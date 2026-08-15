ఇవాళే స్మార్ట్ రేషన్ కార్డుల పంపిణీ - సంగారెడ్డిలో లాంఛనంగా ప్రారంభించనున్న సీఎం
రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ఏకకాలంలో 1.5 కోట్ల రేషన్ కార్డుల పంపిణీకి సిద్ధం - ఇవాళ సంగారెడ్డి వేదికగా లబ్ధిదారులకు అందించనున్న ముఖ్యమంత్రి రేవంత్రెడ్డి - కొత్తగా 62 లక్షల మందికి చేకూరనున్న లబ్ధి
Published : August 15, 2026 at 7:32 AM IST
CM Revanth Reddy Distributing Smart Ration Cards : అర్హత గల ప్రతి పౌరుడికి ఆహార భద్రతే లక్ష్యంగా ప్రభుత్వం స్మార్ట్ రేషన్ కార్డుల పంపిణీకి సిద్ధమైంది. రాష్ట్రవ్యాప్తంగా 1.5 కోట్ల మందికి కొత్త రేషన్ కార్డులు పంపిణీ చేసేందుకు సన్నద్దమైంది. స్వాతంత్య్ర దినోత్సవాన్ని పురస్కరించుకొని ఇవాళ సీఎం రేవంత్ రెడ్డి చేతుల మీదుగా రాష్ట్రవ్యాప్తంగా స్మార్ట్ రేషన్ కార్డుల పంపిణీ కార్యక్రమం ప్రారంభం కానుంది. సంగారెడ్డి జిల్లా అంబేడ్కర్ స్టేడియం అందుకు వేదిక కానుంది.
నేడు 33 జిల్లాల్లో ఏకకాలంలో పంపిణీ : రాష్ట్రంలో ఆహార భద్రతకు ఇక నుంచి 'స్మార్ట్' రూపం రానుంది. రాష్ట్రవ్యాప్తంగా 3.43 కోట్ల మంది లబ్ధిదారులకు సంబంధించిన స్మార్ట్ రేషన్ కార్డుల పంపిణీ కార్యక్రమానికి ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి నేడు శ్రీకారం చుట్టనున్నారు. సంగారెడ్డిలోని అంబేడ్కర్ స్టేడియంలో జరగనున్న రాష్ట్ర స్థాయి కార్యక్రమంలో సీఎం ఈ ప్రక్రియ లాంఛనంగా ప్రారంభించనున్నారు. దీంతో పాటు రాష్ట్రంలో 33 జిల్లా కేంద్రాల్లో ఏకకాలంలో పంపిణీ కార్యక్రమాలు నిర్వహించేందుకు ప్రభుత్వం, పౌర సరఫరాల శాఖ ఏర్పాట్లు చేసింది.
ప్రస్తుతం రాష్ట్రవ్యాప్తంగా 1,06,28,092 ఆహార భద్రత కార్డుల ద్వారా 3.43 కోట్ల మంది లబ్ధిదారులు ఆహార భద్రత పరిధిలో ఉన్నారు. స్మార్ట్ రేషన్ కార్డుల ప్రవేశంతో ప్రజా పంపిణీ వ్యవస్థలో పారదర్శకత, సామర్థ్యం, లబ్ధిదారుల సౌలభ్యం మరింత పెరుగుతాయని ప్రభుత్వం విశ్వసిస్తోంది.
కొత్తగా 62 లక్షల మందికి లబ్ధి : గతంలో రాష్ట్రంలో 2.81 కోట్ల మంది రేషన్ కార్డు లబ్ధిదారులుండేవారు. కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత కొత్త రేషన్ కార్డులు జారీ చేసింది. కొత్తగా కుటుంబీకుల పేర్లు కూడా నమోదు చేసింది. 62 లక్షల మందికి కొత్తగా లబ్ధి చేకూర్చింది. రాష్ట్రంలో ఇవాళ్టి వరకు మొత్తం 3.43 కోట్ల మంది రేషన్ లబ్ధిదారులు ఉన్నారు. వీరికి స్మార్ట్ కార్డుల జారీ కోసం ప్రభుత్వం అన్ని ఏర్పాట్లు చేసింది. సంగారెడ్డిలోని అంబేడ్కర్ స్టేడియం వద్ద సుమారు లక్ష మంది జనాభాతో స్మార్ట్ రేషన్ కార్డుల పంపిణీకి అధికారులు ఏర్పాటు చేశారు. పంపిణీ కోసం జిల్లావ్యాప్తంగా 4.46 లక్షల స్మార్ట్ రేషన్ కార్డులు సిద్ధం చేసినట్లు పౌర సరఫరాల శాఖ అధికారులు వెల్లడించారు.
వాస్తవ లబ్ధిదారులకు స్మార్ట్ రేషన్ కార్డులు : ప్రభుత్వ ఆహార భద్రత కార్యక్రమం విస్తృతంగా ప్రజల్లోకి తీసుకెళ్లేందుకు ప్రభుత్వం సామాజిక మాధ్యమాల్లో ప్రచారం చేస్తోంది. సమాజంలో వివిధ వర్గాలకు ప్రాతినిథ్యం వహించే వాస్తవ లబ్ధిదారులను గుర్తించి స్మార్ట్ రేషన్ కార్డులు అందిస్తున్న దృష్ట్యా రాష్ట్రవ్యాప్తంగా కార్డుల పంపిణీలో లబ్ధిదారుల గుర్తింపు ధ్రువీకరించి, పూర్తి పారదర్శకతతో కార్డులు అందేలా చర్యలు తీసుకోవాలని ప్రభుత్వం ఆదేశాలు జారీ చేసింది.
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