూడదు. ముఖ్యంగా చిన్నపిల్లలు అసలు బయటికి వెళ్లకుండా జాగ్రత్త పడాలి.
  • వృద్ధులు ఆరోగ్యపరమైన సమస్యలు వచ్చిన వెంటనే డాక్టర్లను సంప్రదించాలి.
  • ఎక్కువ చెలితో చెవి, ముక్కు, గొంతులో ఇన్ఫెక్షన్‌ వచ్చే అవకాశాలున్నాయి.
  • చల్లగాలి, పొడి వాతావరణం కారణంగా చర్మం, పెదవులు పొడిపారి పగులుతాయి.
  • కీళ్లు, కాళ్ల నొప్పులతో బాధపడేవారికి ఈ కాలంలో ఇబ్బందులు మరింత ఎక్కువయ్యే ప్రమాదముంది.
  • సి-విటమిన్‌ ఎక్కువగా ఉండే పండ్లు తినాలి. ప్రతి ఒక్కరూ రోగ నిరోధకశక్తి పెంచుకునేందుకు ప్రయత్నించాలి. పండ్ల రసాలు ఎక్కువగా తాగాలి. మంచి నీరు తగినంతగా తీసుకోవాలి.
  • ఎప్పటికప్పుడు వచ్చే ఆరోగ్య సమస్యలపై తక్షణం చికిత్స తీసుకుంటే శీతాకాలం నుంచి భయటపడ్డట్టే.
  • ఉదయం పూట వేడి నీరు తాగాలి. సీజనల్‌ పండ్లను తింటే రోగాలబారిన పడకుండా జాగ్రత్త ఉండొచ్చు.

శీతాకాలంలో పొగమంచు - జాగ్రత్తలు తీసుకోకపోతే సమస్యలు తప్పవంటున్న నిపుణులు

పగలు ఎండ, రాత్రి చలి - ఆసుపత్రులకు క్యూ కడుతున్న జనాలు - ఈ లక్షణాలు మీలో కనిపిస్తున్నాయా?

