చలి చంపేస్తోంది బాబోయ్! : పదేళ్లలో కనిష్ఠ ఉష్ణోగ్రతలు - ఈ 2 రోజులు మరింత తీవ్రం
రాష్ట్రంలో రోజురోజుకూ పెరుగుతున్న చలి తీవ్రత - గడిచిన పదేళ్లలో అతి తక్కువ చలి ఉష్ణోగ్రత నమోదు - చలి కావాలంటూ మనుషులతో పాటు మంట కాచుకుంటున్న మూగజీవాలు
Published : December 21, 2025 at 11:43 AM IST
Cold is Increasing in Telangana State : గత కొద్ది రోజులుగా రాష్ట్రంలో చలి పంజా కొనసాగుతోంది. రోజు రోజుకూ ఉష్ణోగ్రతలు కనిష్ఠ స్థాయికి పడిపోతున్నాయి. సంగారెడ్డి, వికారాబాద్, రంగారెడ్డి జిల్లాల్లో పదేళ్ల రికార్డు స్థాయి అత్యల్ప ఉష్ణోగ్రతలు నమోదవుతున్నాయి. ఏది తాకినా చేతులు ముడుచుకుపోయి, వణికిపోతున్నాయి. ఉదయం లేవాలంటే చిన్న నుంచి పెద్దల వరకు బద్దకంగా ఉంటుంది. ఇంకా రాత్రి అయిందంటే చాలు అందరూ గజగజ పాటే పాడుతున్నారు. ఎన్నడూ లేనంతగా ఇటీవల తక్కువ ఉష్ణోగ్రతలు నమోదవుతున్నాయి. కొన్ని జిల్లాల్లోనైతే గత పదేళ్లలో లేని చలి తీవ్రత ఉంటోంది.
ఈ జిల్లాలో అత్యల్ప ఉష్ణోగ్రతలు : సంగారెడ్డి జిల్లాలో గత పదేళ్లలో మొదటిసారిగా కనిష్ఠ ఉష్ణోగ్రతలు రికార్డు స్థాయిలో నమోదయ్యాయి. కోహిర్లో 4.5 డిగ్రీల తక్కువ ఉష్ణోగ్రత నమోదైంది. గత ఏడాది ఇదే రోజున ఉష్ణోగ్రత స్థాయి 17.8 డిగ్రీలుగా నమోదైంది. ఈ మండలంలో రాత్రయితే చాలు గ్రామస్థులంతా చలితో వణికిపోతున్నారు. ఉదయం సూర్యుడు నిండుగా వచ్చాకే అంటే 8 గంటల సమయంలోనే బయటకు రావడానికి ఆసక్తి చూపెడుతున్నారు.
ఇక్కడే కాదు కుమురం భీం ఆసిఫాబాద్ జిల్లాలోని సిర్పూర్(యు) ప్రాంతంలోనూ గత కొద్ది రోజులుగా చలి గడ్డకడుతుంది. ఈ గ్రామంలో రికార్డు స్థాయిలో 4.8 డిగ్రీల కనిష్ఠ ఉష్ణోగ్రత నమోదైంది. రంగారెడ్డి, వికారాబాద్ జిల్లాలో కూడా పదేళ్లలో అత్యంత తక్కువ ఉష్ణోగ్రతలే నమోదు కావడం జరిగింది.
భాగ్యనగరంలోనూ చంపేస్తోన్న చలి! : శుక్రవారం రాత్రి నుంచి శనివారం ఉదయం వరకు కేవలం ఈ ఏడాదిలోనే అత్యంత తక్కువ చలి తీవ్రత నమోదైంది. ఖమ్మం, వనపర్తి, సూర్యాపేట, భద్రాద్రి కొత్తగూడెం జిల్లాల్లో 11.2 డిగ్రీల్లో చలి ఉంది. మిగిలిన జిల్లాల్లో 10 డిగ్రీల్లోపు చలి తీవ్రత నమోదవుతుంది. హైదరాబాద్లో 10 డిగ్రీల చలి నమోదైంది. జీహెచ్ఎంసీ పరిధిలో తక్కువ సంఖ్యలో ఉష్ణోగ్రతలు నమోదవుతున్నాయి. మల్కాజిగిరిలో 8.3, రాజేంద్రనగర్లో 9.1, కనిష్ఠంగా ఉష్ణోగ్రతలు నమోదయ్యాయి.
సంగారెడ్డి జిల్లా కోహీర్లో చలిమంట కాచుకుంటున్న స్థానికులు : తెలంగాణ వ్యాప్తంగా ఒక్క ఖమ్మం జిల్లాలో కాకుండా మిగిలిన అన్ని జిల్లాలోనూ పగటిపూటకు ఉష్ణోగ్రతలు పడిపోయాయి. హనుమకొండలో 1.7 డిగ్రీలు తగ్గి 28 డిగ్రీల గరిష్ఠ ఉష్ణోగ్రత నమోదైంది. రాత్రి సమయానికి రోజూ ఉండే ఉష్ణోగ్రత కంటే 5 డిగ్రీలు పడిపోయింది. మెదక్లో 5.4, మహబూబ్నగర్లో 5.4, పటాన్చెరులో 5.1, హైదరాబాద్లో3.3 డిగ్రీల ఉష్ణోగ్రత తగ్గిపోయింది. ఆది, సోమవారాల్లో చలి తీవ్రత ఎక్కువగా ఉండనుంది. ఈ రెండు రోజుల్లో రాత్రి ఉష్ణోగ్రతలు పడిపోయే అవకాశాలు ఉన్నట్టు వాతావరణ శాఖ సమాచారాన్ని తెలిపింది. అందుకోసం అన్ని జిల్లాలకు ఆరెంజ్ రంగు హెచ్చరికలు జారీ చేసింది.
బా'భౌయ్' చలి మంట మాకూ కావాలి : సిద్దిపేట జిల్లాలో చలి పంజా విసురుతోంది. గడిచిన మూడు రోజుల నుంచి చలి తీవ్రంగా ఉండడంతో మనుషులే కాదు, మూగజీవాలు కూడా తట్టుకోలేకపోతున్నాయి. సిద్దిపేట అర్బన్ మండలం ఎన్సాన్పల్లిలో స్థానికులు చలిమంటలు వేసుకున్నారు. అక్కడికి వీధి కుక్కలు వచ్చి చలి కాచుకున్నాయి.
ఉదయం 10 దాటుతున్నా చలి పులి వదలట్లేదు! - మరో 3 రోజులు ఈ గజగజలు తప్పవు